Наркомания - какие есть варианты

Всегда есть выходы из любой ситуации. Многие из них имеют множество вариантов, которые благоприятно скажутся на решении данного вопроса. От поиска правильного решения такой проблемы, как наркомания, зависит дальнейшая жизнь и здоровье человека, поэтому подбор вариантов и их изучение жизненно важны.



Вот список наиболее распространенных путей, которые наркоман может предпринять в попытке достичь трезвости:



1. Попробовать прекратить использование наркотиков без посторонней помощи.



Правда в том, что больше наркоманов останавливаются самостоятельно, без какой-либо профессиональной помощи, чем те, которые получают такую помощь. Это не означает, что им было легко, или что эти наркоманы не были действительно зависимы. Это просто данные статистики.



Правда, однако - "идти в одиночку" может быть очень опасно. В зависимости от наркотика, количества и частоты употребления, а также продолжительности времени пристрастия, отказ от некоторых наркотиков внезапно может привести к опасным и даже смертельным припадкам.



2. Под наблюдением. Медицинская помощь. «Детокс».



Страх, боль и дискомфорт от ломки, присутствуют у многих наркоманов, употребляющих наркотики в течение многих лет, поэтому лечение наркомании лучше доверить специалистам центра помощи зависимым "Шанс". В последние годы мы стали свидетелями появления центров, которые используют медицинские средства для облегчения боли при абстиненции, и вводят наркомана в седативное и даже полусознательное состояние. Идея заключается в том, что, когда они просыпаются, боль заканчивается, и прошлая часть их зависимости от препарата нарушается.



Это стало успешным для некоторых, но если "Детокс" не сопровождается, непосредственно, реальным реабилитационным лечением и консультированием, процент тех, кто на самом деле остается на лекарствах, довольно низок. И все, что на самом деле произошло, это короткий перерыв от наркотиков. Фактические проблемы никогда не исчезают, и слишком часто старые привычки возвращаются почти сразу. Несколько тысяч долларов коту под хвост



3. Амбулаторная программа лечения



Амбулаторное лечение полезно при определенных уровнях наркомании, но не при всех. Зависимый мужчина или женщина должны суметь воздерживаться от употребления наркотиков без присмотра при поездках в центр и из него, и во многих случаях всю ночь напролет. Амбулаторная реабилитация, определенно, может стать выходом для некоторых зависимых людей.



4. 28 дней стационарной реабилитации.



Когда необходимо стационарное лечение, хотя бы 28 дней могут дать некоторым наркоманам то, что им нужно для начала выздоровления. Хотя и не так успешно как долгосрочный вариант, но все же 28 дней в реабилитационном центре, можно использовать, если первые два способа не так эффективны.



5. Постоянное проживание в реабилитационном центре.



Пребывание в лечебном центре "Шанс" до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат - свободный от наркотиков человек с силой воли и умением оставаться таким. Это является оптимальным решением проблемы наркомании, но требует усилий со стороны наркомана и его близких, но вознаграждается наибольшей вероятностью долгосрочной трезвости. Если центр также помогает бывшему больному в достижении навыков, необходимых для чистой и респектабельной жизни, возможность полного восстановления очень вероятна.

Цнтр помощи зависимым "Шанс" находится по адресу: г.Брянск, ул. Советская, д. 67, тел. +7 (4832) 33-57-71; 8 (910) 333-57-71 (Звонок бесплатный).