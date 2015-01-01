Обзор наушников Fostex T60RP: достойное обновление легенды
Японская компания Fostex известна не только искушенным аудиофилам, но и любителям высокочувствительных колонок — уж очень хороши ее фирменные широкополосные драйверы. Львиную долю популярности Fostex завоевала благодаря своим наушникам, и бытует мнение, что производитель выпускает только премиальные устройства. По факту это вовсе не так, и модели T40RP, T20RP и T50RP сейчас одни из самых доступных планаров на рынке. И сегодня речь пойдет о новом представителе этой линейки — T60RP.
Данная модель появилась на рынке только в этом году и по сути представляет собой знакомого представителя серии RP, но подвергшегося заметному тюнингу — как внешне, так и по звуковым характеристикам. Да, Fostex решили сделать то, чем последние несколько лет занимались умельцы на рынке звука — доработали свои же наушники и выпустили собственный мод.
В T60RP также применяется фирменная технология Regular Phase: между неодимовыми магнитами высокой мощности помещается пленочная диафрагма, за счет чего обеспечивается ровная фазовая характеристика сигнала.
Характеристики
Тип звукоизлучателя: Изодинамический
Тип наушников: Закрытые
Сопротивление: 50 Ом
Максимальная входная мощность: 3 000 мВт
Частотный диапазон: 15—35 000 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Кабель: Прямой односторонний
Вес: 380 г
Дизайн
У нас на тестировании оказалась модель из «пресс-парка», поэтому комплектацию показать не получится. Тем не менее кабель в коробку точно кладут — он оснащен комбинированным разъемом для подключения к разъемам диаметром 3,5 и 2,5 мм. Также комплектация включает стильный черный кожаный чехол для переноски наушников.
Новая модель внешне напоминает классические модели Fostex, которые компания выпускала несколько десятилетий назад. Конструкция очень прочная — как говорится, «сделано на века», хотя это еще предстоит проверить. Чаши сделаны из натурального дерева (да, вам не показалось), а точнее — они выполнены из массива африканского махагони. Это не только добавляет эффектности наушникам, но и исключает страх повредить глянцевые поверхности, которых здесь просто нет.
Амбушюры, как и оголовье, отделаны тонкой кожей, практически неотличимой от натуральной. Данный материал обеспечивает плотную посадку на голове, но комфортную для того, чтобы носить наушники в течение долгого времени. Свою роль играют вентилируемые чашки: уши в таких наушниках не потеют. Да и вес для планаров не слишком большой — 380 г.
Наушники не соскальзывают благодаря плотной полоске из толстой кожи. Оголовье и чашки соединены металлическими направляющими, которые позволяют отрегулировать посадку для наиболее комфортного использования.
В качестве разъема Fostex использовали 3.5 миллиметровый четырехконтактный TRRS разъем. То есть при желании можно запросто использовать кастомный кабель, в том числе балансный.
Вообще, о внешнем виде этой модели можно говорить много — даже сам производитель уверяет, что чаши из натурального красного дерева придают звучанию дополнительную глубину (это мы еще проверим). Главной же их особенностью остается тот факт, что это изодинамические наушники.
Звук и особенности
Чем хороши изодинамические наушники? В основе такого излучателя лежат параллельные решетки из мощных магнитов. Между решетками размещается мембрана с токопроводящей дорожкой. Когда на последнюю подается электрический сигнал, возникает переменное электромагнитное поле, которое взаимодействует с постоянным магнитным полем решеток. Это заставляет мембрану двигаться и создавать колебания воздуха, которые воспринимаются человеческим ухом как звук. За счет конструктивных особенностей такие излучатели отличаются очень ровной АЧХ и высокой детальностью, поэтому многие топовые модели современных наушников используют именно этот механизм.
Этим и подкупали многих T40RP и T50RP, ведь для своей цены модели действительно предлагают шикарный звук. Но если T40RP имели акцент на середине, а 50-я модель отличалась более ровной АЧХ с полноценным басом и большим подъемом на ВСЧ, то звук T60RP более ровный, сбалансированный и сдержанный. По тембру эти наушники больше похожи на T50RP, поскольку имеют глубокий бас. Но в остальном это совершенно новая модель, не похожая на своих предшественников.
Использование амбушюр большей толщины сделало звучание более нейтральным, а объемность звука прибавилась благодаря большему расстоянию от мембраны до уха. Наконец-то появилась сцена (чего так не хватало в прошлых итерациях), звук очень точный с прекрасной локализацией инструментов. Середина в них не подчеркнута, а вот высокие частоты имеют кристальную частоту. Мы тестировали эти наушники с плеером AK70 Mk II от Astell & Kern и были приятно удивлены, как хороший источник может совершенно по-новому раскрыть звучание.
Кому-то может не понравиться чрезмерно подчеркнутые сибилянты, но уловить данную особенность сможет далеко не каждый. Проблема, если можно ее так назвать, решается выбором менее резкого источника.
Несколько треков для примера.
Deep Purple — Smoke On The Water. Этот трек очень хорошо позволяет оценить способности наушников к техничному соло и пронзительному вокалу. Голос звучит очень насыщенно, при этом на его фоне гитара совсем не теряется. Электронный орган изящно дополняет композицию, при этом отчетливо можно уловить каждый инструмент.
The Weeknd — Can’t Feel My Face. Опять сталкиваемся с очень крутым вокалом и глубокими низкими частотами. Баз звучит очень глубоко и не «гудит», при этом его много, но без перебора.
Rebecca Ferguson — Fine And Mellow. Изящный блюз в исполнении известной британской певицы заставляет мурашки буквально бегать по коже, можно разобрать по отдельности каждый инструмент — от клавишных до саксофона.
Вывод
Fostex T60RP станут отличными наушниками не только для домашнего, но и профессионального использования — богатая родословная для этого у них имеется. Они удобны и за свои деньги по-прежнему предлагают качественный звук, являясь универсальными и не прихотливыми жанрово. Подберете к ним правильный источник, и обеспечите себя качественным звуком на долгое время.
Источник: hi-news.ru