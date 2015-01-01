новости высоких технологий 258 | электромобиль «Калашникова» и умные подводные лодки

Каждый понедельник в новом выпуске «Новостей высоких технологий» мы подводим итоги прошедшей недели, говорим о самых значимых и важных событиях, ключевых открытиях и интересных изобретениях. На этот раз мы поговорим об электромобиле «Калашникова», умных подводных лодках и многом другом!1. На форуме «Армия-2018» показали концепт электромобиля «Калашников». Новый автомобиль «Калашникова» выполнен на базе кузова Иж «Комби».Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему, — заявили в компании.Концепт-кар CV-1, по словам представителей «Калашникова», показанный на международном форуме «Армия-2018», является «стендом тестирования разрабатываемых сложных систем». «Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна «Калашников», который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи», — сообщили в концерне. Чем новая модель лучше электромобиля от Tesla, в концерне не уточнили.Емкость батареи машины составляет 90 кВт·ч​, от нее питается «революционный инвертор», габариты которого составляют 50 х 50 х 100 см, и позволяет развивать мощность до 1,2 кВт. Номинальная мощность CV-1 — 220 кВт, пиковая – 500 кВт. Запас хода автомобиля составляет 350 км.2. Солнечные самолеты все еще воспринимаются как диковинка. И недавно один из таких самолетов от компании Bye Aerospace совершил первый успешный полет. Помимо этого стали известны и некоторые подробности о будущих разработках компании.Самолет носит название StratoAirNet, а испытания проходили в окрестностях регионального аэропорта Северного Колорадо. После первого пилотируемого полета, самолет совершил еще несколько вылетов из аэропорта. Первый полет продолжался около часа, а остальные были совершены для того, чтобы отработать посадку и взлет и проследить за поведением приборов.StratoAirNet имеет размах крыльев в 15 метров, а выскоэффективные фотоэлементы от компании SolAero, установленные на крыльях, позволяют находится ему в воздухе сколь угодно долго. Первый тестовый полет был пилотируемым, но в планах компании сделать самолет беспилотным, или, как говорят сами разработчики, «атмосферным спутником». Он будет использоваться для разведки, раздачи интернета, поисково-спасательных миссий, картографирования и так далее.Помимо этого стало известно, что Bye Aerospace разрабатывает солнечный самолет Sun Flyer 2. Sun Flyer 2 будет разрабатываться совместно с компанией Siemens и будет предназначаться для перевозки двух пассажиров.3. Флотилия автономных подводных лодок под управлением искусственного интеллекта выдвигается в густо населенные азиатские водяные пути. Транспорт будет принадлежать китайским вооруженным силам, а его миссия определенно заставит ближайшие страны удивленно поднять брови. Как сообщает китайский ресурс SCMP, подлодки смогут выполнять «задачи широкого диапазона, от рекогносцировки до размещения мин и даже самоубийственных атак на вражеские суда».Если все пойдет по плану, первые субмарины будут запущены в 2020 году. Хотя детали проекта остаются разрозненными, один из неназванных ученых рассказал SCMP, что подлодки «будут без ядерного вооружения».Перед бортовыми системами ИИ будет стоять задача принимать решения по курсу и глубине, чтобы избежать обнаружения, а также определять любое судно, которое пройдет мимо. Одна из тем, которая вызывает некоторую озабоченность, касается того, будут ли системы ИИ запрашивать информацию в ходе миссии. Другими словами, смогут ли они самостоятельно принимать решения о том, кого атаковать.Соседи Китая определенно будут удивлены этими новостями. Подлодки, скорее всего, будут патрулировать зоны в Южно-Китайском море и Тихом океане. В этих зонах спорные воды, которые Китай, Япония и Вьетнам делят между собой. Не так давно китайские военные создали искусственные острова в этой области, чтобы разместить на них военные базы.4. Загрязнение воздуха сокращает глобальную продолжительность жизни более чем на один год, сообщают ученые. По данным нового исследования, проведенного группой ведущих инженеров-экологов и исследователей общественного здравоохранения, улучшение качества воздуха может привести к значительному увеличению продолжительности жизни по всему миру.Это первый случай, когда данные о загрязнении воздуха и продолжительности жизни изучались вместе, чтобы выявить глобальные различия в том, как они влияют на общую продолжительность жизни.Ученые изучили загрязнение открытого воздуха на предмет твердых частиц (ТЧ) меньше 2,5 микрон. Это мелкие частицы могут проникать глубоко в легкие, а вдыхание их ассоциируется с увеличенным риском сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака. Загрязнение такими частицами происходит от электростанций, автомобилей и грузовиков, пожаров, сельского хозяйства и промышленных выбросов.Ученые сопоставили уровень загрязнения воздуха в разных странах и продолжительность жизни и пришли к выводу, что грязный воздух оказывает большое влияние на жизнь — сокращает примерно год жизни. Так что лучше жить ближе к лесам.

Источник: hi-news.ru