Актрисы с самыми красивыми глазами

Глаза способны передать настоящие душевные переживания человека, показать его истинные чувства, даже если сам их владелец на данный момент говорит совсем противоположное. Это не просто орган зрения – это зеркало души. Выразительные глаза – несомненный подарок природы. Полюбить «за красивые глазки» намного легче, чем за прочие достоинства. Сегодня мы представляем семерку актрис с самыми красивыми глазами. Своим пронзительным взглядом эти красавицы буквально покорили мир.Айшвария РайУже не первый год рейтинг актрис с незабываемыми глазами возглавляет великолепная Айшвария Рай. Мало того, что сама актриса в 1994 году победила в конкурсе красоты «Мисс Мира», так ее глаза еще были признаны самыми красивыми на планете. Один взгляд на эту индийскую красавицу не оставляет сомнений – да, действительно, эта женщина прекрасна! Ее формы далеки от подиумных стандартов – они пышные и соблазнительные.Каждый выход в свет Айшварии – это настоящее событие. Ее глаза с зеленоватым отливом просто завораживают. Настоящие бездонные океаны! Когда Бог раздавал красоту, то Айшварии он выдал двойную порцию всего! Недаром ее называют греческой богиней с душой индианки.Мила ЙововичЧудные глаза Милы Йовович – ее визитная карточка. Узнать этот лукавый нежно-зеленый взгляд можно из миллиона. Актриса обладает красивой внешностью и несомненным актерским талантом. Мила органична как в роли хрупкой романтической барышни из романа, так и в образе беспощадной истребительницы зомби. Мужем этой невероятной женщины был сам Люк Бессон. От нее сходили с ума многие знаменитые голливудские ловеласы.Сегодня Мила счастлива замужем за режиссером Полом Андерсоном, с которым воспитывает двоих детей. Старшая дочка Эва до боли похожа на свою знаменитую маму. Особенно четко сходство прослеживается во взгляде малышки. Растет достойная смена! Не исключено, что через несколько лет красавица Эва Андерсон также будет лидировать в списках звезд с самыми красивыми глазами.Моника БеллуччиКак могут глаза одной из самых красивых женщин планеты не участвовать в нашем топе? Речь идет о божественной «Малене» Монике Беллуччи. Эта итальянская богиня – настоящее воплощение красоты. Даже сейчас, когда актриса перешагнула пятидесятилетний рубеж, она остается все такой же привлекательной и сексуальной. Ее карие или ореховые глаза смотрят так проникновенно, что мужчины теряют голову, а женщины вздыхают с тихой завистью. Да, такая женщина просто обязана быть в нашем рейтинге самых красивых глаз!Элизабет ТейлорА как же Клеопатра всех времен и народов непревзойденная Элизабет Тейлор? Актриса получила несколько Оскаров и сыграла более сотни ролей за свою кинокарьеру. Ее пронзительно-фиолетовые глаза покорили миллионы мужчины. Да, именно фиолетовый, а не темно-синий, как предполагалось ранее, имели цвет глаза легенды Голливуда! В годы расцвета карьеры Тейлор никто не знал о цветных контактных линзах. Они появились только в 1984 году, когда Элизабет была уже всемирно известной актрисой.В честь космических глаз актрисы был выпущен парфюм «Elizabeth Taylor Violet Eyes», который считается нишевым. Уникальный фиолетовый взгляд Тейлор – это результат генетической мутации под красивым названием «Происхождение Александрии». Впервые о такой мутации узнали еще в 1329 году в Египте, выявив ее у девушки по имени Александрия.Анджелина ДжолиАнджелину Джоли все наперебой называют «леди совершенство». Эти пухлые губы, эти зеленые глаза, эти выразительные скулы – миллионы девушек по всему миру готовы идти на большие жертвы, чтобы хоть немного походить на Энджи.«Сделайте мне разрез глаз как у Джоли!» – с такой просьбой часто обращаются женщины к пластическому хирургу. Неповторимый взгляд актрисы покорил многих голливудских красавцев. Один Брэд Питт чего стоит! Их роман был искрометным и фееричных. Их брак – органичным и полным детей. Актриса родила Бреду троих наследников, при этом успев усыновить еще троих. Но, к сожалению, сегодня эти зеленые глаза уже не ловят влюбленный взгляд Питта, а смотрят в будущее без него.Скарлетт ЙоханссонИ снова зеленые глаза! Талантливая Скарлетт Йоханссон обладает ангельско-дьявольским взглядом. Она, как бы, смотрит то невинно, то соблазняюще. Как можно противостоять такой противоречивой красоте? Актриса снялась в нескольких десятках фильмов, преимущественно играя хрупких и романтичных героинь.В самом начале карьеры Скарлетт предпочитала наряды, скрывающие фигуру. Но на церемонии «Золотой глобус» в 2006 году девушка впервые появилась на публике в смелом красном платье с глубоким декольте. Такой образ произвел настоящий фурор, и актриса крепко заняла призовое место в рейтинге самых сексуальных женщин современности. С тех пор звезда предпочитает именно такие платья, которые удачно подчеркивают ее аппетитные формы. Конечно, необходимо соответствовать званию секс-символа! Но в повседневной жизни Скарлетт может выглядеть как обычная девушка, и только ее пронзительные глаза выдают в ней кумира миллионов.Шарлиз ТеронШарлиз, непревзойденная Шарлиз, и еще одни красивые зеленые глаза! Шарлиз Терон – настоящий мастер перевоплощений. Эта сексуальная блондинка не боится выглядеть некрасивой, непривлекательной и даже отвратительной. Одна ее роль в фильме «Монстр» чего стоит! Чтобы узнать в этой потрепанной жизнью проститутке с явным лишним весом признанную голливудскую красавицу, нужно прочитать титры. Иначе верить своим глазам очень тяжело. За такое филигранное перевоплощение актриса удостоилась Оскара.Шарлиз родилась в Южной Африке, но обладает нехарактерной для этих широт аристократической внешностью. Она очень сексуальна, притягательна и фантастически красива. Как она трогательна в фильме «Адвокат Дьявола» и как омерзительна в «Монстре»! Такой талант заслуженно принес Терон всемирную славу.

Источник: www.allwomens.ru/zen