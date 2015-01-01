10 звезд, которые женились на своих фанатах

Плох тот фанат, который не мечтает вступить в брак со своим кумиром. Конечно, далеко не каждому поклоннику выпадает счастье познакомиться со звездой. Еще меньше тех, кому посчастливилось исполнить свою мечту и выйти замуж за знаменитость. Но такие примеры существуют, и вселяют надежду...Джон Траволта и Келли ПрестонДевушке было всего 16 лет, когда она после просмотра фильма «Бриолин» влюбилась в Джона Траволту. По окончании сеанса она объявила подружкам, что выйдет за него замуж. Ее заявление никто не воспринял всерьез. Но Келли не отчаивалась, и шла к своей мечте долгих 13 лет. Она не пропускала ни один фильм с участием своего кумира, и решила сама стать актрисой, чтобы у нее появился шанс познакомиться со звездой. Девушка добилась своей цели: на съемках картины «Эксперты» она привлекла внимание Джона, и вскоре он повел Келли под венец.Они вместе уже 27 лет. Пара пережила смерть сына Джета, воспитывают двоих детей.Мэтт Деймон и Лючиана БоррозоБудучи холостяком, Мэтт встечался с самыми ослепительными голливудскими красавицами: Ваноной Райдер, Минни Драйвер, Пенелопой Крус. Но, ни одну из них не спешил сделать своей женой. В 2003 г., будучи на съемках в Майами, в перерыве он заглянул в бар, и разговорился с симпатичной барменшей. Лючиана простодушно призналась, что является давней поклонницей актера. Эмигрантка из Аргентины, мать-одиночка не могла представить, что ею заинтересуется голливудская знаменитость.Но Мэтт был очарован скромной и приветливой женщиной. Через два года они поженились, сейчас воспитывают трех совместных дочерей и дочь Лючианы от предыдущего брака.Джессика Альба и Кэш УорренКэш был одни из самых преданных фанатов Джессики. Особенно ему нравилась ее роль в сериале «Темный ангел». Но парень не думал, что звездная красавица обратит внимание на скромного помощника режиссера. Тем не менее, их знакомство состоялось на съемках «Фантастической четверки». Парень проявил настойчивость, и Джессика капитулировала перед его страстным напором.Окружающие пророчили паре скорое расставание, но вопреки пессимистическим прогнозам Кэш и Джессика вместе 10 лет, воспитывают 3-х детей.Риз Уизерспун и Джим ТотОскароносная Блондинка в законе давно была мечтой Джима. И хотя он стал весьма успешным кастинг-менеджером, но Риз находилась совсем на другом уровне. Ей пришлось пережить бракоразводный процесс и расставание с несколькими возлюбленными, чтобы женщина смогла оценить дружескую поддержку Джима и трогательную заботу.Риз дала согласие выйти замуж за Тота, и за 7 лет совместной жизни мужчина сумел окружить супругу любовью, вниманием, подарить ей чувство защищенности. Актриса не устает благодарить мужа за подаренное счастье и за сына Тенесси.Кристиан Бэйл и Сиби БлажичОбладатель «Оскара» Кристиан Бэйл вот уже 17 лет счастлив в браке со своей преданной поклонницей Сиби Блажич. Девушка искренне считала себя неудачницей: ее актерская карьера не сложилась, и Сиби согласилась стать персональным ассистентом Ваноны Райдер. Эта должность давала ей возможность приблизиться к своему кумиру. Они познакомились на вечеринке у Ваноны. Кристиан обратил внимание на эффектную девушку, и вскоре пара праздновала свадьбу.С тех пор Кристиан и Сиби успешно избегают внимания таблоидов, ведут закрытый образ жизни. При получении очередной награды Бейл обязательно произносит слова благодарности в адрес жены.Джулия Робертс и Дэниел МодерСреди поклонников Красотки Джулии Робертс числились самые завидные женихи Голливуда. Но строптивая красавица отдала руку и сердце скромному оператору, который давно наблюдал за ее карьерой и восхищался актрисой на расстоянии. Они познакомились на съемках картины «Мексиканец». Дэниел на тот момент был женат, Джулия 3 года встречалась с бой-френдом, но через 2 года Робертс и Модер все-таки поженились.Пара вместе уже 15 лет, воспитывают трех детей.Патрик Демпси и Джиллиан ФинкПатрик был известным голливудским ловеласом, пока не познакомился с Джиллиан. Девушка работала стилистом в салоне красоты, и когда узнала, что на стрижку к ней должен прийти Демпси, решила что ее разыграли коллеги, которые были в курсе ее безответной любви к актеру. Но в назначенное время Патрик появился в салоне, и Финк смогла убедиться, что мечты сбываются.Свадьба состоялась в 1999 г., а в 2015 Джиллиан подала на развод, но вскоре пара примирилась, и развод не состоялся.Игорь Николаев и Юлия ПроскуряковаИстория провинциальной девушки, с детства влюбленной в маэстро Игоря Николаева похожа на романтическую сказку. Юлия выросла, слушая песни любимого композитора, и всегда мечтала о сцене, хотя понимала, что мечтам, скорее всего не суждено сбыться. Поэтому девушка закончила юридическую академию и работала в нотариальной конторе.В 2005 г. Юлия посетила сольный концерт Николаева в Екатеринбурге, и решилась на смелый шаг: после выступления подождала артиста на лестнице служебного входа, чтобы спеть ему. Игорю понравилась смелость Юлии, ее манера исполнения, маэстро оставил Проскуряковой свой номер телефона. Но позвонила она только через полгода, когда перебралась в Москву. Начался роман, который они не спешили обнародовать: сначала хотели проверить свои чувства. В 2010 г Игорь и Юлия сыграли свадьбу. Так исполнились заветные мечты девушки: она вышла замуж за своего кумира, стала выступать с ним на одной сцене, а в 2015 г. подарила мужу дочь Веронику.Марат Башаров и Елизавета ШевырковаСкромная банковская служащая смогла добиться внимания своего кумира благодаря социальным сетям. С 2012 г. Елизавета так активно засыпала актера сообщениями, что Марат обратил внимание на привлекательную девушку. Однако роман развивался вяло, и в какой-то момент отношения прекратились, поскольку Башаров женился на Екатерине Архановой.Лишь после развода со второй женой, Марат стал уделять Елизавете больше внимания. После рождения сына Марселя пара прошла обряд мусульманского бракосочетания, а в сентябре 2017 оформила официальный брак.Владимир Левкин и Марина ИчетовкинаОбаятельный солист группы «На-На» Владимир Левкин был кумиром Марины с ее детства. В 11 лет она заявила маме: «Я выйду за него замуж!» Гораздо позже, перебравшись в Москву, девушка не пропускала ни одной встречи в фан-клубе. В один из таких вечеров она обратилась к Владимиру с благодарственной речью: сказала, что беззаветная любовь помогла ей превратиться из провинциальной девушки в успешную женщину. Только для того чтобы однажды он обратил на нее внимание. Потрясенный Левкин сразу же предложил выйти за него замуж.Свадьба состоялась в марте 2012 г., а вскоре у пары родилась дочь Ника. Супруги мечтают о большой семье, и надеются, что Бог еще подарит им детей.

Источник: www.allwomens.ru/zen