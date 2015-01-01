8 интересных способов использования активированного угля

Активированный уголь - вещество растительного происхождения, которое производят уже на протяжении многих десятилетий из-за ее способность абсорбировать химикаты, металлы и токсины.



Его поверхность имеет множество микропор, способствующих поглощению вредных веществ в процессе очистки организма.



С древних времен до наших дней активированный уголь считали лечебным средством, поскольку оно одним из самых эффективных антидотов против различного типа яда.



Также активированный уголь наделен противовоспалительными свойствами, содержит антиоксиданты и улучшает процесс пищеварения. Эти свойства помогают предотвратить и вылечить ряд заболеваний.



Поскольку многие люди не знают, как правильно использовать это средство, в этой статье хотим рассказать о 8 способов использования активированного угля.



1. отбеливает зубы

Благодаря микропорам, активированный уголь - это отличное решение для тех, кто хочет отбелить зубы. Оно поглощает остатки пищи, что является на зубах.



Кроме того, использование активированного угля балансирует уровень pH в ротовой полости, способствует отбеливанию зубов, которые потемнели от потребления вина , кофе, чая и других веществ.



Средство имеет также и антибактериальный эффект. Его можно использовать с целью снижения риска развития таких болезней:



Заболеваний ротовой полости;

галитоза;

гингивита;

заболеваний десен



2. Устраняет вздутие и газы

Это средство является отличным решением для нормального состояния абдоминальной полости, нарушается из-за вздутия и газы. Это происходит благодаря органическим соединениям, улучшающие выведение вредных вещевым из организма.



Прием активированного угля предотвращает образование газов в кишечнике. Кроме того, это лечебное средство способствует правильному расщеплению пищи влияет на внешний вид.



3. Борется с похмельем

Активированный уголь не абсорбирует алкоголь в крови. Однако это средство все равно является прекрасным помощником, выводит токсины, которые накапливаются тогда, когда человек злоупотребляет алкоголем.



Если потреблять активированный уголь, улучшается метаболизм, лучше расщепляются токсичные элементы, которые есть в алкогольных напитках . Также ускоряется процесс выведения токсинов из организма.



4. Улучшает состояние кожи

Активированный уголь является прекрасным средством, которое помогает коже выглядеть лучше, особенно, если совместить его с алоэ вера или эфирным маслом.



Способность угля абсорбировать токсины и вредные вещества, способствует очищению пор. В результате этого исчезают угри и другие дефекты кожи.



Благодаря способности очищать кожу, активированный уголь помогает избавиться от черных точек и шрамов.



5. Предотвращает преждевременное старение

Преждевременное старение клеток является насущной проблемой из-за того, что все больше людей сегодня страдают заболеваниями .



Старение - естественный процесс. Однако это не норма для тех, кто начинает стареть в молодом возрасте.



Токсины из окружающей среды, неправильное питание, солнечные лучи, а также другие факторы являются причиной преждевременного старения.



Именно поэтому активированный уголь может стать отличным помощником для восстановления организма, поскольку способствует выведению токсинов , химикатов, а также других вредных веществ.



6. Контроль за уровнем холестерина

Составляющие активированного угля устраняют плохой холестерин из артерий. Это предотвращает образование бляшек. Соединения связываются с липидами и не позволяют им прилипать к стенкам артерий.



Также активированный уголь способствует повышению эластичности артерий, способствует нормальному кровотоку.



Благодаря этим свойствам, лечебное средство полезно для контроля кровотока и снижение риска появления хронических сердечных заболеваний.



7. Борется с вирусами и бактериями

Активированный уголь также является прекрасным средством для укрепления иммунной системы из-за повышения способности организма противостоять бактериям и вирусам, которые являются возбудителями различных болезней.



Благодаря своим свойствам, активированный уголь укрепляет защитные функции организма и снижает риск развития инфекций.



8. Снимает покраснение от укусов насекомых

Благодаря противовоспалительным свойствам, а также эффекта детоксикации, активированный уголь является прекрасным средством против укусов насекомых.



Средство помогает снизить аллергическую реакцию на коже, вытягивает яд, попавший в организм от определенных насекомых, а также ослабляет боль .



Пользы от активированного угля немало. Ешьте и увидите результат.



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