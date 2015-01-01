Стать своей среди своих

Хочется вписаться в интересную компанию, но не совсем понятно, как это сделать? Нужно просто попробовать измениться в лучшую сторону. Но для начала…



Долой стереотипы!



Неплохо бы пропасть из поля зрения друзей хотя бы на пару недель. Можно выдумать байку про поездку на дачу или визит к дальним родственникам. Нет, за это время вряд ли кто-то забудет о человеке, но окружение отвыкнет от постоянного нахождения рядом, и сломать стереотипы будет проще по возвращению.

Шире круг!



Не всегда одноклассники (одногруппники) или друзья с соседнего двора могут быть подходящей компанией. Что делать? Не отчаиваться! Самой искать людей, разделяющих интересы. Например, в Сети. Огромное количество людей обсуждают что-либо на форумах, организовывают сходки. Можно ведь в них поучаствовать! Возможно, именно там и найдутся подруги и друзья. А если девушка живет в маленьком городке и такая возможность нереальна, то неплохо бы записаться в какой-нибудь клуб по интересам. Конечно, в музыкальную школу возможно уже не примут, но туристический клуб или театральная студия в Санкт-Петербурге вполне сойдут. А может, интересны люди, занимающиеся бисероплетением? Или те, кто выращивает цветы или разводит котят. А может, нравятся экстремальные виды спорта? Надо экспериментировать!



Образ



Девушки порой такие вредные, что если что-то не в порядке с внешностью, то обязательно сразу обращают на это внимание. Наивно думать, что окружающие авось и не заметят непроглаженной кофты или жирного пятнышка на блузке. Заметят, и еще как! Ведь в первую очередь все обращают внимание на аккуратность. То же касается и прически: для того чтобы выглядеть красиво, вовсе не обязательно делать «взрыв на макаронной фабрике».

Запахи – отдельная тема. Все замечают, как неприятно общаться с человеком, у которого дурной запах изо рта. Так что не нужно забывать следить за гигиеной. И еще: вещи и косметика имеют смысл только тогда, когда у человека здоровая кожа и волосы, красивая осанка и походка. Часто мамы твердят: «Не сутулься!» Так вот, это правильные слова. Никакой наряд не спасет, если у девушки походка как у Буратино!



Изюминка



Все замечают, что у каждой популярной девушки есть какая-нибудь отличительная черта, делающая ее особенной. У одной внешность супермодели, другая очень добра и отзывчива (не путать с бесхребетностью), третья неприступная и независимая. У каждой есть свой козырь. Хотя на самом деле в каждом человеке можно найти изюминку.

Быть может, в ком-то пропадает прекрасный рассказчик? А может, кто-то умеет устраивать крутые вечеринки и ему известно множество забавных игр? В общем, не нужно стесняться показывать свои таланты, хорошие стороны. Безусловно, многим захочется общаться с необычной девушкой!