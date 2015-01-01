Эти знаки зодиака будут самыми удачливыми в сентябре 2018
Сентябрь будет благоприятным для деятельных и творческих натур. Первым будет способствовать динамический Марс и директный Меркурий, а вторым - планета вдохновения Венера. Наиболее же щедрой на удачу окажется первая половина месяца, когда Юпитер образует гармоничные аспекты с другими планетами. Некоторым знакам Зодиака это принесет славу и успех. Рассмотрим этих счастливчиков поближе.
Воины
В спорте бытует условное разделение на бойцов и воинов. К первым относят ребят, которые способны на серьезные, но кратковременные свершения. А вот вторыми величают спортсменов, ставящих "вечные" рекорды, поднимающих дух огромного количества людей. К воинам в сентябре можно будет смело отнести и Тельцов. Этому знаку Зодиака везет не так часто, как другим - Фортуна будто нарочно их обходит стороной. Однако вознаграждение за терпение и трудолюбие будет колоссальным. Успех придет как в деловой сфере, так и в личной. Самые яркие результаты продемонстрируют творческие натуры. Стабильная поддержка Венеры позволит им максимально выразить свой внутренний мир. Это не пройдет мимо внимания и представителей противоположного пола. Многие захотят познакомиться с успешными Тельцами. Признание будет сладким и опьяняющим. Однако следует избегать чрезмерной надменности. Чтобы слава не вскружила голову, ребятам следует быть бдительными на всех этапах восхождения. К слову, концентрация также поможет отсеять из близкого круга завистников. Далеко не всем придется по нраву социальный успех человека.
Инвесторы
Великолепная интуиция поможет Девам нащупать золотую жилу. Представители земной стихии давно хотели рискнуть по-крупному, и в сентябре у них это определенно получится. Благоприятное расположение Юпитера в Скорпионе позволит им раскрыть свои лучшие стороны. Бескомпромиссные Девы проявят дипломатичность и такт, чем порядком удивят окружающих. Решительность в бизнесе ознаменуется улучшением материального благополучия. Наиболее удачливыми для инвестиций станут следующие числа: 11 сентября (секстиль Солнца в созвездии Девы с планетой удачи Юпитером) и 16 сентября (секстиль Меркурия в Деве с Юпитером). Также повезет тем, кто решит вплотную заняться здоровьем. Это позволит Девам накопить большое количество энергии, чтобы серьезно взяться за свою личную жизнь. Одинокие ребята познакомятся с перспективными партнерами, а семейные - выведут свои отношения на новый уровень. Взаимопонимание Дев с людьми в сентябре будет по-настоящему удивительным. Возможно, что это компенсация звезд за безуспешное лето.
Победители
Когда планета удачи находится в твоем собственном созвездии, все происходит правильно и своевременно. Пришла пора и Скорпионам радоваться жизни. В сентябре представители знака смогут добиться самых значимых целей. Удовлетворить масштабные амбиции им поможет не только Юпитер, но и планета-управитель Плутон. Последняя будет находиться в дружественном созвездии Козерога. Это означает, что долго вынашиваемые планы наконец-то получат зеленый свет. Скорпионы могут смело делать крупные капиталовложения в интересные проекты (разумеется, после тщательной проверки деловых контрактов). Счастливый период дополнится бонусом и в личной сфере. Вполне вероятно, что Скорпионы встретят судьбоносного человека на своем пути. Этот человек поможет им найти себя в новом качестве, подскажет верную дорогу. Взглянуть на себя со стороны - это именно то, чего так часто не хватает Скорпионам.
Гонщики
Если Козероги решили, что лето у них было насыщенным, то они серьезно ошиблись. Сентябрь покажет им, что такое настоящая активность. Ребят ожидает невероятное количество поездок и встреч, прогулок и романтичных путешествий. Сидеть на месте ни один Козерог не будет. Благоприятный секстиль Плутона в Козероге с Юпитером в дружественном созвездии Скорпиона ознаменует славное время для представителей знака. У них будет получаться все. Внутренние горизонты серьезно раздвинутся, а ограничения уйдут куда-то прочь. Сатурн в Козероге позволит человеку сделать весомую заявку на счастье. Никакие конкуренты не будут для него помехой. Материальный достаток также ускорит и обустройство личной жизни. За романтическим периодом последуют приятные семейные хлопоты.
Источник: www.allwomens.ru/zen