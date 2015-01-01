Почему август 2018 считается страшным месяцем

Заголовки свежих СМИ будоражат умы читателей предсказанием страшного конца августа 2018. Павел Глоба заявил, что 29-30 числа «могут произойти какие-то стихийные бедствия или катаклизмы, в которых человеческий фактор будет весьма ощутимым». Впрочем, авторитетный астролог не уточнил, на основании чего он сделал подобный вывод. Редакция allWomens.ru попросила астролога Олега Ильина рассказать, насколько фатально сложились звезды в наступившем августе и как избежать опасных ситуаций в жизни.Тревожное начало августаНачало космическим обострениям в августе положит Лилит. Так называемая, черная Луна перейдет 6 августа в знак Водолея. Противоречия между людьми усилятся, а поиски компромисса будут затруднены наступающим солнечным затмением. После Новолуния 11 августа ситуация несколько успокоится, все представители зодиака получат возможность расслабиться, найти общий язык с родными и близкими. Однако период затишья продлится недолго. Уже 16 августа ожидается бурный всплеск магнитных бурь и квадратура Луны с Марсом. Значительные вспышки на Солнце обусловят раздражительность людей, резкость и поспешность необдуманных действий. Предпринимать дальние путешествия в этот период категорически не рекомендуется. Тем более, что с 10 августа Уран перейдет на ретроградный курс. Экстремальные виды спорта также должны быть под запретом. Повышенная тревожность будет наблюдаться у эмоциональных представителей водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы). Возрастет политическая напряженность во всем мире: угрозу агрессии будет провоцировать ретроградный Марс в Козероге. В это время принимаются неправильные решения, с помощью силы "закручиваются гайки", у властных людей ярко проявляется склонность к диктату.Коварство больших планет в середине месяцаРасположение Юпитера в Скорпионе изначально требует от человека действий. Скрытая сила мощного знака все лето воздействует на психику каждого. Пора хрупкого равновесия давно закончилась, и теперь необходимо заново очерчивать личные границы. Однако сделать это будет не так просто, поскольку ретроградные Плутон и Сатурн обеспечат человеку массу препятствий. Первая планета будет своевольно распоряжаться судьбой наиболее уязвимых людей, осуществлять трансформацию на всех уровнях. Попытка сохранить привычное положение дел едва ли увенчается успехом. Как раньше - уже никогда не будет. Человеку необходимо избавляться от всего лишнего: балласта в виде скверных привычек, нелюбимой работы, неверных партнеров. В противном случае перемены августа окажутся чрезвычайно болезненными. Поэтому менять внутренние убеждения нужно уже сейчас. Это позволит без серьезных потерь пройти проверку Сатурном в созвездии Козерога.В то же время стоит демонстрировать верность своим принципам. Человека без сильного стержня внутри закружит коварная энергетика ретроградного Нептуна. Эта планета хитрым образом воздействует на область бессознательного, затрудняет постановку правильных целей и общее восприятие окружающей действительности. Наиболее тяжело придется антагонистам Нептуна: Девам, Близнецам и огненным Львам. Представители этих знаков могут даже не заметить скрытое воздействие. Однако тем сильнее будет в итоге разочарование. Например, пылкая влюбленность ознаменуется холодным душем со стороны потенциального избранника. Или обычное недомогание окажется давно прогрессирующей болезнью. Поэтому важно быть собранным, предельно рациональным, не поддаваться негативному влиянию извне. Все шаги тщательно обдумывать, и не совершать бездумных аморальных поступков.Развязка месяцаПлутон не оставит в покое и личную жизнь человека. С 19 августа планета обозначит квадратуру с Венерой в Весах. Это означает, что гармонии в личных отношениях ожидать не приходится. Духовная трансформация произойдет и здесь. Таким образом, незадолго до ингрессии Солнца в знак Девы, каждый представитель Зодиака уже начнет свое "очищение". Даже если оно будет происходить против его воли. Сложнее всего придется эгоистичным и конфликтным людям. Их упрямство будет сопровождаться разрывами связей и ощутимыми финансовыми потерями. В первую очередь, речь идет о таких знаках, как Овен, Рак и Стрелец. Лишь поиск новых форм партнерства позволит сохранить согласованность в личной жизни.Затем наступит черед Марса. Его расположение относительно убывающей Луны в Рыбах подсказывает о необходимости беречь свое здоровье. Накануне Полнолуния 26 августа следует избегать любых критических ситуаций. Вплоть до своего возвращения на директный курс красная планета будет "стационарной". Деловая активность должна быть заморожена. Исключается даже проведение срочных хирургических операций.Покажет свою двойственную природу и планета Меркурий. 28 числа она в созвездии Льва образует квадратуру с Юпитером. Мощный вихрь энергии затруднит социальные процессы в обществе, обрушит налаженные коммуникации. Благо, что вскоре Меркурий вернется на директный курс, и все образуется.Как защититься от неприятностей?Очевидно, что месяц будет нелегким. Некоторые представители зодиака сполна почувствуют всю мощь ретроградных планет. Неблагоприятные аспекты будут оказывать свое влияние практически весь август. Однако страшных потрясений все же можно избежать. Для этого необходимо демонстрировать спокойствие и выдержку, придерживаться твердых моральных принципов.Когда будет полнолуние в августе 2018: Что оно сулит знакам зодиака26 августа 2018 произойдет полнолуние. В этот период Луна будет находиться в созвездии Рыб, лишая нас возможности мыслить рационально. Астрологи предупреждают о повышенной опасности, сам день имеет тяжелую энергетику… Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen