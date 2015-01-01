Правильно балансируем питание собаки

Принимая решение завести собаку, владелец сначала должен изучить максимум информации о питании питомца. Здесь очень важно подобрать правильную пищу и сбалансировать рацион. Именно поэтому если вы не знаете, как и чем кормить своего любимца, данная статья будет особо полезной для вас. В ней мы поговорим о натуральном питании и промышленных кормах.

Если вы отдаете предпочтение натуральной пище, то знайте, основным продуктом в рационе собаки должно быть мясо. Этот продукт может быть как сырым, так и отваренным. Но все-таки лучше давать сырое мясо, так как оно лучше усваивается. Однако прежде его необходимо обдать кипятком. Так вы сможете полностью обеззаразить продукт.

Мясо это не единственный продукт, который должен присутствовать в рационе. Кроме него также рекомендуется давать рыбу. Выбирать следует лишь морские продукты, которые заранее будут очищены от костей. Рекомендуемая доза – один раз в неделю.

Также в рационе питомца должны находиться каши. Это овсяная, гречневая и рисовая крупа. Можно давать обезжиренный кефир и творог.

Что же касается цельного молока, его можно давать только щенкам. А вот у взрослых особей этот продукт не усваивается в организме.

Овощи, кости и вода. Их также необходимо регулярно давать собаке.

Если же вы приняли решение кормить животного промышленным питанием, здесь необходимо быть особо внимательными. Дело в том, что далеко не вся готовая пища является качественной. Недобросовестные производители добавляют в нее не мясо, а только лишь остатки от него. Поэтому прежде чем купить конкретный продукт, внимательно изучите его состав.

Сегодня на рынке имеется огромное количество кормов от разных производителей и в разной ценовой категории. Плюс ко всему промышленное питание бывает как в сухом, так и в жидком виде. Отличаются эти продукты между собой только лишь содержанием влаги. Поэтому, по мнению специалистов, рекомендуется давать собаки и сухие, и мокрые корма. Главное, чтобы они были качественными.

Конечно же, основное питание собаки – это достаточно важный момент. Однако необходимо помнить, что организм животного нуждается в витаминах и минералах. Как правило, они уже содержаться в составе промышленного питания. Но вот если вы приверженец натуральной пищи, кроме нее также потребуется давать питомцу витаминизированные добавки. Их купить не проблема. Достаточно посетить специализированный магазин и проконсультироваться со специалистом в этой области, который без проблем подберет для вашего любимца наиболее подходящий препарат с учетом его индивидуальных особенностей.