Бывший инженер Tesla: меня уволили за соображения безопасности

Всего два месяца назад Tesla подала иск против бывшего сотрудника по имени Мартин Трипп. В соответствии с иском и ремарками Илона Маска, Трипп попытался саботировать производственную линию Model 3 и даже хотел скрыться с проприетарными данными компаниями. Между тем, Трипп рассматривает себя как своего рода срывателя покровов и утверждает, что Tesla использует сомнительную тактику, чтобы увеличить объемы производства Model 3. Более того, Трипп смело утверждает, что Tesla отгрузила неисправные батареи, и что Model 3, вследствие этого, представляет опасность на дороге.Теперь же Business Insider сообщает, ссылаясь на слова другого бывшего инженера Tesla, о новых претензиях к производителю электромобилей. Бывший сотрудник Tesla Кристина Балан объяснила, что Tesla пытается увольнять сотрудников за жалобы относительно отходов, контроля качества и даже вопросов безопасности. Более того, рассказ Балан подразумевает, что ее выгнали из компании за то, что она пыталась добиться от Tesla внимания к проблемам.Tesla скрывает свои проблемы?Сама Балан не работает в Tesla более четырех лет, что безусловно ставит дело под сомнение. Несмотря ни на что, Балан вспоминает, как она и другие члены ее команды выносили наружу опасения касательно недостатков конструкции, которым не уделялось должного внимания.Например, ее опасения о так называемой «крысиной дыре» — дыре, которую она нашла в конструкции крыши, отделяющей крышу от остальной части Model S — встретили яростное сопротивление от ее менеджеров.В конечном итоге, говорит она, Tesla забила куском пенопласта дыру в машине стоимостью 100 000 долларов. «Починила». И хотя это самодельное решение не представляло проблемы безопасности, Балан говорит, что в некоторых автомобилях появился шум, на который впоследствии жаловались клиенты.Местами бывшему инженеру Tesla приходилось даже тайно записывать беседы с коллегами. Интересно, будет ли скандал?

Источник: hi-news.ru