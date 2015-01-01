Худеем в домашних условиях
" Я себя ненавижу! Этот живот, талия, грудь! Хочу похудеть!" Знакомо? Но что-то же нужно делать, дорогие? Сидя на диване и бесконечно хлопая дверью холодильника, эта проблема не разрешится, талия не станет тоньше, а живот вырастет еще больше. А если у человека нет возможности на дорогие диеты и катастрофически не хватает времени на спортзалы? Какой вердикт ему вынесен? "Наслаждаться" своей полнотой? А ведь лишний вес противопоказан, он влечет за собой массу проблем, связанных со здоровьем. Это гипертония, заболевание суставов, сахарный диабет, и даже депрессия. Им бы к специалисту обратиться, да обследоваться, составить идеальный план для похудения. Но когда этим всем заниматься? Пускай не отчаиваются. Эта небольшая статья именно для них.
Похудеть дома: возможно ли?
Привести свою фигуру в порядок без дорогостоящих диетологов - это вполне реально. Домашнее похудение имеет много плюсов. Во-первых, человек сам себе назначает те упражнения и процедуры, которые для него являются эффективными. Массажиста, при необходимости, также можно вызвать на дом. И все это тогда, когда удобно клиенту. Конечно, существует несколько минусов у домашнего похудения: есть вероятность соблазниться на какую-нибудь "вкусняшку", либо отложить тренировку, а возможно даже придется и раскошелиться на какие-нибудь гантели или на велотренажер. Стоп. Это все пригодится в будущем, так что о деньгах можно не сожалеть.
Отличным средством для похудения и очищения организма является Кордицепс Китайский. Этот гриб способствует выведению из организма холестерина, радионуклидов и солей тяжелых металлов. Нормализует кровообращение, повышает иммунитет, улучшает состояние кожи.
Общие правила
Для того чтобы домашнее похудение было эффективным, следуйте нескольким советам:
1 Вода. Ее нужно пить много. Именно на ней основываются различные диеты и основы питания. К тому же - она полезна при очищении организма, стимулировании обмена веществ. Рекомендуется выпивать стакан воды перед едой, этим самым значительно уменьшается порция предпочитаемого лакомства. Существует даже, так называемая, "водная диета", которая подтвердила свою эффективность. Диетологи предлагают выпивать три стакана воды перед завтраком, обедом и ужином. Через месяц можно увидеть сногсшибательный результат. Вот что творит этот "чудодейственный напиток". Ко всему прочему, вода обладает необычайной силой и энергетикой. Так что все, что связано с ней, не может носить отрицательный характер.
2 Сладкому и мучному - нет! Это даже не обсуждается. Если уж так сильно организм требует сладости, можно съесть небольшой кусочек кураги либо финика. Конечно, сладкоежкам будет нелегко первое время. Торты, конфеты притягивают, как магнит. Но, существует множество методик, которые за короткий срок помогают отказаться от этой вредной привычки. Итак, вместо сахара - корица с медом. Различные конфеты с печеньем, легко заменят сухофрукты, вместо пирогов и булочек подойдут хлебцы и различные низкокалорийные запеканки. А вот для любителей шоколада вполне сойдут финики. Ну и, конечно же, белок. Именно он помогает побороть вредную привычку. Белки перевариваются медленно. И чем больше белка в организме, тем меньше ощущается голод, а значит - меньше всего хочется съесть сладкого. Этими вспомогательными продуктами являются куриное мясо, орехи, яйца.
Спорт - это сила
Никакая диета не будет эффективной до конца, если не заниматься физическими упражнениями. Движение - это жизнь. А потому, все рецепты похудения сводятся к одному: побольше воды, исключить мучное и сладкое и заниматься спортом. Вот и весь секрет. Удачи всем! Стройность и красота - гарантированы!