5 зеленых смузи для похудения и детоксикации
Зеленые смузи стали очень популярны во всем мире. Особенно это касается смузи и похудения.
Они не только являются важным источником питательных веществ, но и имеют различные полезные свойства. В целом такие напитки прекрасно подходят для любого рациона.
Они содержат фрукты и овощи, и поэтому имеют высокое содержание антиоксидантов, витаминов и минералов, которые чрезвычайно положительно влияют на метаболизм и выделительную систему.
Благодаря регулярному потреблению зеленых смузи, вы сможете поддерживать выведение токсинов из крови и стабилизировать уровень холестерина и сахара.
А поскольку они укрепляют иммунную систему , то прекрасно снижают риск развития инфекций и аутоиммунных заболеваний.
Сегодня мы хотим поделиться 5 замечательными рецептами смузи для похудения и детоксикации, которые можно приготовить дома.
Непременно попробуйте их!
1. Зеленое смузи с ананасом и шпинатом
Это зеленый смузи с ананасом и шпинатом богатое антиоксидантами, пищеварительные ферменты и противовоспалительные соединения , которые помогают очистить организм и избавиться от лишних килограммов.
Кроме того, в нем мало калорий. Благодаря содержанию клетчатки это смузи улучшит выделительные процессы и дарит ощущение сытости.
ингредиенты
3 кусочка ананаса
Сок 1/4 лимона
6 листьев шпината
1/4 чайной ложки свежего имбиря
1/2 стакана воды (100 мл)
приготовление
Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной смеси без комочков.
Сразу выпейте, чтобы максимально воспользоваться преимуществами всех питательных веществ.
Пейте за полчаса до завтрака и днем.
2. Зеленая Веганская смузи с миндальным молоком
Благодаря сочетанию ингредиентов в этом смузи для детоксикации и похудения организм получит дополнительный заряд витаминов и минералов.
А вот жирные кислоты в миндальном молоке улучшат метаболизм и очистительные процессы в организме.
Кроме того, это вкусное смузи поддерживать нормальную работу печени и способствовать очищению толстой кишки.
ингредиенты
2 стебля сельдерея
1 огурец
5 листьев салата
6 листьев капусты
Пучок петрушки
1 лимон
1/2 стакана миндального молока (100 мл)
приготовление
Сначала помойте все овощи и нарежьте их кусочками, а затем взбейте с миндальным молоком в блендере.
После этого, когда они хорошо перемешаются до однородной смеси, можете подавать к столу и смаковать.
Пейте это смузи до двух раз в день.
3. Зеленый смузи с мангольдом и бананами
Это смузи не только прекрасно выводит токсины, но и дарит море энергии для активного умственного и физического начала дня.
Антиоксиданты и минералы в его содержании помогают ускорить метаболизм и, как следствие, сжигается больше калорий и жира.
В этом рецепте очень много клетчатки, которая необходима для хорошего пищеварения и длительного ощущения сытости.
ингредиенты
6 листьев мангольда
Пучок петрушки
2 stiglі бананы
Сок 1/2 лимона
1 стакан воды (200 мл)
приготовление
Сначала добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной густой массы.
Сразу выпейте перед или во время завтрака.
Пейте это смузи минимум 3 раза в неделю.
4. Зеленый смузи с манго и латуком
Это вкусное зеленое смузи прекрасно стимулирует выведение токсинов, накопившихся в печени и толстой кишке, и также способствует похудению.
Важные питательные вещества, содержащиеся в нем, имеют полно энергии , что помогает организму выполнять свои функции в течение всего дня.
ингредиенты
5 листьев латука
1 стигле манго
Спелый банан
приготовление
Сначала нарежьте все ингредиенты и добавьте в блендер вместе со стаканом воды.
Взбейте их на высокой скорости до однородной текстуры.
Теперь можно подавать к столу.
5. Зеленый смузи с алоэ и шпинатом
Вот последний рецепт смузи для детоксикации и похудения в нашем списке.
В этот очистительный напиток входит алоэ и шпинат, поэтому оно содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые поддерживают пищеварение и выведение токсинов из организма.
Упомянутые ингредиенты сочетаются с огурцом и еще одним ингридиентом- зеленым чаем. В результате вы получаете мочегонное и очистительное смузи, которое способствует похудению, борется с воспалением и помогает при запорах.
ингредиенты
1 стакан зеленого чая (200 мл)
2 столовые ложки геля алоэ (30 г)
6 листьев шпината
1/2 перца
приготовление
Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной смеси.
Пейте один раз в день, три раза в неделю.
Вам уже хочется попробовать зеленые смузи для похудения? Приготовьте то, которое вам больше всего нравится, и узнайте, насколько хорошо наши рецепты способствуют похудению и которые они полезны для здоровья.