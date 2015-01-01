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5 зеленых смузи для похудения и детоксикации

Anita

зеленый смузи

Зеленые смузи стали очень популярны во всем мире. Особенно это касается смузи и похудения.

Они не только являются важным источником питательных веществ, но и имеют различные полезные свойства. В целом такие напитки прекрасно подходят для любого рациона.
Они содержат фрукты и овощи, и поэтому имеют высокое содержание антиоксидантов, витаминов и минералов, которые чрезвычайно положительно влияют на метаболизм и выделительную систему.

Благодаря регулярному потреблению зеленых смузи, вы сможете поддерживать выведение токсинов из крови и стабилизировать уровень холестерина и сахара.

А поскольку они укрепляют иммунную систему , то прекрасно снижают риск развития инфекций и аутоиммунных заболеваний.

Сегодня мы хотим поделиться 5 замечательными рецептами смузи для  похудения и детоксикации, которые можно приготовить дома.

Непременно попробуйте их!

1. Зеленое смузи с ананасом и шпинатом
Это зеленый смузи с ананасом и шпинатом богатое антиоксидантами, пищеварительные ферменты и противовоспалительные соединения , которые помогают очистить организм и избавиться от лишних килограммов.

Кроме того, в нем мало калорий. Благодаря содержанию клетчатки это смузи улучшит выделительные процессы и дарит ощущение сытости.

ингредиенты
    3 кусочка ананаса
    Сок 1/4 лимона
    6 листьев шпината
    1/4 чайной ложки свежего имбиря
    1/2 стакана воды (100 мл)

приготовление
    Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной смеси без комочков.
    Сразу выпейте, чтобы максимально воспользоваться преимуществами всех питательных веществ.
    Пейте за полчаса до завтрака и днем.

зеленый смузи для похудения


2. Зеленая Веганская смузи с миндальным молоком
Благодаря сочетанию ингредиентов в этом смузи для детоксикации и похудения организм получит дополнительный заряд витаминов и минералов.

А вот жирные кислоты в миндальном молоке улучшат метаболизм и очистительные процессы в организме.

Кроме того, это вкусное смузи поддерживать нормальную работу печени и способствовать очищению толстой кишки.

ингредиенты
    2 стебля сельдерея
    1 огурец
    5 листьев салата
    6 листьев капусты
    Пучок петрушки
    1 лимон
    1/2 стакана миндального молока (100 мл)

приготовление
    Сначала помойте все овощи и нарежьте их кусочками, а затем взбейте с миндальным молоком в блендере.
    После этого, когда они хорошо перемешаются до однородной смеси, можете подавать к столу и смаковать.
    Пейте это смузи до двух раз в день.

3. Зеленый смузи с мангольдом и бананами
Это смузи не только прекрасно выводит токсины, но и дарит море энергии для активного умственного и физического начала дня.

Антиоксиданты и минералы в его содержании помогают ускорить метаболизм и, как следствие, сжигается больше калорий и жира.

В этом рецепте очень много клетчатки, которая необходима для хорошего пищеварения и длительного ощущения сытости.

натуральный смузи


ингредиенты
    6 листьев мангольда
    Пучок петрушки
    2 stiglі бананы
    Сок 1/2 лимона
    1 стакан воды (200 мл)

приготовление
    Сначала добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной густой массы.
    Сразу выпейте перед или во время завтрака.
    Пейте это смузи минимум 3 раза в неделю.

4. Зеленый смузи с манго и латуком
Это вкусное зеленое смузи прекрасно стимулирует выведение токсинов, накопившихся в печени и толстой кишке, и также способствует похудению.

Важные питательные вещества, содержащиеся в нем,  имеют полно энергии , что помогает организму выполнять свои функции в течение всего дня.

ингредиенты
    5 листьев латука
    1 стигле манго
    Спелый банан

приготовление
    Сначала нарежьте все ингредиенты и добавьте в блендер вместе со стаканом воды.
    Взбейте их на высокой скорости до однородной текстуры.
    Теперь можно подавать к столу.

зеленый смузи для организма


5. Зеленый смузи с алоэ и шпинатом
Вот последний рецепт смузи для детоксикации и похудения в нашем списке.

В этот очистительный напиток входит алоэ и шпинат, поэтому оно содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые поддерживают пищеварение и выведение токсинов из организма.

Упомянутые ингредиенты сочетаются с огурцом и еще одним ингридиентом- зеленым чаем. В результате вы получаете мочегонное и очистительное смузи, которое  способствует похудению, борется с воспалением и помогает при запорах.

ингредиенты
    1 стакан зеленого чая (200 мл)
    2 столовые ложки геля алоэ (30 г)
    6 листьев шпината
    1/2 перца

приготовление
    Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной смеси.
    Пейте один раз в день, три раза в неделю.

Вам уже хочется попробовать зеленые смузи для похудения? Приготовьте то, которое вам больше всего нравится, и узнайте, насколько хорошо наши рецепты способствуют похудению и которые они полезны для здоровья.

Теги:смузи, смузи для похудения, смузи для детоксикации
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