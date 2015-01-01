Семерка некрасивых, но безумно талантливых актеров

«Не родись красивым, а родись талантливым» – так можно перефразировать популярное изречение в оглядку на наш топ. Мы составили рейтинг очень талантливых актеров, которых природа не наградила привлекательной внешностью, но не пожалела харизмы и обаяния.Эдриан БроудиТолько посмотрите на этого худосочного мужчину – впалые щеки, громадный нос и эти печальные глаза. Какой же он красавец? Никто и не говорит, что Броуди – секс-символ Голливуда, но таланта и обаяния ему не занимать.На съемочной площадке ему нет равных. После того, как актеру сломали и без того выдающийся нос во время съемок картины «Кровавое лето Сема», он отказался делать пластическую операцию, решив, что новая особенность еще более выгодно выделит его среди коллег. Броуди пользуется популярностью у женщин и всегда выбирает в спутницы дам с модельной внешностью. На счету у актера «Оскар», «Сезар» и еще несколько довольно весомых международных кинопремий.Венсан КассельВ нем есть именно то, что так нравится женщинам – харизма и сексуальность. Да, он далеко не красавец, но французские актеры редко блещут красотой. Вспомним, хотя бы Жерара Депардье, Жан-Поля Бельмондо или Жана Рено. Тоже не «мистеры Вселенная», но это не мешает им быть любимцами женщин. Тут дело совсем не во внешних данных, а во внутреннем стержне, особом обаянии и несомненном актерском таланте.Венсан Кассель часто играет подонков и криминальных авторитетов в кинокартинах. В жизни у него сложился похожий образ – он нещадно разбивал сердца женщин, пока сам не попал в сети признанной красавицы Моники Белуччи. Будучи в браке с эталоном женской красоты, Венсан не был замечен в изменах, что для такого ловеласа серьезный показатель. В этом союзе родились две прекрасные девочки, но пара развелась в 2013 году после двадцати лет совместной жизни. Сегодня он 51-летний актер счастлив с темнокожей 21-летней моделью Тиной Кунаки.Адриано Челентано«Мужичина должен быть чуть краше обезьяны» – это утверждение, наверное, возникло, когда кто-то увидел Адриано Челентано. Этому актеру удавалось буквально влюблять в себя всех и каждого на съемочной площадке, он фонтанировал идеями и энергией. Все фильмы с его участием стали настоящей классикой, а некоторые изречения Челентано растащили на цитаты.Его итальянский темперамент прослеживается и в талантливых мелодичных песнях, которые исполняет артист. Но, несмотря на бешеную популярность у женщин, актер, музыкант и певец уже долгие годы женат на Клаудии Мори. Такая моногамность совсем не соответствует образам, которые актер успешно воплощал на экране. Но Адриано – это человек-феномен, загадка.Кристофер УокенКогда режиссер хочет показать вселенское зло, подчеркнуть опасность героя, то он приглашает на эту роль Кристофера Уокена. Действительно, актер играет в основном злодеев и криминальных гениев. Ну что ж поделаешь, если такие герои у него получаются лучше всего. Конечно, в фильмографии Уокена есть и парочка положительных ролей, но это скорее исключение, чем правило.Однако образы, которые гениально создает на экране актер, – это не бездушные головорезы, а люди с глубоким внутренним миром, которые несут определенные посылы в общество. Последнее время Кристофер предпочитает боевикам комедии, устав, наверное, от рек крови и слез. За свою кинокарьеру актер получил множество наград, среди которых есть и «Оскар».Вин ДизельЭтот бесстрашный герой многочисленных боевиков совсем не блещет красотой. Но миллионы женщин по всей планете грезят о таком мужчине рядом. Все дело в его обаянии и сексуальности. Актерский талант у Вина также есть. В младшей школе будущая звезда был очень скромным и тихим мальчиком. Он не пользовался успехом у девочек пока не занялся всерьез спортом. Уже в выпускном классе Дизель был номер один среди сверстников.Его брутальный экранный образ идет вразрез с мягкой натурой и душевной добротой актера. Друзья очень ценят его за такие качества и называют Дизеля «большим и добрым мишкой». Но такая особенность не только не отпугивает женщин, а привлекает их еще больше.Рон ПерлманКого можно назвать самым «обаятельным чудовищем Голливуда»? Конечно, Рона Перлмана! Природа наградила его очень выдающейся внешностью – грубые черты лица, большой подбородок, большие уши, большие зубы. За роль в картине «Красавица и чудовище», где актер сыграл(как неожиданно) чудовище, он удостоился Оскара. Но талант актера очень широк, что позволило ему не застыть в одном только амплуа какого-то злодея, монстра или другого малоприятного персонажа. Рон активно снимается и в комедиях, и в романтических фильмах.Бенедикт КамбербэтчКакой харизматичный Шерлок у него получился! Вот настоящее мастерство, когда при не совсем привлекательных внешних данных можно буквально очаровать публику. В экранизации Артура Конана Дойля, где Бенедикт сыграл главного героя-сыщика, блестяще обыграна одна из самых эрогенных зон мужчины – мозг. Женщины влюбляются не только в его джентельменские повадки, строгие манеры, но больше всего в ум, сообразительность, гениальность. Мастерски показать такие качества на экране под силу не каждому. А вот Камбербэтчу это удалось на все сто процентов.

Источник: www.allwomens.ru/zen