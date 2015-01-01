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8 интересных способов использования активированного угля

milaia

использование активированного угля

Активированный уголь - вещество растительного происхождения, которое производят уже на протяжении многих десятилетий из-за ее способность абсорбировать химикаты, металлы и токсины.

Его поверхность имеет множество микропор, способствующих поглощению вредных веществ в процессе очистки организма.

С древних времен до наших дней активированный уголь считали лечебным средством, поскольку оно  одним из самых эффективных антидотов против различного типа яда.

Также активированный уголь наделен противовоспалительными свойствами, содержит антиоксиданты и улучшает процесс пищеварения. Эти свойства помогают предотвратить и вылечить ряд заболеваний.

Поскольку многие люди не знают, как правильно использовать это средство, в этой статье хотим рассказать о 8 способов использования активированного угля.

активированный уголь для белых зубов


1. отбеливает зубы
Благодаря микропорам, активированный уголь - это отличное решение для тех, кто хочет отбелить зубы. Оно поглощает остатки пищи, что является на зубах.

Кроме того, использование активированного угля балансирует уровень pH в ротовой полости, способствует отбеливанию зубов, которые потемнели от потребления вина ,  кофе, чая и других веществ.

Средство имеет также и антибактериальный эффект. Его можно использовать с целью снижения риска развития таких болезней:

    Заболеваний ротовой полости;
    галитоза;
    гингивита;
    заболеваний десен

2.  Устраняет вздутие и газы
Это средство является отличным решением  для нормального состояния абдоминальной полости, нарушается из-за вздутия и газы.  Это происходит благодаря органическим соединениям, улучшающие выведение вредных вещевым из организма.

Прием активированного угля предотвращает образование газов в кишечнике. Кроме того, это лечебное средство способствует правильному расщеплению пищи влияет на внешний вид.

активированный уголь от похмелья


3. Борется с похмельем
Активированный уголь не абсорбирует алкоголь в крови. Однако это средство все равно является прекрасным помощником, выводит токсины, которые накапливаются тогда, когда человек злоупотребляет алкоголем.

Если потреблять активированный уголь, улучшается метаболизм, лучше расщепляются токсичные элементы, которые есть в алкогольных напитках . Также ускоряется процесс выведения токсинов из организма.

4. Улучшает состояние кожи
Активированный уголь является прекрасным средством, которое помогает коже выглядеть лучше, особенно, если совместить его с алоэ вера или эфирным маслом.

Способность угля абсорбировать токсины и вредные вещества, способствует очищению пор. В результате этого исчезают угри и другие дефекты кожи.

Благодаря способности очищать кожу, активированный уголь помогает избавиться от черных точек и шрамов.

использование активированного угля для кожи


5. Предотвращает преждевременное старение
Преждевременное старение клеток является насущной проблемой из-за того, что все больше людей сегодня страдают заболеваниями .

Старение - естественный процесс. Однако это не норма для тех, кто начинает стареть  в молодом возрасте.

Токсины из окружающей среды, неправильное питание, солнечные лучи, а также другие факторы являются причиной преждевременного старения.

Именно поэтому активированный уголь может стать отличным помощником для восстановления организма, поскольку способствует выведению токсинов , химикатов, а также других вредных веществ.

6. Контроль за уровнем холестерина
Составляющие активированного угля устраняют плохой холестерин из артерий.  Это предотвращает образование бляшек. Соединения связываются с липидами и не позволяют им прилипать к стенкам артерий.

Также активированный уголь способствует повышению эластичности артерий,  способствует нормальному кровотоку.

Благодаря этим свойствам, лечебное средство полезно для контроля кровотока и снижение риска появления хронических сердечных заболеваний.

активированный уголь борется с вирусами


7. Борется с вирусами и бактериями
Активированный уголь также является прекрасным средством для укрепления иммунной системы из-за повышения способности организма противостоять бактериям и вирусам, которые являются возбудителями различных болезней.

Благодаря своим свойствам, активированный уголь укрепляет защитные функции организма и снижает риск развития инфекций.

8. Снимает покраснение от укусов насекомых
Благодаря противовоспалительным свойствам, а также эффекта детоксикации, активированный уголь является прекрасным средством против укусов насекомых.

Средство помогает снизить аллергическую реакцию на коже, вытягивает яд, попавший в организм от определенных насекомых, а также ослабляет боль .

Пользы от активированного угля немало. Ешьте и увидите результат.

Активированный уголь имеет невероятные целебные свойства. Купите его в капсулах или таблетках. Испытайте эффект на себе!

Теги:активированного угля
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