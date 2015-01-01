Кто из знаков зодиака самый богатый: анализ списка Forbes за все время

Однозначно определить самый богатый знак зодиака не представляется возможным. Рейтинги журнала Forbes регулярно изменяются. Если кто-то уже решил, что Билл Гейтс (Скорпион) вечен, то очередной выпуск бизнес-издания не так давно перетасовал колоду миллиардеров. Теперь Билл находится на втором месте. Однако общий анализ списка все же позволяет выявить зодиакальных богачей.Тише едешь, дальше будешьКогда смотришь на этих ребят в юности, то в последнюю очередь представляешь их миллиардерами. Скромные, застенчивые, стеснительные... Только умные очень. И считать хорошо умеют. Ну и что, что одеваются Девы не всегда по моде. Зато со вкусом, сдержанно и строго. Образцовый порядок у них во всем. Вот и с финансами они довольно плотно дружат. Мощный интеллект им достался от Меркурия, способного быстро считывать и передавать информацию. Девы никогда не рискуют в неоправданных ситуациях, до последнего ждут верного шанса, накапливают ресурсы для ставки. Поэтому даже в пятьдесят лет они могут "неожиданно" выйти в дамки. Когда приходит время, Девы действуют предельно стремительно. Их холодный расчет пугает всех, кроме партнеров по бизнесу. Эти ребята могут перевернуть рынок своим резким вмешательством, однако предпочитают действовать тихо. Постепенно скупают выгодные акции, инвестируют в перспективные проекты. При необходимости делают это под чужими именами. Их практически не интересует слава и известность. Размерами капитала Девы также не будут хвастать. Они просто хорошо умеют делать свою работу, и обходить всех конкурентов на повороте. Иногда на это уходит достаточно много времени, однако Девы спешить не любят. Представители земной стихии априори умеют ждать.Царь горыЕсли поместить в небольшое замкнутое пространство несколько крупных тарантулов, то спустя время в живых останется только один. Он будет восседать на горе из бывших соплеменников и наслаждаться победой. Примерно так действует и его величество - Скорпион. Мощный знак готов пойти дальше многих, чтобы заполучить свой первый миллион. А там и до миллиарда рукой подать, как говорится. Этого представителя водной стихии часто обуревают глубокие чувства. Если он завидует, то делает это капитально: стремится превзойти конкурента во всем. Когда Скорпион делает выбор в пользу накопления финансов, то цель у него может быть только одна - первое место. Лидер по крови, победитель по духу. И если кто-то быстро успокаивается после покорения вершины, то Скорпион действует иначе. Он оккупирует всю гору, не пускает наверх других "альпинистов". Вот и Билл Гейтс уже несколько десятков лет считается самым богатым человеком мира. Периодически его обходят, но лишь на непродолжительное время. Он слишком силен и умен, чтобы легко сдать свои позиции. Надо сказать, что подобным образом Скорпионы действуют во всем, не только в финансах.Серый кардиналУпорный, целеустремленный, амбициозный... Этот человек мыслит только об одном - выбиться в люди. Он с ранней молодости начинает строить карьеру, планировать свое безбедное будущее. Постоянно накапливает знания, чему-то учится. Козерог никогда не отступает, бережно хранит репутацию. Однажды взятую плану представитель земной стихии намертво держит и дальше. За годы практики Козерог в совершенстве овладевает экономическими принципами. Человек умеет экономить, грамотно инвестировать, не поддаваться эмоциям. Действует он сильно и уверенно, как и полагает протеже Марса. При гармоничном аспекте Юпитера в натальной карте Козерогу не приходится ни в чем нуждаться. В таком случае он позволяет себе рано сыграть свадьбу, обзавестись богатым домом. Если же карьера буксует на первых этапах, то на лиц противоположного пола он даже не смотрит. Ждет свое звездное время. Его тщеславная порода требует подобострастного внимания к своей персоне. Поэтому Козерог предпочитает зарабатывать деньги, пока другие повально влюбляются. Зато потом он действует мгновенно: сразу оформляет с партнером брак. Его интуиция и стратегический расчет позволяют выбрать себе наиболее подходящего человека. То есть, даже здесь присутствует корыстный расчет... Возможно, именно поэтому Козерог и входит в топ богачей журнала Форбс.Как знак зодиака влияет на внешность человекаНесмотря на колоссальное различие всех людей на Земле, астрологи смогли выявить общие черты, присущие знакам зодиака. Типаж каждого из них определяется темпераментом, образом мышления и природной потребностью в самовыражении. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen