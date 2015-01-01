Наркомания и лечение

Здоровье является очень важным товаром в жизни, и к процессу выздоровления от любых диагнозов, приписываемых влиянию злоупотребления психоактивными веществами, и к лечению наркомании нужно относиться серьезно. Получить квалифицированную помощь специалистов можно в Цетре Здоровой Молодежи, только здесь можно пройти квалифицированную реабилитацию алко- и наркозависимости.



Краткое описание



Кокаин гидрохлорид, попадает в категорию мощного стимулятора, который атакует мозг. Поэтому лечение наркомании имеет первостепенное значение для уменьшения физического и психологического ущерба.



Кокаин входит в список контролируемых веществ, и классифицируется как один из двух наркотиков, которые вызывают сильную зависимость. Использование химического кокаина датирует до 100 лет назад, когда оно сперва было использовано в хирургии как анестетик.



История и происхождение кокаина



В Южной Америке кокаин добывается из листьев кокаинового куста. Травяной настой пьют как напиток и жуют с лечебной целью Перуанцы. Однако изоляция возникла лишь в середине восемнадцатого века. Крэк кокаин это уличная свободная форма, которая легко доступна в форме кристаллических пород; кокаин можно курить в сочетании с каннабисом и марихуаной.



Побочный эффект



Побочные эффекты наркомании кокаина, причиняют раздражительную тревожность, сердечные мышечные подергивания, усталость в циркуляторной системе тела и увеличивают неусидчивую паранойю, блокируя допамин, который играет важную часть системы удовольствия мозга.



Злоупотребление кокаином несет в себе серьезный риск для здоровья, который оказывает непосредственное влияние на центральную нервную систему, состоящую из головного мозга и нервных клеток, после того, как информация поступает в виде импульсных сигналов; сенсорные нервные клетки обрабатывают информацию для мидий и желез, работающих в тандеме с другими нервами, чтобы контролировать организм.



Лечение



Лечение наркомании начинается со скрининга для выявления симптомов, связанных со злоупотреблением наркотиками. Правительство разработало программу под названием "скрининг, Краткое вмешательство, направление к врачу и лечение" (SBIRT). Направление является частью лечения наркомании. Программа будет включать в себя полный перечень лечебных учреждений, снижение наркомании, информационные и другие полезные консультационные ресурсы. Он также будет обеспечивать скрининг и краткие вмешательства в больницах.



Демонстрационная программа выявила положительно более 600500 пациентов, которые были обследованы с 20%, получивших вмешательство и 5% получили дальнейшее лечение препаратами. Любые программы лечения, которые предоставляются, должны также предусматривать оценку на ВИЧ и СПИД (вирус иммунодефицита человека). Этот вирус может передаваться от одного человека к другому, через вводят кровь.



Виды лечения могут принимать различные формы, от программ консультирования до психических детоксикационных мер, восстановление после лечения наркомании может быть долгосрочным процессом, и рецидив может накапливаться после лечения.



Алкоголь является одним из видов наркомании и требует лечения; лучшее лечение для тех, кто зависит от алкоголя является полное воздержание от всех крепких напитков и спиртных напитков. Альтернативные методы лечения, такие как групповая поддержка и анонимные алкоголики, эти агентства доступны, чтобы помочь людям, которые имеют дело с проблемами алкоголя.

Обратиться за помощью можно в Краснодарский краевой филиал Благотворительного фонда по формированию Здорового образа жизни "Центр Здоровой Молодежи", где грамотные специалисты помогут справиться с проблемами наркозависимоти и алкоголизма.



Сеть поддержки



Поддерживающее вдохновение лучше всего приходит от семейной ячейки, но вдохновение также может быть отблеском от христианских организованных групп, тех, кто ищет благополучия других в общине. Наркоманы, злоупотребляющие метамфетамином, не нуждаются в таком же лечении, как и наркомания, однако им необходимо проводить время в рамках программы реабилитации наркоманов, которая требует применения поведенческой терапии для детоксикации с последующим наблюдением и мониторингом психологических и физических последствий.

Обратиться в Центр Здоровой Молодежи можно по адресу: г. Краснодар, ул. Красных партизан д. 371, оф. 27. Телефоны: 8 (800) 770 00 95, 8 (961) 528 93 92