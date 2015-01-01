Эти знаки зодиака будут самыми удачливыми в сентябре 2018

Сентябрь будет благоприятным для деятельных и творческих натур. Первым будет способствовать динамический Марс и директный Меркурий, а вторым - планета вдохновения Венера. Наиболее же щедрой на удачу окажется первая половина месяца, когда Юпитер образует гармоничные аспекты с другими планетами. Некоторым знакам Зодиака это принесет славу и успех. Рассмотрим этих счастливчиков поближе.ВоиныВ спорте бытует условное разделение на бойцов и воинов. К первым относят ребят, которые способны на серьезные, но кратковременные свершения. А вот вторыми величают спортсменов, ставящих "вечные" рекорды, поднимающих дух огромного количества людей. К воинам в сентябре можно будет смело отнести и Тельцов. Этому знаку Зодиака везет не так часто, как другим - Фортуна будто нарочно их обходит стороной. Однако вознаграждение за терпение и трудолюбие будет колоссальным. Успех придет как в деловой сфере, так и в личной. Самые яркие результаты продемонстрируют творческие натуры. Стабильная поддержка Венеры позволит им максимально выразить свой внутренний мир. Это не пройдет мимо внимания и представителей противоположного пола. Многие захотят познакомиться с успешными Тельцами. Признание будет сладким и опьяняющим. Однако следует избегать чрезмерной надменности. Чтобы слава не вскружила голову, ребятам следует быть бдительными на всех этапах восхождения. К слову, концентрация также поможет отсеять из близкого круга завистников. Далеко не всем придется по нраву социальный успех человека.ИнвесторыВеликолепная интуиция поможет Девам нащупать золотую жилу. Представители земной стихии давно хотели рискнуть по-крупному, и в сентябре у них это определенно получится. Благоприятное расположение Юпитера в Скорпионе позволит им раскрыть свои лучшие стороны. Бескомпромиссные Девы проявят дипломатичность и такт, чем порядком удивят окружающих. Решительность в бизнесе ознаменуется улучшением материального благополучия. Наиболее удачливыми для инвестиций станут следующие числа: 11 сентября (секстиль Солнца в созвездии Девы с планетой удачи Юпитером) и 16 сентября (секстиль Меркурия в Деве с Юпитером). Также повезет тем, кто решит вплотную заняться здоровьем. Это позволит Девам накопить большое количество энергии, чтобы серьезно взяться за свою личную жизнь. Одинокие ребята познакомятся с перспективными партнерами, а семейные - выведут свои отношения на новый уровень. Взаимопонимание Дев с людьми в сентябре будет по-настоящему удивительным. Возможно, что это компенсация звезд за безуспешное лето.ПобедителиКогда планета удачи находится в твоем собственном созвездии, все происходит правильно и своевременно. Пришла пора и Скорпионам радоваться жизни. В сентябре представители знака смогут добиться самых значимых целей. Удовлетворить масштабные амбиции им поможет не только Юпитер, но и планета-управитель Плутон. Последняя будет находиться в дружественном созвездии Козерога. Это означает, что долго вынашиваемые планы наконец-то получат зеленый свет. Скорпионы могут смело делать крупные капиталовложения в интересные проекты (разумеется, после тщательной проверки деловых контрактов). Счастливый период дополнится бонусом и в личной сфере. Вполне вероятно, что Скорпионы встретят судьбоносного человека на своем пути. Этот человек поможет им найти себя в новом качестве, подскажет верную дорогу. Взглянуть на себя со стороны - это именно то, чего так часто не хватает Скорпионам.ГонщикиЕсли Козероги решили, что лето у них было насыщенным, то они серьезно ошиблись. Сентябрь покажет им, что такое настоящая активность. Ребят ожидает невероятное количество поездок и встреч, прогулок и романтичных путешествий. Сидеть на месте ни один Козерог не будет. Благоприятный секстиль Плутона в Козероге с Юпитером в дружественном созвездии Скорпиона ознаменует славное время для представителей знака. У них будет получаться все. Внутренние горизонты серьезно раздвинутся, а ограничения уйдут куда-то прочь. Сатурн в Козероге позволит человеку сделать весомую заявку на счастье. Никакие конкуренты не будут для него помехой. Материальный достаток также ускорит и обустройство личной жизни. За романтическим периодом последуют приятные семейные хлопоты.

Источник: www.allwomens.ru/zen