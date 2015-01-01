У нового электрического родстера Infiniti ровно одно кресло. Но зато какое!

Поскольку в наши дни лучше всего продаются кроссоверы и внедорожники, становится очевидно, что многие люди просто не верят, что в обычный седан влезет все, что им нужно. Но если смотреть в общем, автомобили все тех же размеров, что и были. Чудовища прошедших десятилетий заменили более компактные модели, однако теперь тенденция, похоже, называется, «чем больше, тем лучше».Новый прототип электромобиля от Infiniti — Prototype 10 — идет от противного. Никакого интерьера у него, в сущности, нет. Это попросту четырехколесная электрическая ракета или болид, который был построен с одной единственной целью: наслаждаться ездой.Ракета от Infiniti это вам не BMW X6«Infiniti Prototype 10 повторяет макет и дизайн некоторых самых впечатляющих автомобилей всех времен, когда мощностью можно было наслаждаться в одноместном спортивном автомобиле», говорит главный директор по дизайну Infiniti Карим Хабиб. «Наш новый концепт говорит об электрифицированном будущем, что отчасти отражается в его форме и деталях. Что примечательно, мы черпаем вдохновение в оптимистичной и уже ушедшей эпохе, которая характеризовалась простой любовью к вождению».Поскольку это прототип, автомобилю не нужно ничего кроме крутого внешнего вида и он с легкостью с этим справляется. Внешне он напоминает естественную эволюцию старых гоночных автомобилей 1950-х годов. Однако он электрический, и это важно для развития автомобильной индустрии в целом. И несмотря на то, что Infiniti не будет производить эту модель, она намекает на будущие изменения в дизайне бренда.Прокатились бы? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru