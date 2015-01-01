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Можно ли бегать с музыкой?

Elena

Бег с музыкой

Спортивные группы в социальных сетях наряду с различными советами и обсуждениями предлагают подборки музыки для тренировок. Иногда это релаксирующие миксы, реже – «клубная» ритмичная музыка.

Профессиональные бегуны с уверенностью скажут, что во время бега на длинные дистанции в дополнительном звуковом сопровождении нет необходимости. Спринтеры иногда предпочитают делать разминочные пятикилометровые забеги с любимым плэйлистом.

 

Разобраться в чем причина таких противоречий поможет рассмотрение преимуществ и недостатков музыки во время бега.

Плюсы бега под музыку

Среди плюсов можно выделить четыре главных пункта:

• Музыка – способ отвлечься от усталости. Во время прослушивания любимой песни, ваши мысли направлены на подпевание знакомым словам. Мозг забывает об усталости, так как вы думаете о другом.

• Музыка – дополнительная мотивация. Любимая песня может послужить отличным стимулом для того, чтобы сделать еще пару кругов. Особенно такая практика подойдет начинающим бегунам, ведь с помощью яркого плэйлиста они смогут преодолевать привычные барьеры.

• Музыка – отвлечение от посторонних раздражителей. Не всегда этот фактор позитивный, но погружение в мелодию отвлечет внимание от прохожих. Когда люди стараются подбодрить во время бега, это иногда раздражает и снижает мотивацию к занятиям. Звуки в наушниках ограждают от посторонних. Купите наушники Monster Beats на сайте http://beatsmarket.kz/, беспроводные и комфортные модели этих наушников принесут вам одно удовольствие от пробежек. beatsmarket.kz постоянно проводит различные акции и распродажи, благодаря чему покупки становятся еще выгоднее, а быстрая доставка только добавляет плюсов.

• Музыка – способ отработки высокой частоты шага. 180 шагов в минуту – наиболее экономичный бег. Для контроля такого режима пользуются ментором, но для более приятного процесса его можно наложить на музыку, совместив тем самым приятное с полезным.

Минусы бега под музыку

Можно выделить такие недостатки бега под музыку, как:

• Помеха для ощущения организма. Важно во время пробежки слышать свое дыхание, контролировать положение тела, движения рук и ног. Отвлечение на музыку ослабляет внимание и снижает эффективность занятий.

• Нарушение естественного ритма. Во время прослушивания музыки могут сбиваться дыхание и частота шагов. Это связанно с невозможностью подпора песен с единой ритмикой, совпадающей с вашим ритмом. Это влияет на технику бега и немного сбивает.

• Отвлечение от окружающего пространства. Музыка помогает не обращать внимания на окружающих, но это не всегда хорошо. Можно забыться и не заметить подбежавшую собаку или выезжающий из подворотни автомобиль. Конечно, с музыкой психологически бежать легче, но хуже для осязания окружающего мира. Существует большая вероятность несчастного случая, о которой не стоит забывать.

 

Можно сказать, что можно бег с музыкой возможен и во многом приятен, но характеризуется некоторыми неотъемлемыми особенностями. Человеку лучше самостоятельно проанализировать имеющие плюсы и минусы, чтобы принять верное решение. К примеру, некоторые недостатки можно устранить: уменьшить громкость звука, больше сосредотачиваться непосредственно на беге, а музыку использовать только в качестве фона, приобретать открытые наушники, выбирать места для пробежек тщательнее. Каждый может бегать как ему удобнее, но делать это лучше с максимальной пользой для себя и стараться избежать ситуаций, когда занятия могут причинить вред.

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