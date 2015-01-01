Как самостоятельно построить террасу на даче?

Такой ландшафтный объект, как терраса, – мечта любого дачника. Трудно себе представить полноценный загородный отдых без этой постройки. Вариантов постройки террасы на сегодняшний день существует очень много. Есть, например, виды, которые пристраиваются непосредственно к самому загородному дому. Также имеются постройки, стоящие отдельно от дома, на самом участке. Выглядит такой вариант, словно утопающий в зелени островок. Можно ли построить террасу, не прибегая к услугам специалистов?

Построить самому такой ландшафтный объект, как терраса, возможно, только если следовать некоторым рекомендациям.

1. Проект и его разработка

Прежде чем начать постройку террасы, необходимо сначала подготовить её проект. При его разработке нужно учитывать все качества конструкции, начиная от надёжности креплений всех элементов постройки и заканчивая красивым декором террасы. У специалистов имеются уже готовые проекты, воспользоваться которыми может любой желающий. Но также можно разработать и свой авторский вариант.

2. Верный подбор материала

Для того чтобы постройка террасы полностью гармонировала с заранее подготовленным проектом, требуется выбрать материал хорошего качества. Причём для этого не надо быть большим специалистом. Хватит осознания того, что будущая зона отдыха должна соответствовать внешнему дизайну дачи или загородного дома. Самыми лучшими строительными материалами для постройки террасы считаются древесина таких пород, как лиственница и европейский дуб. Для перил, которые также можно использовать при строительстве, нужно выбирать более мягкие породы дерева, в частности, такие породы, как сосна. Пол на террасе стоит обустроить с использованием террасной доски, которую можно купить на сайте https://www.berezastroika.ru/collection/terrasnaya-doska-savewood. Компания БерезаСтройка находится в г. Екатеринбурге, по всем вопросам звоните на рабочий телефон +73433020723. Террасная доска, состоящая на 60% и полимерных композитов на 40%, отлично подходит для обустройства террасы, беседки, садовых дорожек и т.д. Она не гниет, не выцветает, не боится больших перепад температур.

3. Обустройство фундамента

Сначала требуется остановиться на одном из типов фундамента. При решении остановить свой выбор на монументальной постройке самым оптимальным вариантом является единый фундамент для таких построек, как терраса. Единый фундамент не допускает возможности раскола и перекоса, которые могут произойти из-за неравномерного распределения нагрузки. Особенно строительство фундамента такого типа нужно, если терраса будет стоять вдоль дома.

Строительство террасы может предусматривать и такой вариант, как отдельный или столбчатый фундамент. С помощью небольших опор такой фундамент поддерживает фундаментные балки. Поэтому здесь необходимо принимать в расчет грунтовые воды, а именно их глубину и свойства почвы на участке. Этот вариант целесообразен при строительстве открытой террасы, когда дом уже готов.

В том случае, если в плане было предусмотрено строительство легкой террасы, стройку можно проводить без фундамента.

4. Сборка

Этап сборки требуется проводить только после того, как будет готов проект, выбран материал и заложен фундамент под постройку. Теперь на данной стадии нужно четко определить, с какой стороны света будет расположена терраса. Это очень важно с точки зрения географии. Если построить террасу с южной стороны, то тепло будет даже в холодные вечера. Если с северной, в том случае если терраса будет к дому, освежающая прохлада жарким летом будет радовать и владельца дачи, и гостей.