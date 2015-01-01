Как знаки зодиака родителей влияют на потомство

Наш астролог утверждает, что знаки зодиака родителей оказывают существенное влияние на потомство. Зная даты рождения отца и матери, можно легко спрогнозировать качества характера и даже внешность ребенка. Также звезды могут рассказать о наиболее уязвимых местах человека: предрасположенность к определенным болезням передается непосредственно родителями. При этом эффект передачи наследственной информации особенно усиливается, если знаки зодиака родителей совпадают.Влияние знака Зодиака родителей на темперамент ребенкаОвенРодитель-Овен передает ребенку активную позицию в жизни. Маленький человек уже с детства будет проявлять лидерские замашки, торопиться все выиграть. Некоторая нервозность и вспыльчивость также присущи детям Овнов. Среди характерных заболеваний можно отметить острую головную боль.ТелецРодитель-Телец передаст малышу свою практичность, любовь к родному дому, творческий потенциал. Также ребенок будет проявлять упорство во всем, за что берется. А спокойствие и доброта станут приятным бонусом в его характере. Но вместе с тем он получит предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы.БлизнецыРодитель-Близнецы сможет передать ребенку хорошую коммуникабельность, жажду познания, критичность мышления. Однако не обойдется и без негативных качеств знака: легкомысленности, поверхностного отношения к информации, неразборчивости в связях. Среди заболеваний наиболее часто отмечают проблемы с легкими.РакУ родителя-Рака будет расти чувствительный ребенок с хорошо развитой фантазией. Его повышенная эмоциональность может сопровождаться проблемами с желудком. Именно там, по мнению астрологов, оседают человеческие стрессы и обиды. Зато у человека будут ярко выраженные качества прилежного семьянина.ЛевУ родителя-Льва скорее всего будет коммуникабельный и социально активный ребенок. Любовь маленького человека к публичным выступлениям, яркой одежде и творческим профессиям не должна никого удивлять. А вот беречь сердце малыша придется еще смолоду.ДеваРодитель-Дева наделит характер ребенка весьма ценными качествами. Рассудительность, аккуратность, благоразумие - все это перейдет по наследству. Способность критически мыслить у ребенка омрачится лишь предрасположенностью к заболеваниям кишечника.ВесыКаким бы человеком не был родитель-Весы, его ребенок получит в дар творческий потенциал и отменные дипломатические способности. Общительность малыша порадует даже в том случае, если его собственный знак не будет располагать к взаимодействию с другими. Однако человеку стоит беречь свои почки.СкорпионСкорпион-родитель подарит ребенку выносливость, колоссальную самостоятельность и надежную энергетическую защиту. Некоторые ребята будут даже проявлять интерес к эзотерике и мистике в итоге. Однако природное любопытство и тяга ко всему таинственному может омрачиться проблемами с половыми органами.СтрелецСтрелец-родитель неосознанно "заденет" печень ребенка. Однако компенсирует это жаждой познания, любовью к путешествиям, самообразованию. Многие дети Стрельцов увлекаются высокоинтеллектуальными науками: философией, юриспруденцией.КозерогРодитель-Козерог сможет передать человеку ответственное отношение к жизни, четкое соблюдение правил, силу воли. Серьезные ребята в итоге вырастают надежными партнерами. Однако с изначально ослабленными коленями и позвоночником.ВодолейРодитель-Водолей не сможет укрепить сосудистую систему ребенка. Однако он передаст ему свое умение дружить, находить общий язык с любым человеком. Оригинальное мышление и изобретательность также окажутся в почете.РыбыРебенку Рыбы не стоит переживать за свой творческий потенциал: он есть априори. Музыкальный вкус и слух, мечтательность натуры, высокий полет фантазии - все это будет присуще человеку. Но ввиду своей высокой восприимчивости ему стоит поберечь свою лимфатическую систему от различных недугов.Влияние стихий знаков Зодиака на отношения между родителями и потомствомОгоньУ огненных родителей (Овен, Лев, Стрелец) дети рано становятся самостоятельными. У них перед глазами будет яркий пример крепкой и властной руки. В особо критичных случаях твердость родителей может мешать им реализоваться в творчестве. Поэтому многие начинают жить отдельно от семьи еще в будучи в школе. Особенно это касается детей - представителей водных знаков.ВоздухВоздушные родители (Близнецы, Весы, Водолей) считаются наиболее благоприятным вариантом для ребенка. Они являются отличными педагогами, мотиваторами и психологами. Способны найти общий язык с любым знаком Зодиака ребенка. Однако идеальное взаимодействие наблюдается с детьми огненной стихии.ЗемляЗемным родителям приходится труднее всего. Они находят хорошие точки соприкосновения лишь с детьми своей собственной стихии, а также универсальными воздушными знаками. В любом другом варианте потомство будет проявлять свою несдержанность, бунтовать против родительского авторитета, идти наперекор.ВодаУ представителей водной стихии нормальные отношения со всеми знаками Зодиака, кроме представителей огня. Дети воздушных знаков смогут найти общий язык с родителями и здесь.Также астрология может похвастаться занимательной статистикой касательно пола будущего ребенка. Дело в том, что все знаки Зодиака можно условно разделить на мужские и женские. И обладание родителями теми или иными знаками может повлиять на рождение мальчика или девочки. В частности, при наличии у обоих мужских знаков Зодиака (а это все нечетные в гороскопе: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей) - с большой вероятностью первой родится девочка. И наоборот - у родителей с женскими знаками скорее всего появится мальчик.В союзах этих знаков зодиака детей лучше не заводитьПрактически каждая пара, создавая союз, мечтает о детях, представляет себя прекрасными и мудрыми родителями. Но реальность часто не соответствует мечтам, и дело не только в незнании законов педагогики и психологии. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen