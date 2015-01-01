Заболевание социума или способ избавиться от проблем

Алкоголизм – заболевание, при котором человек находится в постоянной физической и эмоциональной зависимости от алкогольсодержащих продуктов. Является одной из форм токсикомании. В крайних стадиях наблюдается полное разрушение личности и выраженное изменение внутренних органов. Люди, у которых уровень жизни выше среднего, более склонны к данной форме зависимости. По оценкам ВОЗ около 150 млн людей – алкоголики. Часто человеку не под силу справиться с проблемой алкоголизма самостоятельно, специализированные центры помогут достичь полного выздоровления. Специалисты медицинского центра «ГРААЛЬ» использует только современные методы лечения алкоголизма и наркомании, узнать подробнее о методиках лечения можно на сайте https://grail.su/. Также здесь можно записаться на бесплатную консультацию.

Причины

Этанол – главный компонент спиртных напитков. Суть развития зависимости кроется в метаболизме этого вещества. В ходе метаболических процессов в нашем организме образуется спирт, но в очень малом количестве. Употребляя алкоголь, мы добавляем его в эти процессы. Он быстро всасывается в кишечнике, затем поступает в кровоток, дальше разносится по всему телу, нарушая нормальное протекание химических реакций и оказывая большое влияние на мозг и нервные клетки.

Около 80% этанола претерпевает химические изменения под действием фермента алкогольдегидрогеназа, 15% в печени с участием микросомой этанол окисляющей системы, оставшиеся 5 % окисляются в мозге с помощью фермента каталазы. Пройдя ряд реакций конечные продукты метаболизма выводятся через почки. В среднем необходимы сутки, чтобы организм избавился от экзогенного этанола. Однако при постоянном употреблении алкоголя, окислительные системы не справляются с переработкой спирта, в результате само вещество и конечные продукты обмена остаются в организме и отравляют его.

Симптомы

Симптомы последовательно сменяют друг друга и зависят от степени опьянения.

Чувство эйфории. Ощущение полёта, расслабление. Возбуждение. В такие моменты тянет на «героические поступки». Нарушение координации. Вся двигательная активность будет зависеть от количества выпитого. Замедленная реакция. Алкоголь действует на клетки головного мозга, «притупляет» их проводимость, ответная реакция снижается. Туман в глазах. Сонливость.

При избыточном употреблении, когда возникает интоксикация, тело пытается помочь себе самостоятельно, вызывая рвоту.

Хронический алкоголизм способствует развитию гастрита, язв из-за чего человек будет чувствовать боли в эпигастральной области. Раны могут кровоточить, в будущем привести к раку желудка. Изменения происходят в печени, запускаются реакции синтеза жирных кислот и холестерола, через какой-то промежуток времени начинается жировое перерождение печени, что в дальнейшем ведёт к циррозу.

Стадии алкоголизма:

Продром. Человек не является алкоголиком, но находится в группе риска. Употребление спиртного в компании, по обстоятельствам. Первая стадия – усиленное влечение к спиртному. Желание выпить схоже с физиологическими потребностями в виде голода или жажды. Если алкоголь в зоне доступа, человек превышает свою норму, стремится к «продолжению». Вторая стадия – количество выпитого увеличивается в разы, контроль теряется после первой дозы. При прекращении употребления у человека начинается тахикардия, одышка, нарушение сна, возможна рвота, появление горячки Третья стадия – повышается восприимчивость к спирту. Для создания эффекта опьянения человеку достаточно выпить рюмку. При отказе употребления начинается алкогольный делирий. Выраженные изменения внутренних органов, деградация личности.

Лечение

Так как алкоголизм относится к заболеваниям, которые может провоцировать социум, то лечение не только медикаментозное, но и психотерапевтическое. В тяжелых случаях необходима реабилитация в наркологических центрах, где созданы все условия для выздоровления пациента. Одним из таких центров является центр психического здоровья "Грааль", который находится в городе Краснодар. Здесь вы сможете получить квалифицированную помощь в лечении алкоголизма и наркомании.

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