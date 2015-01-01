Куртка из графена спасет и от жары, и от холода

Развитие современных технологий затрагивает не только сферу электронных устройств и прочий «хайтек», но и вполне обыденные вещи. К примеру, одежду. Совсем недавно фирма Fast Company выпустила первую в мире куртку с применением графена, который ранее для этих целей практически не использовался. Причем инновационный материал в данном случае применяется не только ради того, чтобы выделиться на фоне конкурентов, но и для согревания, охлаждения пользователя и некоторых других полезных свойств в зависимости от ситуации.Графен в «куртке будущего» располагается «с двух сторон». С внешней стороны размещены графеновые мембраны, а подкладка создана на основе графеновых трубок. Подобная конструкция позволяет отводить тепло в жаркую погоду, согревать в холода, а также уничтожать болезнетворные бактерии. При этом сама одежда получилась очень тонкой и легкой, а также крайне прочной и способной выдержать огромную нагрузку. Сама куртка окрашена в серый цвет, а изнутри покрыта слоем черного нейлона. Куртка получила название Vollebak и, как утверждают создатели братья Стив и Ник Тидболлы,«Благодаря графену, куртка способна уравнять температуру внутри и снаружи, регулируя теплоотдачу и теплоприем. Более того, она может запасать неограниченное количество тепла и работать как обогреватель. На разработку Vollebak ушло несколько лет научно-исследовательских работ.»Когда температура окружающей среды высока – куртка поглощает тепло от тела и рассеивает его, а в холодное время года, наоборот, собирает его, обогревая самые холодные участки. Сама вещь создана без использования швов: все «детали» вырезаны лазером и спаяны друг с другом при помощи высоких температур. Цена куртки на данный момент составляет 695 долларов США. Но, как заявили представители Fast Company, куртка стоит «каждого вложенного в нее цента».

Источник: hi-news.ru