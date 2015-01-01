Евгений Папунаишвили третий день борется с тяжёлой ломкой

Что бы ни говорили скептики и критики, футбольный чемпионат-2018 стал действительно грандиозным событием и в истории России, и в истории мирового футбола. Даже те, кто никогда не интересовался футболом, с интересом следили за матчами и даже стали разбираться в тонкостях пенальти. Известный хореограф Евгений Папунаишвили тоже не пропускал последние новости ЧФ-2018.instagram.com/e_papunaishviliИ теперь, после окончания игр, артист никак не может прийти в себя. Евгений признался поклонникам, что испытывает настоящую ломку:Третий день ломка,не хватает Чемпионата Мира по футболу! Очень горжусь,что наша страна провела чемпионат так круто! Миллионы людей увидели другую Россию! Наша сборная подарила нам потрясающие эмоции! Огромное спасибо им за это! Мы с женой были на некоторых матчах,по телевизору смотрели остальные,и каждый раз испытывали самые крутые эмоции! Воспоминания на всю жизнь!instagram.com/e_papunaishviliДмитрий Тарасов попрощался с футболом и занялся боксом, видеоПока что Дмитрий Тарасов пытается продать квартиру, в которой жил с Ольгой Бузовой. Известно, что недавно Дмитрий даже снизил цену на жильё — похоже, спортсмену срочно нужны деньги. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen