Гороскоп на неделю 13-19 августа: Пора проявить активность!

Когда на небе находится молодая Луна, человеку рекомендуется проявлять активность. В период с 13 по 19 августа можно заняться творчеством, саморазвитием, обустройством личной жизни. Также всем представителям Зодиака следует задуматься о повышении квалификации в рабочей сфере. Даже самый будничный корпоративный тренинг может вдохновить на карьерные свершения. Рассмотрим период растущей Луны более подробно.ОвенУ представителей огненной стихии любое дело быстро спорится. Однако поспешность Овна часто приводит к досадным ошибкам. Поэтому в период растущей Луны следует браться только за те проекты, в которых человек не сомневается. Локальный успех положит начало длинной цепочке побед в этом месяце. Важно избегать неконструктивной критики, анализировать каждый шаг. Тем более, что в понедельник Луна будет в созвездии Девы, которое способствует рациональному мышлению.ТелецКогда на небе появляется растущая Луна, Тельцы должны активнее проявлять свои эмоции. Представители земной стихии хорошо умеют сдерживаться, проявлять терпение, ждать. Однако на предстоящей неделе этого делать не следует. Более того, в середине недели Луна будет находиться в Весах, что означает благоприятное время для романтики. Необходимо решаться на ответные шаги навстречу своим избранникам, и наслаждаться счастливой жизнью.БлизнецыВопреки благоприятному положению молодой Луны на небе, Близнецам рекомендуется умерить свой пыл. Нужно свести любые контакты к минимуму, чтобы разобраться в делах. В этот период важно просеивать любую информацию, с недоверием относиться к людям. Жизненной энергии в августе у Близнецов будет немного, поэтому ее необходимо беречь. Когда Луна окажется в созвездии Скорпиона, человеку нужно еще раз пересмотреть свою личную жизнь. Возможно, от каких-то связей лучше отказаться.РакРакам нужно отпустить свое прошлое. Тем более, что растущая Луна способствует установлению новых контактов в августе. Жить настоящим моментом - вот самый главный совет астрологов для Раков. При условии полной концентрации на сегодняшнем дне, представители водной стихии получат шанс на судьбоносную встречу. Положение Луны в созвездии Скорпиона будет способствовать успеху у лиц противоположного пола.ЛевОгненному знаку не рекомендуется действовать под влиянием эмоций. Лишь в конце недели появится возможность расслабиться, и получить удовольствие. До этого же Львы должны усердно очищать свою карму, медитировать и избегать любых конфронтаций. Обещаний никому давать не следует, поскольку велика вероятность срыва планов. Лучше отдать предпочтение хорошим книгам, чем уже приевшимся встречам с друзьями.ДеваДеве нужно настроиться на позитивный лад. Вскоре человека ожидают серьезные перемены. Растущая Луна в родном созвездии и ретроградный Меркурий позволят представителю знака скорректировать свое мышление. Правильные установки гарантируют хорошее самочувствие, а переход Луны в знак Тельца - любовное приключение.ВесыВесам астрологи рекомендуют заняться саморазвитием. Начать можно с очищения организма, и продолжить тренингом личностного роста. Забота о близких людях также поможет в деле упорядочивания жизни. Период с 13 по 19 августа предоставит лишь один день для праздного отдыха - когда Луна будет находиться в родном созвездии знака (вторник). Его можно провести на свежем воздухе возле источника воды.СкорпионСкорпионам улыбнется удача на этой неделе. Период ретроградного Марса доставляет честолюбивому человеку массу проблем, однако растущая Луна в родном созвездии позволяет смело планировать будущее. В частности, каждый Скорпион может получить интересное предложение о сотрудничестве. Соглашаться на него или нет - прерогатива исключительно самого человека. Однако больше такого в августе не последует.СтрелецСтрельцы смогут наконец-то разобраться с насущными проблемами. Их умение планировать действия наперед будет подкреплено молодой Луной в собственном созвездии. Важно не откладывать делать на потом, поскольку выходные потребуются для хорошего отдыха. В эти дни также стоит попросить прощения у всех, кого когда-то получилось обидеть. Прощение не заставит себя долго ждать.КозерогКонфронтация с коллегами и близкими рискует выйти на новый уровень. Избежать столкновения поможет лишь самоотверженная работа. Однако организм все равно стоит подкрепить витаминами: любая вспышка негативно может больно задеть представителей знака. Также допускается шоколад, бананы и сладкий арбуз. Эти сладости вернут Козерогам хорошее расположение духа.ВодолейВодолеи смогут удивить своих близких тем, что откажутся от посиделок с друзьями в пользу любимой семьи. Искреннее внимание к партнеру и детям ознаменуется улучшением отношений, наполнением организма энергией. Человеку настоятельно рекомендуется отложить повседневные дела, чтобы в период с 13 по 19 число высвободить свободное время.РыбыЛовким Рыбам невероятно повезло! В период правления растущей Луны на небосводе представители водной стихии смогут наконец-то влюбиться. Поэтому действовать Рыбам необходимо на опережение: заранее закрыть все зависшие вопросы, освободить свой мозг от рутинных задач и несбыточных целей. Концентрация внимания значительно усилится в середине недели. Появится возможность реализовать социальные проекты. Однако приоритетом должна оставаться личная жизнь человека.Как знаки зодиака родителей влияют на потомствоНаш астролог утверждает, что знаки зодиака родителей оказывают существенное влияние на потомство. Зная даты рождения отца и матери, можно легко спрогнозировать качества характера и даже внешность ребенка. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen