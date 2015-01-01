Послеоперационный бандаж: правила выбора и использования

Для максимально быстрого восстановления после операции медики рекомендуют носить специальное приспособление – бандаж. Он представляет собой изделие, выполненное в виде пояса. За счет высокой эластичности оно плотно прилегает к телу, снижая болевые ощущения и ускоряя процесс заживления ран после полостной операции. Ношение бандажа может назначить только врач.

Зачем после операции применяют бандаж

Главное функциональное предназначение бандажа – сокращение временного периода, необходимого для заживления послеоперационного шва. Параллельно с этим фиксирующее изделие также:

удерживает внутренние органы в естественном положении;

снимает болевые ощущения;

снижает нагрузку на мышцы и суставы;

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Материал изделия отлично пропускает воздух, не вызывает раздражения кожи, предназначен для многократного использования. На теле послеоперационный бандаж надежно фиксируется посредством липких застежек.

Рекомендации по выбору оптимальной модели изделия

Послеоперационный бандаж человеку может назначить только врач. Определять размер пациенту необходимо самостоятельно. В магазинах такие изделия можно примерить, если подобной возможности нет, всегда стоит пользоваться общими для всех рекомендациями.



Первый параметр правильного выбора – состав бандажа. Для фиксации послеоперационной зоны можно использовать только модели, изготовленные из эластичных, мягких компонентов. Лучше всего с функциями справляются послеоперационные бандажи из эластина и хлопка, не препятствующие естественному воздухообмену.



Обхват зоны фиксации (грудь или живот) следует измерять по линии, где будет использоваться бандаж. Ширину медицинского изделия необходимо подбирать из учета типа операции, локализации шва и анатомических особенностей тела. Наиболее востребованными на данный момент являются модели шириной 25 см. В зависимости от обхвата области тела подбирается бандаж нужного размера: обычно маркировка на упаковке указывает на допустимые значения.



Существует правило, которого следует придерживаться всем: бандаж нужно выбирать такой, чтобы он сверху и снизу перекрывал шов более чем на сантиметр.



Время использования приспособления определяется врачом в индивидуальном порядке. Обычно оно не превышает двух месяцев регулярного ношения. Впоследствии использование изделия может носить периодический характер.