Кулинарные полуфабрикаты: кушать или нет?

Современный темп жизни совершенно не оставляет нам времени на такие дела, как уборка, иногда не хватает времени даже на сон, что уж говорить о готовке. В таких случаях к нам на помощь приходят бытовые приборы, кофе и всевозможные кулинарные полуфабрикаты.



Некоторые полуфабрикаты даже не надо готовить, их можно просто разогреть и они будут готовы к употреблению. Полуфабрикаты бывают мясные, рыбные, овощные. Всевозможных вариаций этих продуктов – тысячи, например, вареники, пельмени блинчики с творогом/мясом/джемом, котлеты, голубцы, овощные смеси, рыбные палочки, рыбные котлеты, перечислять можно бесконечно.



Стоит ли есть полуфабрикаты?



Этот вопрос волнует многих, так как с одной стороны это быстро, просто и удобно, но, с другой стороны, бытует мнение, что полуфабрикаты – это не полезная и нездоровая пища, которой следует избегать. Бесспорно, полуфабрикаты имеют свои плюсы и минусы, которые стоит рассмотреть более подробно.



Плюсы употребления в пищу полуфабрикатов.



Пожалуй, самый весомый плюс – это скорость приготовления. Проще разогреть готовые котлеты, отварить пельмени или быстренько поджарить готовые блинчики с начинкой. Естественно, после тяжелого трудового дня, человек предпочтёт этот вариант варианту стояния у плиты на протяжении часа-двух.



Ещё одним плюсом является доступность покупки полуфабрикатов, так как они продаются практически во всех магазинах и, абсолютно во всех крупных супермаркетах. Кроме того, полуфабрикаты дают нам возможность кушать, что угодно, независимо от времени года. На этом, пожалуй, плюсы заканчиваются, и далее следует довольно значительные минусы.



Во-первых, полуфабрикаты – это чаще всего некачественные ингредиенты, смешанные с различными консервантами и вредными добавками. Степень натуральности полуфабрикатов сильно варьируется в зависимости от ценового сегмента продукции и совести производителя. Исключением являются, пожалуй, только ягоды и фрукты, замороженные в свежем виде. Они сохраняют большую часть витаминов при заморозке и позволяют нам радовать себя в межсезонье.



Многие полуфабрикаты запрещены людям, имеющим такие заболевания, как: гастрит, язва желудка, панкреатит. Это заставляет задуматься, а не приведет ли частое употребление полуфабрикатов к этим болезням? Полуфабрикаты не рекомендуется есть беременным женщинам и детям.



Существует прямая взаимосвязь между употреблением полуфабрикатов и набором лишнего веса. Полуфабрикаты достаточно калорийны и не позволяют уследить за тонкой талией, стоит лишь ненадолго расслабиться.



Полуфабрикаты в дорогом ценовом сегменте, как не крути, выполнены более качественно, чем в дешёвом. Так что, если и покупать эту быструю замену домашней пищи, то только высокого качества, с минимумом вредных добавок. Еще лучшим вариантом будет покупка домашних полуфабрикатов, которые имеют все преимущества магазинных и не имеют их недостатков. Единственным минусом может стать цена, т.к. они стоят значительно дороже магазинных, но здоровье дороже! Это могут быть пельмени с различными начинками. Пельмени с овощами и другими начинками можно заказать на сайте pelmeni.ru.com/with-potatoes. Служба доставки компании Пельменики доставит замороженные пельмени прямо до вашей двери.



Можно сделать вывод, что употребление полуфабрикатов вполне допустимо, но в умеренных количествах и не часто. Кроме того, покупка полуфабрикатов экономически нецелесообразна. Готовить те же блюда самим дома намного выгоднее, полезнее и надёжней.



Полуфабрикаты стоит оставить в своей жизни как вариант на экстренный случай.