LEGO построила Bugatti из миллиона кубиков. На ней можно прокатиться!

Это произведение от LEGO, наверное, самое безумное в истории компании по производству легендарных кубиков. Она построила модель суперкара Bugatti Chiron из LEGO. В полном размере. На ходу. Серьезно. Творческая команда создала эту модель для показа на итальянском Гран-При из миллиона кубиков Technic.Для тех, кто не знает, Technic — это линейка LEGO с соединительными стержнями, шестеренками, осями, моторчиками и другими частями, которые чуть сложнее, чем кубики, за которые мы любим эту компанию.Bugatti из LEGO. В чем подвох?LEGO говорит, что на строительство ушло всего-то 13 500 часов. Они начали мозговой штурм в июне прошлого года, а непосредственное строительство началось в марте 2018 года.Взглянув на видео, вы можете подумать, что это какая-то компьютерная графика. Но нет.По правде говоря, это не совсем LEGO — есть несколько компонентов, которые просто нельзя сделать из пластмассы. Все-таки там 1,5 тонны веса. В автомобиле стальная рама, пара батарей, некоторые шестерни с 3D-принтера и настоящие колеса Bugatti.Кстати, технически LEGO — крупнейший производитель покрышек в мире. Игрушечных.Что еще есть у машины?Съемный рульДвери, которые открываются и закрываютсяСпойлер, который поднимается и опускается по нажатию кнопкиФункциональный спидометр, также из частиц TechnicГлупо? Может быть. Расскажите, что думаете в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru