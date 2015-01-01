10 признаков, что ваш парень на вас не женится

«Брачная философия» у мужчин и женщин разная. Она думает: свидание, романтика, отношения, любовь, свадьба, дети. Он думает: свидание, романтика, секс… а дальше – по обстоятельствам. Если секс хорош, можно его сделать регулярным, предложив девушке пожить вместе, а в качестве приятного бонуса получить здоровую и вкусную еду, уютный дом и заботу. Жениться? Снова по обстоятельствам. Если у парня все уже есть и без штампа в паспорте, или ему это «все» просто не надо, либо конкретно сейчас не надо и с этой девушкой, то зачем же? Жениться он не собирается! Вот только девушке такая логика не всегда известна, либо непонятна и недоступна. Какие признаки выдадут в парне нежелание связывать себя брачными узами?Парень не скрывает, что жениться не собираетсяЧестная «игра» ведется между людьми, если они уважают время друг друга и свои намерения озвучивают прямо. Казалось бы, здесь нет места разочарованию. Все всем понятно – отношения временные. Но есть у женщин любимая забава под названием «он просто не понимает своего счастья». И тут идут все методы в ход, чтобы парень влюбился, привык и женился. Да, иногда это работает, но чаще – нет. Если смысл тратить себя на мужчину, у которого нет серьезных намерений и его нужно добиваться?Парень не включает вас в картину своего будущегоОбратите внимание на долгосрочные жизненные планы парня. Какие цели он ставит? Где и как хочет жить? О чем мечтает? Вам он отводит место в своих мечтах? Если да, то какое? Употребляет ли парень местоимение «мы», когда рисует свое будущее? Если вы встречаетесь продолжительное время, но на эти вопросы у вас нет конкретных ответов, или ваше «да» неоднозначно, вряд ли свое будущее он планирует встретить в вашей компании. Скорее всего, отношения для него являются краткосрочным проектом.Парень игнорирует ваших родственниковНадо признать, редкий мужчина обожает встречи и времяпрепровождение с родственниками своей девушки, которые рассматривают его критическим взглядом. И все же этот обязательный этап потенциальный зять обязан пройти, чтобы влиться в семью любимой женщины. Если же парень вечно занят, отклоняет приглашения встретиться с близкими вам людьми, а в тех редких случаях, когда все же соглашается, у него внезапно случаются рабочие авралы, стать членом вашей семьи он явно не спешит.Парня бесят любые романтические проявления с вашей стороныДаже брутальный мужчина, который не танцует и не плачет над сериальными страстями, не лишен романтизма. Он может не быть сентиментальным, не умиляться при виде малышей и оставаться равнодушным к свечам в День Влюбленных, но при этом сыграет такую романтическую композицию на гитаре, что сомнений не останется – он признался в любви. Если же ваш парень упорно не демонстрирует романтические проявления, комкает ваши, раздражается и пресекает малейшие попытки милоты убойной дозой колких комментариев, будьте уверены, жениться он не собирается… во всяком случае на вас.Парень избегает ответственностиОпределитесь, зачем вы хотите «сходить замуж», и какие отношения вы ищите. Вы желаете о ком-то заботиться или сами нуждаетесь в опеке? Вам нужно надежное плечо, или вы кому-то хотите подставить свою спину? От ваших честных ответов себе зависит, какой мужчина вам нужен. Как правило, каждая девушка уверена, что ищет партнерские отношения. Если вы принадлежите к их числу, вам нужен мужчина умеющий принимать серьезные решения и разделять посильную ответственность с вами. Готовы? Тогда бросьте парня, который при малейших проблемах прячет голову в песок. Ему нужна «мама» или «няня», поэтому женится он не скоро.Парень, возможно, не против жениться, но есть сомнения, что этого хотите и выС женщинами случаются искренние заблуждения в том, что они хотят замуж. Общественные стереотипы, биологический возраст, мамины слезы, зависть семейным подругам, месть бывшему бойфренду – причины, которые лежат в основе мотива, побуждающего девушку выйти замуж. Вы узнали свой? Если да, то подумайте трижды – оно вам надо? Ваш мужчина может «считывать» ложные установки на брак, и даже не осознавая причин, не будет спешить делать вам предложение руки и сердца. Зачем ему жена по принуждению?Вы встречаетесь с взрослым мужчиной, который еще не был «запятнан» бракомНе слишком охотно женятся молодые парни, а мужчины с жизненным опытом и приличным холостяцким стажем и подавно. У них уже сформировались привычки и собственный уютный мирок, в котором царствуют независимость и свобода. К 40-50-ти годам мужчина, как правило, имеет все для комфортной жизни, а в женщинах ищет отдушину и развлечение. Женить его очень сложно. Оставаться ли для вечного холостяка «транзитным вокзалом», решать только вам.Неузаконенные отношения слишком затянулисьВашим отношениям стукнул год, два, а может уже и три года пролетело? Что ж, можете размещать свою анкету на сайтах знакомств и искать себе мужа. Психологи утверждают, что если парень не сделал предложение в течение года серьезных отношений, с каждым последующим годом шансы девушки выйти за него замуж близятся к нулю. Пары с большим стажем «гражданского брака» женятся, как правило, только если узаконивание отношений решает бытовую, социальную или финансовую проблему.Свадебная тематика раздражает парняВаш парень милый с вами, любящий, добрый и заботливый, но лишь до того момента, пока вы прямо или косвенно не заводите разговоры на свадебную тему. Он и слышать не хочет, что вашей подруге молодой человек сделал романтическое предложение руки и сердца, сестра мамы вышла в пятый раз замуж на Мальдивах, а вот вы свою свадьбу видите на яхте с алыми парусами. Подобные разговоры его раздражают, а то и бесят? Поменяйте стратегию… либо парня, иначе замуж никогда так и не выйдете.Парень не знакомит вас со своими друзьями и родственникамиСерьезные намерения предполагают серьезные шаги. Знакомство с родителями и близкими людьми – один из таких. Парень, который избегает показываться с вами среди своих друзей и коллег, оттягивает встречу с родителями и родственниками, вряд ли готовит им сюрприз, который покажет прямо на свадьбе. Не знакомит, значит, не желает отвлекать родных ему людей по пустякам.

Источник: www.allwomens.ru/zen