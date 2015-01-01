Красивые детские платья

Забота о собственных детях – естественное желание всех родителей. Конечно же, всем хочется, чтобы дети имели все лучшее, включая не только питание, но и одежду и развлечения, развивающие мероприятия. Особенно важен внешний вид для малышек-модниц. В более раннем возрасте фасон и цвет еще не имеют такого важного значения, а вот лет с четырех для родителей принцессы наступает настояний кошмар. Дитя буквально представляет себя экспертом в мире моды и категорически отказывается от купленной одежды в пользу своих собственных оригинальных идей, которые часто оказываются совершенно несовместимыми со вкусом и общепринятыми представлениями. Как же правильно сориентироваться и подобрать ребенку действительно красивый и удобный наряд, не создавая при этом конфликтных ситуаций?

Шопинг – дело совместное



Выбирая одежду для малышки, никогда не стоит ставить ребенка «перед фактом», то есть когда наряд уже выбран без ее участия и девочке не остается ничего другого, кроме как смириться со вкусом мамы или папы. Конечно, самый лучший и эффектный наряд для любой модницы – платье. Если выбор необходимо сделать накануне какого-либо торжества, лучше заранее поговорить с ребенком о желаемой модели и цвете платья, возможно, нарисовать вместе несколько простых эскизов или просмотреть популярные журналы.

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Модели и цвета



Для девочек помладше отлично подойдут нежные пастельные оттенки, подчеркивающие нежную юность – голубые, кремовые, розовые, фисташковые и т. п. Предпочтение стоит отдать отделке кружевом или цветочными мотивами. Для девчонок постарше можно подобрать более насыщенные или темные цвета с оригинальными деталями отделки или более сложным принтом. В летнее время лучше выбирать легкие ткани, такие как шелк, шифон, тонкий атлас – для торжественных случаев, хлопок или тонкий трикотаж – для повседневного ношения. В холодное время года больше подойдут тонкие и плотные шерстяные и полушерстяные платья из полотна или вязаного трикотажа с красивым рисунком. Наиболее выигрышно смотрятся модели с завышенной линей талии или расширенные к низу – в форме трапеции.



На что обратить особое внимание?



Прежде всего, стоит убедиться в том, что девочке действительно удобно в выбранном наряде, ведь иногда дети могут не сообщать о неудобствах, если одежда уж очень пришлась по душе. Второй пункт – качество исполнения. Швы должны быть ровными и аккуратно обработанными, не должно быть торчащих ниток, следов клея, а все мелкие детали должны быть хорошо скреплены с основным изделием. Материал, из которого пошито платье, не должен линять или окрашивать кожу, а также не должен иметь неприятного запаха красителей. Необходимо учитывать также, что качественное изделие всегда содержит на ярлыке исчерпывающую информацию о производителе, использованных материалах и рекомендуемом уходе в процессе стирки и тепловой обработки.