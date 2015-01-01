Звезды, которые ненавидят друг друга: ТОП 6 враждующих парочек

Все привыкли к позитивным рейтингам: «топ лучших семейных пар, топ самых знаменитых многодетных мам, топ самых красивых и умных звезд». Но в шоу-бизнесе не все так гладко, и рядом с позитивом всегда соседствует и обратная сторона – ненависть. Многие знаменитости люто ненавидят своих коллег по цеху. Иногда ненависть заходит так далеко, что происходит срыв съемок, продюсеры несут миллионные убытки, рушатся судьбы. Сегодня мы представляем рейтинг звезд, которые терпеть друг друга не могут.Гвинет Пелтроу и Мадонна: Женской дружбы не существует?Казалось бы, что может объединять этих артисток? Одна вся такая правильная, милая, аристократическая, снимается в правильных фильмах, носит правильную одежду. И другая – женщина-провокация, неподражаемая Мадонна. Она никогда не боялась бросать вызов обществу, всегда сама творила моду и историю. Но эти две звезды долгое время были очень хорошими подругами. Гвинет даже называла Мадонну своей старшей сестрой. Но вдруг десятилетняя история дружбы резко прекратилась.Сегодня бывшие подружки терпеть друг друга не могут. Они стараются не пересекаться на светских мероприятиях и не участвовать в проектах вместе. Что стало причиной такого поворота событий, никто из них не уточняет. Но дружбе пришел конец после развода Мадонны с Гаем Риччи. Раньше звездные пары дружили семьями, а после развода дружеские посиделки прекратились. Видимо, в этой ситуации Гвинет приняла сторону Гая Риччи.Ким Бейсингер и Алек Болдуин: Любовь как причина ненавистиКрасивая пара, счастливая семья, прекрасная малышка-дочь – так все начиналось в истории Болдуин/Бейсингер. Целых 11 лет просуществовал звездный союз, в котором подрастала белокурая как мать Айленд. Закончилась семейная хроника пары громкими судами, взаимными обвинениями и полосканием грязного белья на людях. Как это вес отразилось на дочери – один Бог знает. Но с тех пор Бейсингер впадает в ярость при упоминании имени бывшего супруга, что уж говорить об общении бывших влюбленных. Хотя после всех событий прошло уже более десяти лет, но страсти не утихли, и топор войны не зарыт. Малышка Айленд превратилась во взрослую девушку со сложным характером. Возможно, не последнюю роль в этом сыграли ненавидящие друг друга ее родители.Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли: Что такое кармаО взаимной ненависти этих двух красавиц не знает разве что ленивый. В далеком 2005 году Джоли без стеснения увела Бреда Питта из семьи, успела родить ему троих детей, выйти за него замуж и развестись. Все это время Энистон следила за судьбой пары Бранджелина и все ждала бумеранга, который должен был настичь охотницу за чужими мужьями красотку Энджи. Хотя Энистон тоже успела выйти замуж за Джастина Теру, но ее жизнь не была такой насыщенной, как у ее бывшего.И вот карма, наконец, настигла Джоли – они с Бредом развелись, несмотря на шестерых детей и всемирную любовь к их паре. Поговаривают, что Дженнифер начала общаться со своим бывшим мужем, утешать его и давать советы. Сегодня уже Энджи нервно курит в сторонке, поглядывая как бывший муж все чаще появляется на публике с Энистон.Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл: ненависть в большом городеЗвезды «Секса в большом городе» на экране играли закадычных подруг, но мало кто догадывался, что за кулисами они терпеть друг друга не могут. Вот что значит актерское мастерство! Их далеко нетеплые отношения раньше не были известны широкой публике, но недавно у Ким Кэтролл умер брат, а Паркер прислала ей публичные соболезнования. Ответ Ким ошарашил всех – она назвала Сару лицемеркой и попросила больше не тревожить ее семью и не пытаться пиариться на ее горе. Еще Кэтролл написала на странице социальной сети, что Паркер ей не подруга и никогда нею не была.Поговаривают, что Ким Кэтролл изначально не вписалась в компанию – Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон. Это произошло из-за разницы в возрасте, ведь Саманта не только по сериалу самая старшая из подруг, но и в жизни она старше других актрис из четверки на 10 лет.Джонни Депп и Эмбер Херд: От страстной любви к дракамДжонни Депп был сражен Эмбер Херд буквально наповал. Он как мальчишка потерял голову, окунулся в омут страсти с младшей его на 24 года Эмбер. А она крутила ним как только могла. Эта красивая блондинка напомнила Деппу его же в молодости, в те дни, когда он шел против всего, был бунтарем и непредсказуемым человеком. Ради роковой Херд он бросил утонченную и верную Ванессу Паради, забыл о спокойной семейной жизни и скоропостижно женился на объекте свой страсти. А это была именно страсть, которую часто принимают за любовь.Всего через 15 месяцев брак приказал долго жить. Эмбер подала на развод, утверждая что муж регулярно поднимал на нее руку в пьяном угаре. Конечно, Депп все отрицал, но его благоверная была убедительна. Она предоставляла в суде фото доказательства его рукоприкладства, вызывала свидетелей. После такого публичного унижения у бывших супругов просто не было шансов сохранить хоть мало-мальски хорошие отношения. Депп и сегодня не хочет ничего слышатьть о красавице Херд, называя их брак большой ошибкой.Аманда Байнс и Линдси Лохан: Плохие девочки не любят себе подобныхСудьбы этих двух актрис очень похожи: они обе в свое время увлекались наркотиками, алкоголем, устраивали дебоши и попадали в нелепые ситуации в неадекватном состоянии. Но оторвы не пересекались друг с другом до определенного времени. Все дело в том, что Аманде Байнс захотелось вылить ушат грязи на своих коллег по шоу-бизнесу, и она с удовольствием прошлась не только по Линдси, но и по другим знаменитостям.Рианна, Шер, Джей Зи и прочие, которые попали под горячую руку неутомимой Аманды, предпочли оставить ее выпад без внимания. Они понимали, что Аманда наверняка не в себе. Но Лохан не стала глотать оскорбления и выразила свое недоумение тем, что Байнс до сих пор на свободе. Ведь актрису не раз уличали в пьяном вождении и прочих опасных выходках. Видимо, молитвы Линдси были услышаны, и Аманду отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинку.

Источник: www.allwomens.ru/zen