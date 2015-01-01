5 провокационных вопросов, с помощью которых можно проверить профессионализм врача

Даже люди с отменным здоровьем, рано или поздно сталкиваются с проблемами, требующими профессионального подхода. Но далеко не каждый специалист может похвастаться должной квалификацией. Рассмотрим некоторые вопросы, которые помогут разобраться насколько профессионален доктор.

Попав на прием к врачу впервые следует обращать внимание на каждую мелочь, особенно на то, насколько он внимателен и может аргументировать свои действия. Также Вы можете задать провокационные вопросы и вывести неквалифицированных специалистов на чистую воду.

«Можно ли принимать ферменты, чтобы улучшить пищеварение во время пышного застолья?»

Хороший доктор посоветует быть более избирательным в пище, а не пытаться решить проблему с помощью медицинских препаратов. А ферменты предназначены для лечения муковисцидоза и прочих заболеваний.

«Можно ли делать прививки во взрослом возрасте?»

Квалифицированный специалист ответит, что вакцинация нужна не только детям, но и представителям взрослого поколения. Например, прививки от дифтерии и столбняка делаются раз в 10 лет.

«Подскажите на каком сайте можно найти достоверную информацию о различных заболеваниях?»

Врач обязательно должен назвать хотя бы один ресурс, предназначенный для специалистов и пациентов. Поиск врача - http://medlife.pro/ – ответственное занятие, требующее достаточно времени и только тогда можно рассчитывать на 100% результат!

«Назначьте мне комплекс сезонных витаминов, чтобы повысить иммунитет и восстановить энергию.»

Действие витаминов научно не доказано, поэтому профессионал может назначить комплекс препаратов, но обязательно, напомнить о важности правильного питания, употребления сезонных фруктов, овощей и посоветует заниматься спортом. А если Вы пожалуетесь на упадок сил и вялость, то должен назначить анализы, чтобы точно убедиться не спровоцировало ли такое поведение серьезное заболевание.

«А насколько серьезное это заболевание?»

Если Вы обратились с конкретной проблемой, а не просто для планового обследования, то имеете право знать все возможные последствия. Специалист обязан спокойно аргументировать назначенное лечение на нормальном языке, а не прибегнув к терминологии. При этом настоящий профессионал никогда не будет запугивать пациента, он должен быть сдержанным, доброжелательным и корректным.

Сегодня существует множество интернет ресурсов, помогающих отыскать квалифицированного врача. Ознакомившись с отзывами иных пациентов и мнением знакомых обязательно сможете найти отличного специалиста.