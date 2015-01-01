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Кристина Асмус попала в полицию, фото

Andre
Кристина Асмус попала в полицию, фото
Время от времени даже небожители могут оказаться под пристальным вниманием стражей порядка. Наиболее часто звёздам приходится сталкиваться с сотрудниками ДПС: не раз знаменитостей ловили в нетрезвом виде за рулём автомобиля. Вот и Кристина Асмус получила возможность поближе познакомиться с жизнью полицейских.

instagram.com/asmuskristina

Актриса получила роль в новом проекте. Кристине предстоит перевоплотиться в следователя следственного комитета. 

У себя в Инстаграм Кристина Асмус поделилась новой фотографией со съёмочной площадки. Поклонники звезды «Интернов» отметили, что актрисе очень идёт форма:

sea9525 Главное- это непоколебимый взгляд nicola_912 форма к лицу) rushuman17 Органы не очень люблю, но вам идет

instagram.com/asmuskristina

Стоит сказать, что некоторые фолловеры даже обнаружили сходство между Кристиной Асмус и Натальей Поклонской:

annafeoanna Поклонская 😂 alexandr_dmitriev_ Поклонская? Почему-то иконы с Николаем вторым нет dmitriykharichev Поклонская в молодости solovievmikhail1986 В Крыму теперь, новый прокурор?

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Выпускница «Фабрики звёзд» выбрала для возвращения откровенный наряд в стиле садо-мазо: красный кожаный плащ, под которым угадывается ремешок от нижнего белья. Дополняют образ высокие сапоги на шнуровке. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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