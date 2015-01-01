У союзов этих знаков зодиака самые долгосрочные отношения

Отношения мужчины и женщины никогда не бывают идеальными, но некоторым парам удается создать стабильные, длительные союзы. Астрологи назвали пять зодиакальных тандемов, склонных к самым долгосрочным отношениям.Женщина-Дева + мужчина-КозерогДва представителя стихии Земли свободно находят общий язык. Они способны создать устойчивый, долговременный союз. Оба партнера наделены сдержанностью, терпением, невысокой эмоциональностью. Дисциплинированному, строгому Козерогу импонирует аккуратность и педантичность Девы. Даже ее критические, а порой, и язвительные замечания разбиваются о спокойную мужскую уверенность Козерога.Трудолюбие представителей земных знаков позволяет им достичь материального благополучия, а когда они объединяют усилия, могут достать даже Луну с неба!Ровные отношения, лишенные бурной романтики похожи на спокойный, благодатный летний дождь, несущий плодородие. Они продолжаются долгие годы, полностью устраивая обоих партнеров. Дева и Козерог находят друг в друге не только супруга, но и надежного друга, верного соратника.Со стороны такой союз может показаться скучным, но партнеров устраивает стабильность, они не стремятся к переменам. Бури и катаклизмы обходят их семью стороной.Мужчина-Телец + женщина-ВесыВенера – покровитель Тельца и Весов, дает им возможность создать длительный, гармоничный союз, наполненный любовью. Представители этой зодиакальной пары взаимно дополняют друг друга на 90%. Дипломатичная женщина всегда сумеет погасить вспышки плохого настроения Тельца, успокоить, подарить хорошее настроение.С другой стороны, неуверенные, нерешительные Весы чувствуют обстоятельность, неторопливость, спокойствие Тельца, который способен придать отношениям стабильность и гармонию. Весы нуждаются в заботе и поддержке, а мужчина-Телец способен оберегать и защищать свою вторую половинку.Лидером в союзе чаще всего становится Телец: принимает решения, обеспечивает финансовое благополучие, проявляет решительность. Женщина не претендует на доминирующую роль, ее устраивает комфортная, спокойная, обеспеченная жизнь. Представительница воздушного знака вносит в отношения легкость, романтику, а земной знак уравновешивает ее нетерпеливость, избегает перемен. В результате такой союз очень долговременный и устойчивый: напоминает игрушку-неваляшку: ветреность Весов компенсируется флегматичностью, основательностью Тельца.Женщина Рак + мужчина СкорпионВ этой паре все на редкость гармонично. Рак – представляет воплощенную нежность, чувствительность, романтику. Скорпион – страсть, чувственность, порывистость. Оба партнера обладают потрясающей интуицией, позволяющей избегать конфликтных ситуаций и понимать друг друга почти на уровне подсознания.Представители стихии Воды обладают схожими устремлениями, жизненными ориентирами, приоритетами. Их отношения обещают продлиться до глубокой старости. Рак и Скорпион формируют на удивление устойчивый, мощный, в то же время динамичный союз.Мужчина-Скорпион очарован женственностью, сентиментальностью, отзывчивостью избранницы-Рака. Она способна заранее почувствовать приступы агрессии или дурного настроения Скорпиона и погасить их своей мягкостью, нежностью, заботой.Одним из недостатков этого брака является повышенная ревнивость партнеров и обидчивость Рака. Но если оба супруга достаточно мудры, чтобы не давать поводов для ревности, этот тандем имеет все шансы побить рекорды долговременности.Женщина-Близнец + мужчина-СтрелецПредставители воздушного и огненного знака способны создать почти идеальный союз длиною в жизнь. Как огонь горит только при наличии воздуха, так женщина-Близнец вдохновляет мужчину-Стрельца, и это пламя не гаснет со временем. Это половинки, идеально дополняющие друг друга.Энергичные, веселые, активные люди наполняют окружающее пространство позитивной энергией. Недоброжелатели постоянно стараются найти изъян в отношениях этих партнеров, но терпят неудачу.Девушка-Близнец нуждается в человеке, который сможет упорядочить ее жизнь, и с готовностью принимает руководящую роль Стрельца. Он становится для нее наставником, учит ее «сбавлять скорость», поддерживает и защищает. Со своей стороны только женщина-Близнец способна справиться с любвеобильностью партнера: она умеет удивлять новизной, быть многоликой и всегда разной. Такая супруга с легкостью может заменить Стрельцу других женщин: дарит ему радость разнообразия.Общность интересов и взглядов на жизнь поддерживает длительность этого союза, помогает преодолевать кризисы.Женщина-Овен + мужчина-ВодолейЗвездный союз Овна и Водолея может претендовать на звание самого долгосрочного при условии достаточной мудрости партнеров и взаимного уважения. Мужчина-Водолей приветствует в избраннице стремление к независимости, не нарушает ее личное пространство, не оспаривает стремление доминировать. Взамен ему нужно признание права на собственную свободу. Они прекрасно понимают друг друга, и не мешают партнеру жить так, как ему хочется.Водолей является генератором новых, неожиданных идей, а Овен с энтузиазмом берется за их воплощение. Эта пара притягивает к себе успех в творчестве, в бизнесе, добивается отличных результатов.Овен и Водолей на первый взгляд совершенно не схожи характерами. Но они создают гармоничный тандем, в котором приходятся друг другу не только супругами, а и страстными любовниками, проверенными друзьями, надежными деловыми партнерами. Такое единство противоположностей становится гарантом длительного союза.Кризисы, настигающие пару, бывают бурными, но непродолжительными, поскольку оба супруга обладают отходчивым характером, не обидчивы. Женщина-Овен искренняя и честная, что импонирует мужчине-Водолею. Он, в свою очередь, не скупится на добрые, красивые слова, способные смягчить сердце избранницы. Так, приспосабливаясь и лавируя, этот союз способен просуществовать рекордно длительное время.Союзы каких знаков зодиака обречены на финансовое благополучиеСозвездия наделяют каждого из нас уникальным набором качеств. С их помощью можно достичь любых высот, если только правильно приложить силы. А если к тому же удастся создать союз с партнером подходящего знака зодиака, то синергия усилий двоих обязательно принесет благополучие. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen