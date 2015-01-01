Что мужчинам не нравится в женском макияже. Реальные ответы парней

Мужской и женский взгляд на make up поразительно различен. То, что женщины считают красивым и стильным, мужчины могут находить нелепым и смешным. Что именно мужчинам не нравится в женском макияже, рассказал модный блогер Никита Морозов. Он провел опрос мужчин на улицах Москвы.Считаете ли вы макияж обязательным для женщин?Михаил, 32 года«Лично мне все равно. Но я заметил, что все мои знакомые женщины чувствуют себя намного увереннее с макияжем. Пусть будет, если от этого они становятся счастливее».Мурат, 17 лет«Честно? Не знаю! Мне кажется, я не видел девушек без макияжа. Похоже, make-up – их вторая кожа. Хотя я не понимаю – зачем? Мужчины же как-то обходятся без "раскраски", и женщины их от этого меньше любить не стали».Нравится ли вам красная помада на женских губах?Денис, 24 года«Все зависит от губ, от образа и от ощущения девушки, когда она ходит с красной помадой. Умеет ли она ее "носить"? Если во всем этом просматривается гармония, я только за!»Дмитрий, 43 года«Да! Если по своей природе женщина роковая. И категорически нет, если красная помада на губах "серой мышки"!»Как вы относитесь к наращенным ресницам?Сергей, 39 лет«Не нравятся, если это заметно. А это заметно! Взгляд кажется «коровьим», уставшим и несколько глупым. Зачем они это делают? По-моему, туши вполне достаточно, чтобы сделать глаза выразительнее».Артур, 27 лет«Все должно быть в меру! Если в ресницы всматриваешься, чтобы понять – натуральные они или нет, значит, чувство меры присутствует. Иначе, это щетка на глазах и искусственный взгляд. Нелепо смотрится!»Стрелки на глазах: вы за или против?Александр, 57 лет«Зачем? Мне кажется, природа каждой женщине дала именно столько красок, сколько ей требуется. Все эти искусственные агрессивные цвета на лице выглядят вульгарно. Если говорить о стрелках, то они сильно искажают взгляд женщины. Получается "кривое зеркало" души».Кирилл, 45 лет«Обожаю умело подведенные глаза стрелками! Так красятся восточные женщины. Их взгляд с поволокой, загадкой, соблазном… Такой женщине хочется покориться и утонуть в ее глазах. Однозначно – я за стрелки!»Вечерний макияж – это красиво?Дмитрий, 29 лет«Да! Если он нанесен для вечера. Но часто можно встретить девушку с полной "боевой раскраской" рано утром или в рабочий полдень. Вот тогда это смотрится безвкусно и вульгарно. Макияж должен быть уместным, или его не должно быть вообще!»Валерий, 35 лет«Ой, мне все равно! Я в этом не разбираюсь, поскольку женщин воспринимаю целостно. Если барышня умеет пользоваться косметикой, знает, когда и как ее применять, то вопрос о неуместности макияжа и его целесообразности не возникнет».Какой цвет помады смотрится на женских губах лучше других?Олег, 26 лет«Прозрачный. Это максимум, который я бы выбрал из помад. Не понимаю, зачем наносить яркие цвета на губы и тем самым скрывать их красоту. Природа уже дала правильный цвет. По-моему, достаточно!»Денис, 44 года«Я не против косметики, но против помад. Почему? Целовать их невкусно! Я прошу девушек, которых приглашаю на свидание, не красить губы вообще. Каким цветом они будут пользоваться, когда я их не вижу – мне все равно. Думаю, им виднее».Тональный крем: нужен ли он?Владимир, 33 года«Нужен, но только если девушка знакома с правилами его нанесения. А то часто можно наблюдать картину, когда лицо одного оттенка, а шея и декольте – другого. Смешно выглядит!».Павел, 31 год«Я бы запретил все тональные кремы! Объясню почему. Тон лица они, может быть, и выравнивают. Но это эстетично только пока крем не покидает лицо. Если же "замаскированная" девушка кладет голову на плечо, будьте уверенны, следы тонального крема тоже туда лягут. А смартфоны девушек, которые пользуются тоналками, вы видели? Жирные, размазанные пятна – их вторая "кожа". Жутко неприятная картина!»Какие ошибки в макияже вам бросаются в глаза первыми?Валентин, 48 лет«Брови, которые буквально закрывают глаза или имеют неестественную нарисованную форму. Такую девушку мне хочется взять за руку и отвести в салон красоты. Она себя в зеркало видела? Это не просто некрасиво! Это уродливо!»Николай, 29 лет«Неестественность! В чем бы она ни была! Губы, брови, ресницы, пирсинг! Но особенно меня раздражают накладные ресницы. Разве женщины не понимают, что это портит их лицо. Мода на все искусственное давно устарела!»Денис, 21 год«Меня очень раздражают темные матовые губы! Смотреть страшно, а когда надо девушку поцеловать, то, кажется, будто собираешься целовать мертвеца. Да и вообще, скажу я вам, целовать напомаженные губы противоестественно. Если бы девушки хоть раз в своей жизни это сделали, хорошо бы задумались, надо ли красить губы на свидание».Роман, 58 лет«Меня отталкивает агрессивный вамп-макияж. Думаю, я не один такой. Кричащий make-up ранит хрупкую мужскую психику. Кажется, что женщина – хищница, и ищет жертву. А жертвой мне как-то не очень хочется становиться. Я привык сам охотиться!»Анар, 27 лет«Меня больше всего раздражает не макияж, а его остатки на лице: размазанная тушь или стрелки, «съехавший» тоник, полусъеденная помада. Девушка пренебрежительно относится к своей внешности и к людям, которые вынуждены на это все смотреть. Хочется подойти и умыть ее. Когда-нибудь я так и сделаю!»Данил, 23 года«О! Моя «любовь» – брови. Вернее, крайности в них. Густой лес над глазами либо тонкие ниточки выглядят глупо. Не понимаю, почему нельзя оставить золотую середину, и придать им максимально естественную форму и цвет? А то прямо эпидемия какая-то!»Василий, 36 лет«Я всегда вижу, когда девушка перестаралась с блеском в макияже. Сверкающие тени, стрелки с блестками, румяна с переливом, помада с блеском… Кажется, будто девушка собралась на карнавал, но не доехала. И еще (меня поймут несвободные мужчины), если таким макияжем увлекается твоя любовница, то это чревато рассекречиванием. Приходишь домой весь в блестках, и попробуй после этого доказать жене, что ты был на рыбалке с кумом».Что мужчинам не нравится в женской одежде? Реальные ответы парнейМужчина и мода – понятия не очень совместимые, а особенно если речь идет о женской моде. У них есть два критерия – красиво и некрасиво. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen