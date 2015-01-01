Самые прикольные цвета лака для коротких ногтей: Примеры голливудских звезд

Короткие ногти квадратной или овальной формы – модный тренд уже несколько лет. Они выглядят аккуратнее, можно окрашивать ноготки в самые яркие оттенки, не боясь выглядеть неуместной.Темные лаки, вне зависимости от финишного покрытия (глянец и матовый), тоже будут смотреться стильно. Более того, укороченный вариант маникюра удобен и практичен.Какой лак выбратьСамой трендовой считается пастельная нежная гамма: от бледных и полупрозрачных до насыщенных оттенков. Популярными считаются голубой, лиловый, бежевый, песочный, фиалковый, белый, бледно-изумрудный, холодный серый, «пыльный» розовый, серо-синий и стальной цвета.Вместе с пастельными, всегда в моде и ряд темных лаков. Это винный, шоколадный, хаки, темно-серый, фиолетовый, красный, бордовый и черный. Актуальными будут контрастные соединения темной гаммы с серебряными и золотыми вставками.Идеи для декоративного маникюраНа коротких ногтях красиво будут смотреться элементы геометрического орнамента. Самыми популярными считаются перекрестные и ровные полоски, квадратики, ромбы кружочки и треугольники. При выборе рисунков отдавайте предпочтение анималистическим и растительным принтам, которые популярны этой осенью.Если не можете отказаться от французского маникюра, то не помешает немного разнообразить его, выбрав лунный вариант (акцент идет на «улыбку» ногтя) или нанеся на свободный край «битое стекло».Популярной считается техника negative space, где часть пластины идет не закрашенной. Особенно интересно смотрится маникюр, если пустой остается лунка ногтя. К новинкам нужно отнести еще и френч-омбре.

Источник: www.allwomens.ru/zen