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Где-то плачет Блёданс: Константин Хабенский охотно позирует со звездой Comedy Club

Andre
Где-то плачет Блёданс: Константин Хабенский охотно позирует со звездой Comedy Club
Пока весь российский шоу-бизнес дружно подстраивает своё настроение под заявленный Киркоровым синий цвет, настоящие мужчины щеголяют в насыщенном жёлтом. 

instagram.com/verynicevika

Известный по участию в популярном шоу «Comedy Club» актёр, певец и ведущий Тимур Родригес восхитил своих поклонников редким снимком, который опубликовал вчера вечером в Instagram. На фото шоумен запечатлён в компании Константина Хабенского. Актёры приняли участие в благотворительном спектакле «Не покидай свою планету», созданном по мотивам сказки о Маленьком принце. Встреча двух звёзд состоялась на вокзале в Санкт-Петербурге. 

instagram.com/trodriguezzz

Необычность снимку придают два момента: во-первых, оба артиста одеты в почти одинаковые плащи яркого жёлтого цвета. Согласитесь, это не самый популярный цвет в нынешнем сезоне, особенно в мужском гардеробе. А тут оказалось, что не сговариваясь, актёры решили выбрать именно такие луки.

instagram.com/akterteatra

Ну а второй момент уникальности данного фото состоит в том, что Константин Хабенский старательно избегает любых фотографий для соцсетей. И даже коллеги не исключение.

Подписчики Тимура Родригеса посмеялись над Эвелиной Блёданс

Те наши читатели, которых интересуют последние новости шоу-бизнеса, помнят, какой громкий скандал разразился недавно из-за того, что Константин Хабенский отказался позировать на фото с Эвелиной Блёданс и её сыном Семёном. Звезда «Масок-шоу» настроила против актёра армию своих фанатов, которые обрушились на Хабенского с обвинениями и критикой.

instagram.com/bledans

И вот теперь, когда в Instagram Родригеса появился снимок с Хабенским, пользователи Сети тут же вспомнили об Эвелине Блёданс. Фолловеры посмеялись над актрисой, которой так и не удалось заполучить заветное фото со звездой «Метода»:

abramova_anna777 Где-то всплакнула Блёданс, которая плакалась что ее Семику отказали в снимке с любимым актёром😂 natidol Где-то заплакала Эвелина Бледанс😂 ataeva_arina Где-то плачет одна Блёданс 

Уж лучше бы молчала: извинение Блёданс перед Хабенским оказалось лицемерным, фото

Не изучив всех возможностей сети Instagram, Эвелина Блёданс стала активно оставлять «лайки» под теми комментариями, где говорится о непорядочности Константина Хабенского. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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