Обзор наушников Fostex T60RP: достойное обновление легенды

Японская компания Fostex известна не только искушенным аудиофилам, но и любителям высокочувствительных колонок — уж очень хороши ее фирменные широкополосные драйверы. Львиную долю популярности Fostex завоевала благодаря своим наушникам, и бытует мнение, что производитель выпускает только премиальные устройства. По факту это вовсе не так, и модели T40RP, T20RP и T50RP сейчас одни из самых доступных планаров на рынке. И сегодня речь пойдет о новом представителе этой линейки — T60RP.Данная модель появилась на рынке только в этом году и по сути представляет собой знакомого представителя серии RP, но подвергшегося заметному тюнингу — как внешне, так и по звуковым характеристикам. Да, Fostex решили сделать то, чем последние несколько лет занимались умельцы на рынке звука — доработали свои же наушники и выпустили собственный мод.В T60RP также применяется фирменная технология Regular Phase: между неодимовыми магнитами высокой мощности помещается пленочная диафрагма, за счет чего обеспечивается ровная фазовая характеристика сигнала.ХарактеристикиТип звукоизлучателя: ИзодинамическийТип наушников: ЗакрытыеСопротивление: 50 ОмМаксимальная входная мощность: 3 000 мВтЧастотный диапазон: 15—35 000 ГцЧувствительность: 92 дБКабель: Прямой одностороннийВес: 380 гДизайнУ нас на тестировании оказалась модель из «пресс-парка», поэтому комплектацию показать не получится. Тем не менее кабель в коробку точно кладут — он оснащен комбинированным разъемом для подключения к разъемам диаметром 3,5 и 2,5 мм. Также комплектация включает стильный черный кожаный чехол для переноски наушников.Новая модель внешне напоминает классические модели Fostex, которые компания выпускала несколько десятилетий назад. Конструкция очень прочная — как говорится, «сделано на века», хотя это еще предстоит проверить. Чаши сделаны из натурального дерева (да, вам не показалось), а точнее — они выполнены из массива африканского махагони. Это не только добавляет эффектности наушникам, но и исключает страх повредить глянцевые поверхности, которых здесь просто нет.Амбушюры, как и оголовье, отделаны тонкой кожей, практически неотличимой от натуральной. Данный материал обеспечивает плотную посадку на голове, но комфортную для того, чтобы носить наушники в течение долгого времени. Свою роль играют вентилируемые чашки: уши в таких наушниках не потеют. Да и вес для планаров не слишком большой — 380 г.Наушники не соскальзывают благодаря плотной полоске из толстой кожи. Оголовье и чашки соединены металлическими направляющими, которые позволяют отрегулировать посадку для наиболее комфортного использования.В качестве разъема Fostex использовали 3.5 миллиметровый четырехконтактный TRRS разъем. То есть при желании можно запросто использовать кастомный кабель, в том числе балансный.Вообще, о внешнем виде этой модели можно говорить много — даже сам производитель уверяет, что чаши из натурального красного дерева придают звучанию дополнительную глубину (это мы еще проверим). Главной же их особенностью остается тот факт, что это изодинамические наушники.Звук и особенностиЧем хороши изодинамические наушники? В основе такого излучателя лежат параллельные решетки из мощных магнитов. Между решетками размещается мембрана с токопроводящей дорожкой. Когда на последнюю подается электрический сигнал, возникает переменное электромагнитное поле, которое взаимодействует с постоянным магнитным полем решеток. Это заставляет мембрану двигаться и создавать колебания воздуха, которые воспринимаются человеческим ухом как звук. За счет конструктивных особенностей такие излучатели отличаются очень ровной АЧХ и высокой детальностью, поэтому многие топовые модели современных наушников используют именно этот механизм.Этим и подкупали многих T40RP и T50RP, ведь для своей цены модели действительно предлагают шикарный звук. Но если T40RP имели акцент на середине, а 50-я модель отличалась более ровной АЧХ с полноценным басом и большим подъемом на ВСЧ, то звук T60RP более ровный, сбалансированный и сдержанный. По тембру эти наушники больше похожи на T50RP, поскольку имеют глубокий бас. Но в остальном это совершенно новая модель, не похожая на своих предшественников.Использование амбушюр большей толщины сделало звучание более нейтральным, а объемность звука прибавилась благодаря большему расстоянию от мембраны до уха. Наконец-то появилась сцена (чего так не хватало в прошлых итерациях), звук очень точный с прекрасной локализацией инструментов. Середина в них не подчеркнута, а вот высокие частоты имеют кристальную частоту. Мы тестировали эти наушники с плеером AK70 Mk II от Astell & Kern и были приятно удивлены, как хороший источник может совершенно по-новому раскрыть звучание.Кому-то может не понравиться чрезмерно подчеркнутые сибилянты, но уловить данную особенность сможет далеко не каждый. Проблема, если можно ее так назвать, решается выбором менее резкого источника.Несколько треков для примера.Deep Purple — Smoke On The Water. Этот трек очень хорошо позволяет оценить способности наушников к техничному соло и пронзительному вокалу. Голос звучит очень насыщенно, при этом на его фоне гитара совсем не теряется. Электронный орган изящно дополняет композицию, при этом отчетливо можно уловить каждый инструмент.The Weeknd — Can’t Feel My Face. Опять сталкиваемся с очень крутым вокалом и глубокими низкими частотами. Баз звучит очень глубоко и не «гудит», при этом его много, но без перебора.Rebecca Ferguson — Fine And Mellow. Изящный блюз в исполнении известной британской певицы заставляет мурашки буквально бегать по коже, можно разобрать по отдельности каждый инструмент — от клавишных до саксофона.ВыводFostex T60RP станут отличными наушниками не только для домашнего, но и профессионального использования — богатая родословная для этого у них имеется. Они удобны и за свои деньги по-прежнему предлагают качественный звук, являясь универсальными и не прихотливыми жанрово. Подберете к ним правильный источник, и обеспечите себя качественным звуком на долгое время.

