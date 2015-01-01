5 привычек, которые вас старят: Полегче с макияжем

Многие при помощи косметики прибавляют себе 5-10 лет. Рассмотрим наиболее популярные ошибки в мейк-апе, которые делает каждая вторая женщина.Переизбыток пудрыФиксация тоналки слоем пудры делает лицо усталым. Чтобы смотреться юной, достаточно купить легкий флюид с эффектом сияния, а после можно нанести прозрачный тональный крем. Если беспокоит жирный блеск на лице, то используйте матирующие салфетки в течение дня или легкую пудру для Т-зоны.Тени с шиммеромСверкающая структура теней отлично отражает свет, зрительно раскрывает взгляд и отвлекает от мешков и темных кругов под нижним веком. Тени можно купить и для дневного макияжа, просто следует выбирать палитру спокойных цветов.Техника использования: кремовую текстуру необходимо нанести на все верхнее веко, и частично на внутренние уголки глаз. В этом случае можно визуально отбелить заспанные покрасневшие глаза, а взгляд станет сияющим.Ошибка с румянамиСейчас техника с втягиванием щек перед нанесением румян не работает. Она делает лицо изможденным и прибавляет лет женщине. Достаточно нанести косметику на «яблочки» щек, которые выступают при улыбке. Используйте яркие и кремовые составы, не забыв их тщательно растушевать.Помады темных оттенковОни делают губы тоньше, которые с годами и так теряют объем. Полностью отказываться от трендовых цветов не нужно. В моменты, когда лицо выглядит уставшим, следует заменить любимый насыщенный оттенок на мерцающий телесный и персиковый цвета помады, терракотовые блески с прозрачной текстурой.Стрелки на нижнем векеПодводка, нанесенная под нижними ресницами, визуально опускает веко делает его более тяжелым. Помимо этого, акцент идет и на темные круги и мешки под глазами. Исправить ситуацию поможет подводка верхнего века для получения «кошачьего» взгляда. Стрелка должна немного выходить за внешние пределы кончиком вверх. Это освежает лицо, делает его моложе.

Источник: www.allwomens.ru/zen