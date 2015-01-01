Круче, чем Лобода: Светлана Бондарчук показала обезображенные губы, фото
На протяжении многих лет Светлана Лобода категорически отрицает участие пластических хирургов в создании своей яркой внешности. Тем не менее и поклонники, и хейтеры артистки считают, что уж с губами-то Лободы явно поработал специалист по пластике.
instagram.com/lobodaofficial
Губы Светланы Лободы уже успели стать трендом и живут отдельно от своей голосистой хозяйки. Более того — некоторые знаменитости не прочь позаимствовать у украинской звезды такую красоту.
Губы Лободы вызвали скандал в Инстаграм Светланы Бондарчук
Экс-супруга Фёдора Бондарчука на страничках своего блога в Instagram регулярно провоцирует интернет-сообщество на эмоции. Конечно, Светлана Бондарчук пока не перещеголяла Анастасию Волочкову, которая не упускает случая довести до истерики подписчиков. В то же время посты в Инстаграм Светланы Бондарчук регулярно дают повод для скандальных обсуждений: светскую львицу часто осуждают за стиль и образ жизни, которые, по мнению общественности, никак не подходят 50-летней женщине и дважды бабушке.
instagram.com/a030aa
Вот и сегодня Светлана Бондарчук вызвала бурные обсуждения под новым фото, опубликованным в Instagram. На снимке экс-супруга знаменитого режиссёра продемонстрировала огромные губы, сделанные из лепестков роз.
instagram.com/a030aa
Фолловеры Бондарчук тут же сравнили её с известной тёзкой:
mamin_dar И получилась Лобода))) ta978ti Я сначала подумала это Лобода))
При этом Лободу в Светлане Бондарчук даже узнали Сати Казанова и Ирина Безрукова:
instagram.com/a030aa
Народ не упустил случая слегка поглумиться над Лободой:
l.a.liana Лобода нервно курит в сторонке😆😆😆 Не отбирайте хлеб у Лободухи lotoskne Все люди как люди, а я Лобода! astimiss Как из человека превратиться в лободу
В то же время певицу защитили её поклонники, упрекнув Ирину Безрукову и Сати Казанову в зависти неуместном сравнении:
dzenni_alekseeva @satikazanova а завидовать плохо julia_yakovenko888 @satikazanova у Светланы красивые 👄, с вашей стороны это не красиво насмехаться marinalesnykhblond @irina_bezrukova_official Ирина,и Вы туда же!не красивый коммент!Лобода шикарна,что с губами,что без!
В честь кого назвала младшую дочь Светлана Лобода
Поклонники не сомневались, что между Светланой Лободой и Тиллем Линдеманном вспыхнул самый настоящий «служебный» роман.
Однако после рождения ребёнка стало ясно, что забеременела певица уже после того, как немецкий рокер укатил к себе на родину. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen