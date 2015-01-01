О пилингах

Пилинг - это удаление верхнего ороговевшего слоя кожи. Пилинг зародился довольно таки давно, еще в Древнем Египте. В средние века пилингом было вино, а катализатором-винная кислота. Также пилинги были в Азии, зародились они там также в Средние века, но как там пилинговали кожу никто не знает.

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По типу воздействия разделяют 4 типа пилингов:

Механический. Биологический. Химический. Физический.

По глубине воздействия 3 типа:

Поверхностный. Средний. Глубокий.

Любой тип пилинга истончает ороговевший слой кожи, он размягчает кожу, подготавливая к следующей процедуре. В результате действия пилингов кожа становится чище, светлее И выглядит более здоровой.

Механический пилинг

При механическом пилинге используются скрабы с добавлением: сахара, соли, миндальной скорлупы, пемзы, люфы. Такие скрабы вы можете купить сами, следовательно, и механический пилинг можете сделать сами себе, только прежде чем делать обязательно сделайте для лица эффект бани, пропарьте кожу.

Химический пилинг

Химический пилинг используется с растворами, содержащими салицилиловую кислоту, гликолевую кислоту, пировиноградную кислоту, яблочную и лимонную кислоту в разных концентрациях. Вы также можете сделать химический пилинг дома, только в маленькой концентрации. С большими концентрациями работают только в салонах, и только профессиональные дерматологи.

Подбор кислоты и ее концентрация идет в зависимости от проблемы и ее глубины. Как вы все знаете противовоспалительным является салицилиловая кислота. Следовательно, она используется при пилинге от прыщей, то есть очень глубокой очистке. Койевая, фитиновая, азелаиновая, ретиноевая кислоты используются при пигментации кожи. Но кроме этого ретиноевая кислота обладает омолаживающим и регулирующим выделение сала свойством.

Любая процедура пилинга требует домашней подготовки, чтобы после салона у вас не возникло никаких пигментных пятен. Но глубина ожога контролируется дерматологом. В результате такого ожога кожа становится упругой, гладкой, здоровой. Но не думайте, что после пилинга за кожей не нужен уход, как раз таки нужен, и при чем достаточно хороший. Постпилинговый уход назначает специалист, делающий вам пилинг, так как он узнал о типе вашей кожи и может смело назначать вам уход.