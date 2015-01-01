Изучаем восточные языки

В общественном сознании существует непреодолимая аксиома: восточные языки труднее европейских. Именно страх перед возможными трудностями мешает начать заниматься. Но так ли это трудно на самом деле?

Следует сразу отметить, что делить языки на «трудные» и «лёгкие», да ещё на географическом или расовом основании, – глубокое заблуждение. Все языки имеют свои особенности, и изучение любого языка требует больших моральных и умственных усилий. Труден не сам язык, а путь его освоения. Записаться на курсы китайского языка можно на сайте http://www.inyaz-sakura.ru/kursy-kitajskogo-yazyka.htm.

Давайте попробуем разобраться: от чего зависит трудность изучения того или иного языка?

Во-первых, от того, насколько способы выражения грамматических значений в нём не совпадают с родным языком учащегося. Например, русскому, изучающему китайский язык, бывает очень трудно улавливать различия в смысле при изменении тонового контура высказывания, тогда как китайцу – освоить систему русских падежей. В его языке падежей нет, как и системы тонов – в русском. В данном случае хинди столь великой трудности не представляет. Хинди – индоевропейский язык, и по структуре он близок к таким языкам, как русский, английский, итальянский, персидский, армянский и др. Например, в хинди два рода – мужской и женский, два числа – единственное и множественное, местоимение «свой», как в русском, и разветвлённая система глагольных времён, как в английском языке. А многие правила грамматики и словоупотребления вполне прозрачны и узнаваемы для тех, кто владеет хотя бы одним из вышеперечисленных языков.

Во-вторых, от методики преподавания. Если взглянуть на историю изучения восточных и европейских языков в мире, то нашему взору предстанут две совершенно разные картины. Европейцы, в первую очередь, сами были заинтересованы в том, чтобы другие народы говорили на их языках. Эти языки не только прекрасно изучены и исчерпывающе описаны в теоретических и методических работах, но и с самого начала их изучения они рассматривались, прежде всего, как средство межнационального общения, а не просто лингвистический курьёз. Поэтому для английского, испанского и др. , методики обучения иностранцев разрабатывались и совершенствовались веками.

Инициатива изучения восточных языков также принадлежала европейцам, однако цели были принципиально иными. Восточные языки изучались не для того, чтобы говорить на равных с народами Востока и приобщаться к их культуре и традиционным ценностям, а для того, чтобы через их языки внедрять идеи европейской цивилизации: сначала – христианские, затем – классиков марксизма-ленинизма. В лучшем случае восточные языки воспринимались как лингвистическая экзотика. В основу обучения им положен переводно-грамматический метод: заучивание грамматических парадигм и письменный перевод слов и предложений с языка и на язык. С позиций же коммуникативного подхода восточные языки никто никогда не изучал. Вот почему существует огромное количество самоучителей языка хинди (в своё время христианские миссионеры начинали с создания самоучителей), но до сих пор не было создано ни одного полноценного коммуникативного курса этого языка, а перевод с русского на хинди является ведущей технологией обучения студентов в университетах. Итак, не бывает трудных и лёгких языков, бывают более или менее грамотные методики преподавания.

И всё же, не стоит упускать из виду, что человек, изучающий любой восточный язык, объективно сталкивается с двумя видами трудностей.

1. Почти все современные восточные языки пользуются собственной письменностью, которая не имеет ничего общего с привычной для нас кириллицей или латиницей. Осваивать совершенно иной способ письма, естественно, сложнее, чем приступать к изучению языка, пользующегося знакомыми знаками алфавита. Так, на обучение письменности хинди требуется около месяца.

2. Учащемуся просто негде услышать настоящую восточную речь, кроме как на уроке изучаемого языка. Данное обстоятельство действительно способно замедлить «вхождение в язык». Чтобы снизить его негативное влияние (здесь мне придётся дать избитый совет, многократно повторяемый преподавателями английского языка), СЛУШАЙТЕ ПЕСНИ НА ХИНДИ! Даже если Вы не понимаете содержания текстов, всё равно старайтесь уловить звуки языка, почувствовать его ритм, мелодику, интонации, учитесь распознавать слова, даже незнакомые, которые повторяются из песни в песню. Причём начинать слушать музыку можно ещё до того, как Вы начнёте учить сам язык. Это помогает развивать навыки слухового восприятия, слуховую память, закладывает основы для правильного произношения в будущем. На более продвинутых этапах обучения можно практиковать запись слов песни со слуха. Воспитывайте в себе активного слушателя!