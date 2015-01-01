Как воспитать в девочке качества настоящей женщины

Неуверенность в себе распространяется медленно, но сразу на все стороны личности. Такой человек вызывает недоверие, ему, вряд ли, поручат серьезную работу или какое-либо ответственное дело.

Человеческая неуверенность появляется от незнания самого себя. Когда личность определяет себя в жизни, четко осознает свои возможности и пытается совершенствоваться, ей уже нельзя приписать такое качество. Уверенный в себе человек, понимает свою ценность, и это становится его жизненным фундаментом.

Поможет в укреплении уверенности в себе школа моделей для девочек, где ваша дочь сможет научится основам и принять участие в съемках для глянца и каталогов. Отдать ребенка можно уже в 3 года.

Самым главным в чувстве уверенности у женщин, является осознание своей женской природы, принятие ее и развитие себя через это качество.

Раньше в детской психологии практиковали четкое деление на мальчиков и девочек, к каждому полу применяли особые приемы и знания для того, чтобы формировались качества, характерные для мужчин или женщин.

Когда нет четкого понимания того, какой должна быть женщина, то девушке в подростковом периоде сложно взрастить в себе уверенность и женский магнетизм. В поисках себя ошибочно примеряются множество разных образов.

Современная психология частично лишена этой практики. Поэтому из поколения в поколение все более частым становится образ неуверенной в себе женщины, скрывающейся за нелепыми одеждами или вульгарным поведением.

Сейчас, в обществе уже очень многие заметили это упущение, и всячески пытаются исправить недочеты в воспитании детей. Что же нужно делать, чтобы воспитать в девочке по-настоящему женские качества и магнетизм?

Первое и самое важное – это сформулировать главную задачу женщины, а затем осознать ее.

Борьба, гонка, действие – это все мужское. Состояния женщины – это счастье, созидание и любовь. Проявляя себя в этом, женщина сможет реализовать свое предназначение. Женщина должна уметь приносить счастье себе и своим близким. Дарить положительные чувства и эмоции, сберегать их, пытаться на уровне эмоций улучшить жизнь себе и близким людям – вот предназначение женщины.

Второе – это уметь вдохновлять. И вдохновляться самой. Еще в древние времена, женщина вдохновляла своего избранника на подвиги ради нее. За таких женщин боролись, их добивались. Теперь времена другие, и женщине нужно уметь вдохновлять своего мужчину на действие, на поступки, на работу, на достижение целей.

Когда женщина умеет радоваться жизни, не только копить в себе чувство счастья, но и делиться им, когда она уверена в себе и своей женской силе, к такой избраннице мужчины притягиваются, как магнит.