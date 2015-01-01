Уникальное средство для обоих партнеров

Большинство из нас знакомо с названием препарата «конский возбудитель», вопреки устоявшемуся мнению, он не имеет ничего общего с лошадьми или ветеринарией. Препарат разработан специально для применения людьми, он выпускается в виде капель, которые легко растворяются в жидкости, при этом не меняют ее цвет, вкус и запах. Приобрести качественные капли, которые отвечает всем стандартам, можно на сайте konskij-vozbuditel.ru.

Основным компонентом средства является вытяжка тестикулярной сыворотки (ВТС), но ее концентрация очень мала, что делает применение этих капель безопасным. При правильной дозировке не вызывает побочные эффекты или проблемы со здоровьем.

Областью воздействия этого препарата является сексуальная функция человека. Препарат оказывает сильное действие на мозговой центр человека, что приводит к мощному сексуальному возбуждению. «Конский возбудитель» с успехом можно применять как мужчинам, так и женщинам. Препарат не относится к группе лекарств, это биологически активная добавка.

Препарат необходимо принимать за 20 минут до полового акта, предварительно растворив соответствующую дозировку в жидкости.

Женская реакция:

Вызывает сильное возбуждение;

Усиленно выделяется влагалищная смазка;

Повышается чувствительность;

Половой акт приводит к мультиоргазмам.

Мужская реакция:

Долгое и сильное возбуждение;

Повышается выносливость.

Применение этого БАДа не приводит к потере контроля над собой, его действие устраняет психологические и вегетативные препятствия, а значит, исчезает женская фригидность различного происхождения и мужское половое бессилие. Благодаря препарату, мужчина получает сильную возбужденость, а женщина полноценное наслаждение сексом. Главная причина, которую легко устраняют капли, это неудовлетворенность партнеров, что часто может привести к разрыву пары.

Польза от применения

Случается так, что интимная сторона жизни сопровождают неудачи. Природные капли включают мозговой центр, что приводит к повышению эстрогена в крови. Ведь отсутствие этого гормона и есть источник фригидности у женщины. «Конский возбудитель» устраняет хроническую усталость и стресс. Партнеры получают возможность испытать яркие чувства и эмоции по отношению друг к другу. Поэтому препарат оказывает только положительное воздействие, устраняя гормональные сбои в организме.

Гомеопатическое лекарство при грамотном применении не способно нанести вред, ведь оно полностью натуральное и состоит из растительных компонентов.