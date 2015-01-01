Знаки зодиака, которые хорошо разбираются в людях

Умение разбираться в людях можно смело считать талантом. Без врожденной интуиции, человек похож на слепого котенка в большом мире, и совершает множество ошибок в самых разных сферах жизни. Определить истинное лицо человека могут немногие. Звезды наделили этим даром лишь несколько знаков зодиака.Ходячие соцсетиО словоохотливости первого воздушного знака знают, наверное, все. И не придают большого значения "пустому" трепу человека. Однако даже самые поверхностные и легкомысленные Близнецы обладают уникальной способностью разбираться в людях. В процессе общения они постоянно прощупывают умонастроение собеседника, сканируют его психологический портрет. Они мастерски меняют интонации своего голоса, подстраиваясь под человека. Говорят с ним на одном языке. Это позволяет им почувствовать на собственной коже его моральные принципы, безошибочно определить степень надежности. Близнецы всегда вовлечены в социальные процессы, у них просто море полезных контактов. Однако доверяют они лишь тем, кто прошел их собственный детектор лжи.Ангелы-хранителиПредставителям водной стихии очень сильно помогает их глубокая эмоциональность. Они считывают мысли других людей на подсознательном уровне. Даже одного рукопожатия Ракам достаточно, чтобы сделать безошибочный вывод о подлинных мотивах своего собеседника. Образцовые семьянины Зодиака никогда не допустят в свое окружение завистников и предателей. Более того, они также позаботятся и о своих близких: помогут им разобраться со случайными знакомыми, сэкономят время на узнавание. Природное чутье позволяет Ракам тщательно оберегать свой дом от нежеланных гостей. Эти ребята всегда самостоятельно ведут собственный бизнес, набирают персонал из проверенных людей. Круг их общения гораздо меньше, чем у воздушных знаков, однако сомневаться в нем не приходится.Вычислительный центрПокровительство Меркурия этот знак Зодиака использует по-своему. В отличие от воздушных Близнецов, Дева предпочитает молча наблюдать и всё анализировать. Поддержка земной стихии наделяет человека основательностью подхода, твердой социальной позицией. Дева практически никогда не совершает необдуманных поступков. Интуиция парадоксальным образом дополняет холодный и расчетливый ум. Сплав чутья и математической логики является лучшей защитой человека от различных проходимцев. Концентрация внимания у Дев не ослабевает даже после изрядной доли алкоголя: они осуществляют непрестанный мониторинг ситуации. Поддерживать интуицию в форме им помогает любовь к точным данным. Это превосходные бухгалтера, инженеры, финансисты, аналитики. Благодаря упражнениям с четкими алгоритмами на работе, они и окружающих людей оценивают безошибочно. Могут сделать акцент на малозаметных деталях, чтобы легко расколоть двуличного человека.Экстрасенсы ЗодиакаО проницательности взгляда Скорпиона ходят легенды. Человек буквально пронзает насквозь любого собеседника. Он мгновенно выявляет недостатки личности, уязвимые места и слабые стороны. Может даже воспользоваться своей силой, и нанести удар в самый неожиданный момент. Однако большинство представителей знака предпочитают скрывать свой дар интуиции. Отсюда и слава коварных обольстителей, гипнотизеров Зодиака и т.д. Но Скорпионам абсолютно все равно на общественное мнение. Они умны и самодостаточны. А свой талант используют лишь для защиты близких людей. За себя же им переживать особо нечего: всегда смогут покарать своего обидчика. Причем сделают это настолько жестоко, что и другим станет страшно.Стражи истиныПоговаривают, что самая мощная интуиция именно у Козерогов. Якобы аналитический потенциал земного знака сильно недооценивают. Принимают Козерогов за простаков, а то и вовсе недалеких людей. Однако эти ребята умеют хорошо просеивать информацию. В их окружении только надежные и добропорядочные люди. Всех прочих они держат на приличной дистанции. Также у них обостренное чувство справедливости: Козерогам ничего не стоит просветить душу человека на предмет совершения преступлений. Сделать вывод им помогает не столько рациональный ум, сколько врожденное шестое чувство. Это лучший судья из всех возможных: судит буквально по существу человека.Какие знаки зодиака подходят в любви всемПредрасположенность человека к любви обусловлена звездами. Кому-то сложно заводить любовные отношения, а кому-то в этом плане везет невероятно. Некоторые ребята настолько легкие по характеру, что могут плодотворно строить любовь практически со всеми знаками зодиака. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen