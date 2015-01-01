Как знаки зодиака родителей влияют на потомство
Наш астролог утверждает, что знаки зодиака родителей оказывают существенное влияние на потомство. Зная даты рождения отца и матери, можно легко спрогнозировать качества характера и даже внешность ребенка. Также звезды могут рассказать о наиболее уязвимых местах человека: предрасположенность к определенным болезням передается непосредственно родителями. При этом эффект передачи наследственной информации особенно усиливается, если знаки зодиака родителей совпадают.
Влияние знака Зодиака родителей на темперамент ребенка
Овен
Родитель-Овен передает ребенку активную позицию в жизни. Маленький человек уже с детства будет проявлять лидерские замашки, торопиться все выиграть. Некоторая нервозность и вспыльчивость также присущи детям Овнов. Среди характерных заболеваний можно отметить острую головную боль.
Телец
Родитель-Телец передаст малышу свою практичность, любовь к родному дому, творческий потенциал. Также ребенок будет проявлять упорство во всем, за что берется. А спокойствие и доброта станут приятным бонусом в его характере. Но вместе с тем он получит предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы.
Близнецы
Родитель-Близнецы сможет передать ребенку хорошую коммуникабельность, жажду познания, критичность мышления. Однако не обойдется и без негативных качеств знака: легкомысленности, поверхностного отношения к информации, неразборчивости в связях. Среди заболеваний наиболее часто отмечают проблемы с легкими.
Рак
У родителя-Рака будет расти чувствительный ребенок с хорошо развитой фантазией. Его повышенная эмоциональность может сопровождаться проблемами с желудком. Именно там, по мнению астрологов, оседают человеческие стрессы и обиды. Зато у человека будут ярко выраженные качества прилежного семьянина.
Лев
У родителя-Льва скорее всего будет коммуникабельный и социально активный ребенок. Любовь маленького человека к публичным выступлениям, яркой одежде и творческим профессиям не должна никого удивлять. А вот беречь сердце малыша придется еще смолоду.
Дева
Родитель-Дева наделит характер ребенка весьма ценными качествами. Рассудительность, аккуратность, благоразумие - все это перейдет по наследству. Способность критически мыслить у ребенка омрачится лишь предрасположенностью к заболеваниям кишечника.
Весы
Каким бы человеком не был родитель-Весы, его ребенок получит в дар творческий потенциал и отменные дипломатические способности. Общительность малыша порадует даже в том случае, если его собственный знак не будет располагать к взаимодействию с другими. Однако человеку стоит беречь свои почки.
Скорпион
Скорпион-родитель подарит ребенку выносливость, колоссальную самостоятельность и надежную энергетическую защиту. Некоторые ребята будут даже проявлять интерес к эзотерике и мистике в итоге. Однако природное любопытство и тяга ко всему таинственному может омрачиться проблемами с половыми органами.
Стрелец
Стрелец-родитель неосознанно "заденет" печень ребенка. Однако компенсирует это жаждой познания, любовью к путешествиям, самообразованию. Многие дети Стрельцов увлекаются высокоинтеллектуальными науками: философией, юриспруденцией.
Козерог
Родитель-Козерог сможет передать человеку ответственное отношение к жизни, четкое соблюдение правил, силу воли. Серьезные ребята в итоге вырастают надежными партнерами. Однако с изначально ослабленными коленями и позвоночником.
Водолей
Родитель-Водолей не сможет укрепить сосудистую систему ребенка. Однако он передаст ему свое умение дружить, находить общий язык с любым человеком. Оригинальное мышление и изобретательность также окажутся в почете.
Рыбы
Ребенку Рыбы не стоит переживать за свой творческий потенциал: он есть априори. Музыкальный вкус и слух, мечтательность натуры, высокий полет фантазии - все это будет присуще человеку. Но ввиду своей высокой восприимчивости ему стоит поберечь свою лимфатическую систему от различных недугов.
Влияние стихий знаков Зодиака на отношения между родителями и потомством
Огонь
У огненных родителей (Овен, Лев, Стрелец) дети рано становятся самостоятельными. У них перед глазами будет яркий пример крепкой и властной руки. В особо критичных случаях твердость родителей может мешать им реализоваться в творчестве. Поэтому многие начинают жить отдельно от семьи еще в будучи в школе. Особенно это касается детей - представителей водных знаков.
Воздух
Воздушные родители (Близнецы, Весы, Водолей) считаются наиболее благоприятным вариантом для ребенка. Они являются отличными педагогами, мотиваторами и психологами. Способны найти общий язык с любым знаком Зодиака ребенка. Однако идеальное взаимодействие наблюдается с детьми огненной стихии.
Земля
Земным родителям приходится труднее всего. Они находят хорошие точки соприкосновения лишь с детьми своей собственной стихии, а также универсальными воздушными знаками. В любом другом варианте потомство будет проявлять свою несдержанность, бунтовать против родительского авторитета, идти наперекор.
Вода
У представителей водной стихии нормальные отношения со всеми знаками Зодиака, кроме представителей огня. Дети воздушных знаков смогут найти общий язык с родителями и здесь.
Также астрология может похвастаться занимательной статистикой касательно пола будущего ребенка. Дело в том, что все знаки Зодиака можно условно разделить на мужские и женские. И обладание родителями теми или иными знаками может повлиять на рождение мальчика или девочки. В частности, при наличии у обоих мужских знаков Зодиака (а это все нечетные в гороскопе: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей) - с большой вероятностью первой родится девочка. И наоборот - у родителей с женскими знаками скорее всего появится мальчик.
В союзах этих знаков зодиака детей лучше не заводить
Практически каждая пара, создавая союз, мечтает о детях, представляет себя прекрасными и мудрыми родителями. Но реальность часто не соответствует мечтам, и дело не только в незнании законов педагогики и психологии. Читать далее
Источник: www.allwomens.ru/zen