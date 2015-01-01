Вышивка, как искусство

Многие думают что вышивка — это увлечение, хобби. С одной стороны так и есть, однако, существует несколько вещей, которые нужно при этом хобби учитывать, и их довольно много. Но об этом позже. С другой стороны, вышивка может быть и одним из видов заработка. Да, продать картины довольно тяжело, но в особенности коллекционеры очень ценят такой труд, и готовы предложить приличную стоимость за такую работу, выполненную очень аккуратно и по всем их пожеланиям.



Вышивальные принадлежности, можно купить в любом специализированном магазине, здесь же вы найдёте всё необходимое для своего хобби. А также продаются различные журналы, содержащие цветные схемы для вышивания. К тому же в интернете, можно найти такую схему, которая вам действительно нужна.



Есть несколько отличий покупного набора для вышивания, и выбора цветной схемы из журнала либо в интернете. Для первого варианта, покупать дополнительно ничего не нужно, если только иголку. Здесь уже есть все необходимые цвета – канва для вышивания и цветная схема, а если рисунок содержит ещё и бисер, то в наборе он также имеется. Очень часто в наборе вы можете найти иголку, поэтому её покупка будет необязательна. Купить наборы для вышивки бисером можно на этом сайте, где представлен широкий ассортимент наборов, схем различной тематики и размеров.



Во втором случае вы не найдёте ничего, все составляющие придётся покупать самостоятельно. Да, вы можете выбрать нужную вам картинку, но хорошо если номера необходимых ниток будут прописаны, иначе цвета вам придётся подбирать наугад, в соответствии с указанным цветом картинки. А также необходимо будет купить нужного размера канву и удобную иглу. Вероятнее всего, затраченных средств на такой вариант, уйдёт больше.



Есть несколько необходимых правил, которые нужно соблюдать перед началом вышивания.

Во-первых, для вашего удобства необходимо приобрести также наперсник, чтобы не укалывать пальцы, и пяльцы, для удерживания канвы. Во-вторых, теперь вы можете начинать вышивать.



Самый простой способ вышивания – это крестик. Как уже понятно из названия, делается он крест-накрест. Чтобы было легче, и вам не пришлось вышивать крестики по отдельности, можно посчитать количество крестиков в строчке одного цвета. После чего, начать вышивать крест в одну сторону и возвращаться в другую. При этом необходимо считать сколько пройдено стежков. Тогда у вас получается ровная дорожка из крестиков.

А также вы можете вышивать чередуя цвета, и так до тех пор пока не закончите работу. Однако, в таком случае один и тот же цвет всё время может надоесть. Но такой вариант позволит сэкономить время на переборе цветов и строчек.



Узелки сзади лучше делать меньше, так как большие узлы очень портят работу и делают её неаккуратной и неопрятной. Вы можете обыграть положение и обойтись без узелков. Для этого кончик оставляем немного сзади, а когда начинаете рисовать крестики, зацепляем и его тоже. Так, вы обойдётесь без узелков и работа будет смотреться аккуратно.



После того как работа готова, необходимо её постирать и погладить, чтобы она немного стянулась. Для большей красоты необходимо приобрести рамку к вашей картине. И тогда она считается полностью готовой.