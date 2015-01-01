5 зеленых смузи для похудения и детоксикации

Зеленые смузи стали очень популярны во всем мире. Особенно это касается смузи и похудения.



Они не только являются важным источником питательных веществ, но и имеют различные полезные свойства. В целом такие напитки прекрасно подходят для любого рациона.

Они содержат фрукты и овощи, и поэтому имеют высокое содержание антиоксидантов, витаминов и минералов, которые чрезвычайно положительно влияют на метаболизм и выделительную систему.



Благодаря регулярному потреблению зеленых смузи, вы сможете поддерживать выведение токсинов из крови и стабилизировать уровень холестерина и сахара.



А поскольку они укрепляют иммунную систему , то прекрасно снижают риск развития инфекций и аутоиммунных заболеваний.



Сегодня мы хотим поделиться 5 замечательными рецептами смузи для похудения и детоксикации, которые можно приготовить дома.



Непременно попробуйте их!



1. Зеленое смузи с ананасом и шпинатом

Это зеленый смузи с ананасом и шпинатом богатое антиоксидантами, пищеварительные ферменты и противовоспалительные соединения , которые помогают очистить организм и избавиться от лишних килограммов.



Кроме того, в нем мало калорий. Благодаря содержанию клетчатки это смузи улучшит выделительные процессы и дарит ощущение сытости.



ингредиенты

3 кусочка ананаса

Сок 1/4 лимона

6 листьев шпината

1/4 чайной ложки свежего имбиря

1/2 стакана воды (100 мл)



приготовление

Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной смеси без комочков.

Сразу выпейте, чтобы максимально воспользоваться преимуществами всех питательных веществ.

Пейте за полчаса до завтрака и днем.



2. Зеленая Веганская смузи с миндальным молоком

Благодаря сочетанию ингредиентов в этом смузи для детоксикации и похудения организм получит дополнительный заряд витаминов и минералов.



А вот жирные кислоты в миндальном молоке улучшат метаболизм и очистительные процессы в организме.



Кроме того, это вкусное смузи поддерживать нормальную работу печени и способствовать очищению толстой кишки.



ингредиенты

2 стебля сельдерея

1 огурец

5 листьев салата

6 листьев капусты

Пучок петрушки

1 лимон

1/2 стакана миндального молока (100 мл)



приготовление

Сначала помойте все овощи и нарежьте их кусочками, а затем взбейте с миндальным молоком в блендере.

После этого, когда они хорошо перемешаются до однородной смеси, можете подавать к столу и смаковать.

Пейте это смузи до двух раз в день.



3. Зеленый смузи с мангольдом и бананами

Это смузи не только прекрасно выводит токсины, но и дарит море энергии для активного умственного и физического начала дня.



Антиоксиданты и минералы в его содержании помогают ускорить метаболизм и, как следствие, сжигается больше калорий и жира.



В этом рецепте очень много клетчатки, которая необходима для хорошего пищеварения и длительного ощущения сытости.



ингредиенты

6 листьев мангольда

Пучок петрушки

2 stiglі бананы

Сок 1/2 лимона

1 стакан воды (200 мл)



приготовление

Сначала добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной густой массы.

Сразу выпейте перед или во время завтрака.

Пейте это смузи минимум 3 раза в неделю.



4. Зеленый смузи с манго и латуком

Это вкусное зеленое смузи прекрасно стимулирует выведение токсинов, накопившихся в печени и толстой кишке, и также способствует похудению.



Важные питательные вещества, содержащиеся в нем, имеют полно энергии , что помогает организму выполнять свои функции в течение всего дня.



ингредиенты

5 листьев латука

1 стигле манго

Спелый банан



приготовление

Сначала нарежьте все ингредиенты и добавьте в блендер вместе со стаканом воды.

Взбейте их на высокой скорости до однородной текстуры.

Теперь можно подавать к столу.



5. Зеленый смузи с алоэ и шпинатом

Вот последний рецепт смузи для детоксикации и похудения в нашем списке.



В этот очистительный напиток входит алоэ и шпинат, поэтому оно содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые поддерживают пищеварение и выведение токсинов из организма.



Упомянутые ингредиенты сочетаются с огурцом и еще одним ингридиентом- зеленым чаем. В результате вы получаете мочегонное и очистительное смузи, которое способствует похудению, борется с воспалением и помогает при запорах.



ингредиенты

1 стакан зеленого чая (200 мл)

2 столовые ложки геля алоэ (30 г)

6 листьев шпината

1/2 перца



приготовление

Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной смеси.

Пейте один раз в день, три раза в неделю.



Вам уже хочется попробовать зеленые смузи для похудения? Приготовьте то, которое вам больше всего нравится, и узнайте, насколько хорошо наши рецепты способствуют похудению и которые они полезны для здоровья.