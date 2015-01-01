Бюджетные AirPods? Беспроводные наушники Harper HB-508

Когда Apple выпустила AirPods, многие компании начали пытаться выпустить аналогичные наушники, которые заставили бы нас забыть о беспроводных наушниках из Купертино. В нашей редакции уже успело побывать несколько таких «убийц», и смело можем заявить: до этого момента единственным достойным конкурентом AirPods был продукт под названием BeatsX. Однако эти наушники все же имеют провод (и чип W1, который Apple для сторонних производителей не лицензирует). И вот в наших руках наушники, который смело можно назвать бюджетным аналогом AirPods.Модель HB-508 от популярной компании Harper внешне была явно вдохновлена наушниками от Apple. Тот же знакомый форм-фактор, белый пластик и хромированные элементы в нижней части. Да, эти наушники чуть больше, но огромными их не назовешь. Зарядный кейс в комплекте тоже есть (тоже очень похожий на аналогичный от Apple), как и кабель micro-USB для его зарядки.Внешне кейс выглядит симпатично. Пластик на ощупь приятный, а сама конструкция не увесистая и точно сможет с легкостью поместиться в кармане. На корпусе есть разъем micro-USB, через который бокс заряжается. Тут без сюрпризов: кейс так же, как и в случае с AirPods, может заряжать наушники, расположившиеся внутри. Открывается эта коробочка легко, одним пальцем, хотя механизм фиксации крышки пластиковый, а не магнитный.Управление наушниками осуществляется одной кнопкой (на каждом), с помощью которой можно ставить песню на паузу, включать или выключать наушники, а также сделать набор последнего вызова (два нажатия подряд). Функции регулирования громкости нет, но все равно чувствуется, что производитель старался оснастить свой продукт максимальным функциональным набором для такого форм-фактора.Процесс сопряжения с iPhone или iPad осуществляется, конечно, не так удобно, как в случае с AirPods, но все равно довольно быстро и просто. И к чести наушников Harper следует сказать: подключаются они к источнику звука синхронно, а не как другие побывавшие у нас экспонаты, которые приходилось сопрягать по отдельности. То есть достаточно включить оба наушника, открыть раздел Bluetooth на смартфоне и нажать на появившееся устройство.Наушники настолько качественно сделаны, что сложно удержаться и назвать сразу их цену — найти модель HB-508 можно по цене от 1 500 до 2 000 рублей в зависимости от магазина. Для своих денег модель звучит очень даже прилично: да, вы не услышите здесь кристально чистой детализации, как у AirPods, но с другой стороны, и агрессивных басов, свойственных Beats, тут тоже нет. Звук плотный и очень насыщенный. Объемным звучанием эти наушники не поражают, зато нет явных перекосов в сторону какой-либо частоты. В общем, все достойно, а для своих денег — и вовсе прекрасно.Заряда аккумуляторов наушников хватает на 2-3 часа, около одного часа потребуется на их полную подзарядку от комплектного кейса. Получается, что вся эта конструкция при полном заряде способна подарить почти 6 часов воспроизведения музыки.Также наушники можно использовать в качестве беспроводной гарнитуры. Голос собеседника звучит чисто, хотя и немного тихо. Но никакой задержки при совершении или принятии звонка нет, встроенный микрофон справляется со своей задачей.Можно ли рекомендовать наушники Harper к покупке и назвать их альтернативой AirPods? Учитывая невыгодное положение сторонних производителей (отсутствие доступа к чипу W1 и системным функциям iOS), в данных условиях было сделано все, что возможно. Добавим к этому приличный звук, оригинальную конструкцию и неплохой дизайн и получим очень интересные наушники. Ну а то, что они стоят даже не в 3, а в 6 раз дешевле, тоже является немаловажным аргументом.Купить наушники Harper HB-508

Источник: hi-news.ru