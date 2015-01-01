Что означает первичная дисменорея и как с ней справится?

Дисменорея означает болезненные менструации, которые могут быть первичными или вторичными. Это самый распространенный гинекологический симптом. Первичная дисменорея определяется как повторяющаяся боль, такая как судороги, возникающие во время менструации при отсутствии тазовой патологии. Вторичным является боль во время менструации, в результате некоторых патологических состояний, таких как эндометриоз.

Для решения проблемы нужно обратиться в клинику гинекологии, где опытный специалист выявит причины и подберет необходимое лечение.

Первичная дисменорея обычно начинается уже в подростковом возрасте после начала циклов овуляции. Это состояние вызвано маточной активностью, приводящей к ишемии некоторых участков матки; то есть уменьшая кровоток. Ишемия вызывает боль, что также усугубляется местным образованием простагландинов.



Типичная боль от первичной дисменореи находится в виде судорог над костью, которая начинается за несколько часов до или после начала менструации. Самая сильная боль испытывается с наиболее заметным количеством менструального потока. Помимо нижней части живота, боль может распространиться на нижние конечности, бедра или талию. Другие симптомы первичной дисменореи включают диарею, усталость, тошноту, головную боль и головокружение. Все они являются результатом освобождения простагландинов.

До диагностики первичной дисменореи обязательно следует исключить конкретную причину боли. Поэтому, несмотря на болезненные менструации часто встречаются в подростковой гинекологии экспертизе важно учитывать такие состояния, как эндометриоз, миома матки, стеноз шейки матки, воспалительные изменения в репродуктивных органах или обструктивных дефектах половых путей.



Способ лечения боли при дисменорее - это терапия, направленная на патогенез синдрома. Используемые медикаменты подавляют синтез простагландинов, таких как ибупрофен. Применение теплых компрессов к животу также может уменьшить боль.



Другими одобренными препаратами являются парацетамол, ацетилсалициловая кислота, индометацин, мелоксикам или напроксен. Парацетамол, помимо ингибирования фермента, который образует простагландины, увеличивает болеутоляющую способность. Высокий парацетамол (более 4 г в день) может вызвать повреждение печени.

Если боль не преодолена или женщина хочет пойти на комбинированную гормональную контрацепцию. Гормональные таблетки подавляют овуляцию и уменьшают длительное кровотечение во время менструации. Это устраняет основную причину дисменореи. Можно использовать как гормональные, так и прогестиновые комбинированные гормональные таблетки.



Альтернативной терапией для первичной дисменореи в подростковом возрасте является потребление витаминов B, таких как витамин B1 100 мг ежедневно, витамин Е 500 мг ежедневно за два дня до и три дня после цикла, рыбье масло 2,5 г ежедневно, витамин B6 200 мг ежедневно и магний 500 мг ежедневно.