Кристина Асмус попала в полицию, фото

Время от времени даже небожители могут оказаться под пристальным вниманием стражей порядка. Наиболее часто звёздам приходится сталкиваться с сотрудниками ДПС: не раз знаменитостей ловили в нетрезвом виде за рулём автомобиля. Вот и Кристина Асмус получила возможность поближе познакомиться с жизнью полицейских.instagram.com/asmuskristinaАктриса получила роль в новом проекте. Кристине предстоит перевоплотиться в следователя следственного комитета.У себя в Инстаграм Кристина Асмус поделилась новой фотографией со съёмочной площадки. Поклонники звезды «Интернов» отметили, что актрисе очень идёт форма:sea9525 Главное- это непоколебимый взгляд nicola_912 форма к лицу) rushuman17 Органы не очень люблю, но вам идетinstagram.com/asmuskristinaСтоит сказать, что некоторые фолловеры даже обнаружили сходство между Кристиной Асмус и Натальей Поклонской:annafeoanna Поклонская 😂 alexandr_dmitriev_ Поклонская? Почему-то иконы с Николаем вторым нет dmitriykharichev Поклонская в молодости solovievmikhail1986 В Крыму теперь, новый прокурор?Наталью Подольскую отчитали за развратный вид, фотоВыпускница «Фабрики звёзд» выбрала для возвращения откровенный наряд в стиле садо-мазо: красный кожаный плащ, под которым угадывается ремешок от нижнего белья. Дополняют образ высокие сапоги на шнуровке. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen