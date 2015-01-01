Заболевание социума или способ избавиться от проблем
Алкоголизм – заболевание, при котором человек находится в постоянной физической и эмоциональной зависимости от алкогольсодержащих продуктов. Является одной из форм токсикомании. В крайних стадиях наблюдается полное разрушение личности и выраженное изменение внутренних органов. Люди, у которых уровень жизни выше среднего, более склонны к данной форме зависимости. По оценкам ВОЗ около 150 млн людей – алкоголики. Часто человеку не под силу справиться с проблемой алкоголизма самостоятельно, специализированные центры помогут достичь полного выздоровления. Специалисты медицинского центра «ГРААЛЬ» использует только современные методы лечения алкоголизма и наркомании, узнать подробнее о методиках лечения можно на сайте https://grail.su/. Также здесь можно записаться на бесплатную консультацию.
Причины
Этанол – главный компонент спиртных напитков. Суть развития зависимости кроется в метаболизме этого вещества. В ходе метаболических процессов в нашем организме образуется спирт, но в очень малом количестве. Употребляя алкоголь, мы добавляем его в эти процессы. Он быстро всасывается в кишечнике, затем поступает в кровоток, дальше разносится по всему телу, нарушая нормальное протекание химических реакций и оказывая большое влияние на мозг и нервные клетки.
Около 80% этанола претерпевает химические изменения под действием фермента алкогольдегидрогеназа, 15% в печени с участием микросомой этанол окисляющей системы, оставшиеся 5 % окисляются в мозге с помощью фермента каталазы. Пройдя ряд реакций конечные продукты метаболизма выводятся через почки. В среднем необходимы сутки, чтобы организм избавился от экзогенного этанола. Однако при постоянном употреблении алкоголя, окислительные системы не справляются с переработкой спирта, в результате само вещество и конечные продукты обмена остаются в организме и отравляют его.
Симптомы
Симптомы последовательно сменяют друг друга и зависят от степени опьянения.
- Чувство эйфории. Ощущение полёта, расслабление.
- Возбуждение. В такие моменты тянет на «героические поступки».
- Нарушение координации. Вся двигательная активность будет зависеть от количества выпитого.
- Замедленная реакция. Алкоголь действует на клетки головного мозга, «притупляет» их проводимость, ответная реакция снижается. Туман в глазах.
- Сонливость.
При избыточном употреблении, когда возникает интоксикация, тело пытается помочь себе самостоятельно, вызывая рвоту.
Хронический алкоголизм способствует развитию гастрита, язв из-за чего человек будет чувствовать боли в эпигастральной области. Раны могут кровоточить, в будущем привести к раку желудка. Изменения происходят в печени, запускаются реакции синтеза жирных кислот и холестерола, через какой-то промежуток времени начинается жировое перерождение печени, что в дальнейшем ведёт к циррозу.
Стадии алкоголизма:
- Продром. Человек не является алкоголиком, но находится в группе риска. Употребление спиртного в компании, по обстоятельствам.
- Первая стадия – усиленное влечение к спиртному. Желание выпить схоже с физиологическими потребностями в виде голода или жажды. Если алкоголь в зоне доступа, человек превышает свою норму, стремится к «продолжению».
- Вторая стадия – количество выпитого увеличивается в разы, контроль теряется после первой дозы. При прекращении употребления у человека начинается тахикардия, одышка, нарушение сна, возможна рвота, появление горячки
- Третья стадия – повышается восприимчивость к спирту. Для создания эффекта опьянения человеку достаточно выпить рюмку. При отказе употребления начинается алкогольный делирий. Выраженные изменения внутренних органов, деградация личности.
Лечение
Так как алкоголизм относится к заболеваниям, которые может провоцировать социум, то лечение не только медикаментозное, но и психотерапевтическое. В тяжелых случаях необходима реабилитация в наркологических центрах, где созданы все условия для выздоровления пациента. Одним из таких центров является центр психического здоровья "Грааль", который находится в городе Краснодар. Здесь вы сможете получить квалифицированную помощь в лечении алкоголизма и наркомании.
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