Круче, чем Лобода: Светлана Бондарчук показала обезображенные губы, фото

На протяжении многих лет Светлана Лобода категорически отрицает участие пластических хирургов в создании своей яркой внешности. Тем не менее и поклонники, и хейтеры артистки считают, что уж с губами-то Лободы явно поработал специалист по пластике.instagram.com/lobodaofficialГубы Светланы Лободы уже успели стать трендом и живут отдельно от своей голосистой хозяйки. Более того — некоторые знаменитости не прочь позаимствовать у украинской звезды такую красоту.Губы Лободы вызвали скандал в Инстаграм Светланы БондарчукЭкс-супруга Фёдора Бондарчука на страничках своего блога в Instagram регулярно провоцирует интернет-сообщество на эмоции. Конечно, Светлана Бондарчук пока не перещеголяла Анастасию Волочкову, которая не упускает случая довести до истерики подписчиков. В то же время посты в Инстаграм Светланы Бондарчук регулярно дают повод для скандальных обсуждений: светскую львицу часто осуждают за стиль и образ жизни, которые, по мнению общественности, никак не подходят 50-летней женщине и дважды бабушке.instagram.com/a030aaВот и сегодня Светлана Бондарчук вызвала бурные обсуждения под новым фото, опубликованным в Instagram. На снимке экс-супруга знаменитого режиссёра продемонстрировала огромные губы, сделанные из лепестков роз.instagram.com/a030aaФолловеры Бондарчук тут же сравнили её с известной тёзкой:mamin_dar И получилась Лобода))) ta978ti Я сначала подумала это Лобода))При этом Лободу в Светлане Бондарчук даже узнали Сати Казанова и Ирина Безрукова:instagram.com/a030aaНарод не упустил случая слегка поглумиться над Лободой:l.a.liana Лобода нервно курит в сторонке😆😆😆 Не отбирайте хлеб у Лободухи lotoskne Все люди как люди, а я Лобода! astimiss Как из человека превратиться в лободуВ то же время певицу защитили её поклонники, упрекнув Ирину Безрукову и Сати Казанову в зависти неуместном сравнении:dzenni_alekseeva @satikazanova а завидовать плохо julia_yakovenko888 @satikazanova у Светланы красивые 👄, с вашей стороны это не красиво насмехаться marinalesnykhblond @irina_bezrukova_official Ирина,и Вы туда же!не красивый коммент!Лобода шикарна,что с губами,что без!В честь кого назвала младшую дочь Светлана ЛободаПоклонники не сомневались, что между Светланой Лободой и Тиллем Линдеманном вспыхнул самый настоящий «служебный» роман.Однако после рождения ребёнка стало ясно, что забеременела певица уже после того, как немецкий рокер укатил к себе на родину. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen