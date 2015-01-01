Гороскоп на неделю 27 августа - 2 сентября: Кто найдет хорошую работу, а кто любовь?

Период с 27 августа по 2 сентября пройдет под эгидой убывающей Луны. Это означает, что всем представителям зодиака рекомендуется пересмотреть жизненные ценности, правильно расставить приоритеты. Некоторым знакам посчастливится найти интересную работу, другим же - настоящую любовь. О том, что именно сулят звезды каждому, более подробно расскажем далее.ОвенПредставителям огненной стихии выпадет возможность отправиться в отпуск. Для Овна лето не заканчивается даже с наступлением осени. Как только на постоянной работе появится окошко для передышки - человек тут же сорвется в путешествие. Именно там происходят самые необычные знакомства, открываются новые горизонты. Когда в голову приходят свежие мысли, Овен рвется в бой, ему хочется действовать. Поэтому нет ничего удивительного, когда после отпуска человек приезжает готовым сворачивать горы.ТелецИз-за катастрофической нехватки энергии, Тельцам сложно собраться с мыслями. Их пугает близость осени, тревожит собственное самочувствие, а также приводит в отчаяние тоскливая жизнь с партнером. Ребята определенно должны отдохнуть. Смело отправиться в загородную поездку, навестить родительский дом, побывать на природе. И отсутствие лишних денег не должно быть для этого преградой. Поскольку только восстановление энергетического баланса позволит им успокоиться. На выходных лучше избегать активного общения, посвятить отпускное время самому себе.БлизнецыПредставителям воздушной стихии свойственна некоторая легкомысленность, поверхностность во всем. Поэтому к наступлению осени они относятся абсолютно спокойно, практически равнодушно. Близнецов больше занимают мысли о новой работе, прибыльном проекте. Ребята давно уже хотят поправить свои бюджет, обзавестись собственным домом. Даже любовные отношения отойдут на второй план в предстоящий период. Лишь на выходных у Близнецов появится некоторая ностальгия по прошлому, захочется поднять былые связи. Однако романтический настрой продлится недолго: в конце недели им захочется навестить родителей.РакЧтобы унять внутреннее беспокойство, Ракам нужно поскорее закрыть просроченные платежи. С возвращением долгов финансовое состояние может и уменьшится, однако появится энергия на новые проекты. Также в период с 27 августа по 2 сентября Ракам не рекомендуется закрываться от общения, увиливать от приглашений на дружеские вечеринки. Тем самым ребята упускают великолепный шанс познакомиться с интересными людьми. Круг знакомых у представителей знака за последнее время сильно сузился. Важные деловые и денежные вопросы лучше решать в конце недели, когда чувство тревоги уляжется.ЛевНакануне осени у Львов могут появиться проблемы со здоровьем. Неважное самочувствие будет обусловлено напряжением из-за несбывшихся ожиданий от лета. Далеко не все представители царского знака смогли воплотить свои "курортные" мечты в реальность. Однако отчаиваться не следует. Лучше в очередной раз пересмотреть свои приоритеты, и направить ресурсы в нужную сторону. Также стоит ограничить свои расходы: сейчас они превышают все допустимые нормы. А еще Львам давно пора научиться отказывать людям, говорить твердое "нет" в ответ на беспардонные просьбы.ДеваЕсли бы Девы смогли взять под контроль свои эмоции, то чувство разочарования не так часто посещало бы их. Ребята слишком требовательно относятся к своим близким людям. В период с 27 августа по 2 сентября у Дев будут наблюдаться частые перепады настроения. Важно отслеживать свое чувство обиды из-за неоправданных ожиданий, прогонять ядовитую горечь прочь. Одного лишь желания ускорить события на личном фронте недостаточно. Нужно успокоиться, стабилизировать материальное положение, навести во всем порядок. Также не повредит пересмотр жизненных ценностей.ВесыУ Весов "летняя" жизнь только начинается. Человек почувствует прилив энергии, желание ставить и добиваться новых целей. В этот предосенний период важно не замыкаться в себе, и транслировать свои желания окружающим. Открыто говорить о своих предпочтениях, стремлениях и требованиях. Особенно это касается личной жизни. Только честная позиция позволит вернуть гармонию в отношения. Нагрузки на работе также захочется увеличить: лишних денег не бывает. Тем более, что на выходные уже нарисованы грандиозные планы.СкорпионСкорпионы пребывают в грусти. Многих удручает мысль о несбывшемся летнем романе. Ностальгия по уходящим теплым денькам будет мешать сосредоточиться на работе. В этот период важно найти для себя некую отдушину, возможность забыться. Очень поможет выезд на природу. Даже непродолжительное время возле источника воды благоприятно подействует на нервную систему Скорпионов. Начинать новые отношения в конце лета не стоит: сначала необходимо войти в рабочий ритм, вернуть себе стабильное расположение духа.СтрелецУ любознательных Стрельцов появится насущная потребность расширить круг знакомств. Это будет связано с возросшим интересом к работе. Представителей огненной стихии привлекают амбициозные проекты с большим количеством участников. Период с 27 августа по 2 сентября может стать благоприятным для улучшения материального благосостояния. Однако с личной жизнью придется повременить: любые отношения будут заведомо обречены из-за напряженного аспекта Сатурна и Венеры.КозерогЕсли бы Козероги умели быстро перестраиваться, то многих проблем можно было бы избежать. Однако ребятам трудно даются мгновенные перестановки. Накануне осени их охватит чувство беспокойства из-за нехватки материальных ресурсов. Козерогам будет казаться, что долгосрочные цели только отдаляются от них. Однако это иллюзорное впечатление, которое вскоре развеется. Важно не накручивать себя, а также найти возможность для семейного отдыха. Последнее поможет ребятам вернуть уверенность в собственных силах на место.ВодолейУ представителей воздушной стихии были определенные трудности в конце лета. От привычной легкомысленности знака у многих не осталось и следа. Тяжелые думы о дисгармоничных личных отношениях удручали Водолеев, не позволяли двигаться вперед. Однако с наступлением осени они пересмотрят свое отношение к любви в целом. Вместо обиды на бывших появится чувство благодарности за все хорошее, и душа постепенно очистится. В то же время не стоит забывать и о работе. Без должного отношения велика вероятность попасть под сокращение.РыбыРыбкам нужно меньше переживать по пустякам. Близость осени не является поводом для депрессивного настроения. Тем более, что период с 27 августа по 2 сентября является благоприятным для карьерных свершений. Необходимо направить все инвестиции в наиболее прибыльный проект. Последний может быть тесно связан с привлекательным партнером. Однако брать кредит в банке пока что не стоит. Лучше присмотреться повнимательнее к человеку, оценить собственные силы.

Источник: www.allwomens.ru/zen