Американский стартап научился безопасно замораживать органы на длительный срок

Не смотря на все большие успехи в создании искусственных органов, на данный момент трансплантология имеет немало проблем, причем речь идет не только о нехватке донорских органов, но и об их транспортировке, ведь очень немногие ткани способны длительный период сохранять жизнеспособность вне человеческого организма. Однако все может измениться благодаря разработкам компании Arigos Biomedica, которые планируют открыть целую сеть банков донорских органов, где их можно будет хранить очень и очень долго.Как отмечают авторы, для того, чтобы орган мог сохранять свою жизнеспособность – его необходимо охладить до температуры в 120 градусов Цельсия. И с этим не было бы проблем, если бы не одно «но»: при этом процессе вода, составляющая приличную часть органа, превращается в лед и начинает «резать орган изнутри», разрушая клеточные мембраны и сосудистую сеть.Компания Arigos Biomedica разработала технологию, при которой сосуды будут заполнятся газообразным гелием. Он нетоксичен, не кристаллизуется и придает дополнительную амортизацию сосудам. В ходе серии экспериментов ученые заморозили и успешно разморозили почку и сердце свиньи, после чего те сохраняли жизнеспособность. В этом году эксперты хотят продолжить исследования и начать пересадку размороженных органов животным и в случае успеха уже к 2020 году начнутся эксперименты с участием людей.В теории такая технология может стать основой для создания сети банков донорских органов, которые будут сколько угодно хранить органы, пока они кому-то не потребуются. Стартап уже получил 1 миллион долларов инвестиций, однако есть у технологии и минусы: подход с использованием гелия подойдет лишь для изолированных органов с обширной сосудистой сетью и не подойдет для заморозки конечности целиком.

Источник: hi-news.ru