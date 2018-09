Обновление культовой акустики HARMAN на IFA 2018

На проходящей в Берлине выставке IFA 2018 компания HARMAN — дочерняя компания Samsung Electronics — представила несколько новинок, среди которых есть модели, заслуживающие большого внимания.Все новинки, представленные на выставке, являются более персонализированными и умными продуктами и решениями, созданными для того, чтобы развлекать и вдохновлять людей. О заслугах компании говорит уже хотя бы то, что она получила 53 награды в области технологий и дазайна на раздичных выставка и форумах, включая CES и IF World Design.Портативные новинкиКонечно, компания не могла не обновить устройства в сегменте, который пользуется особенной популярностью у любителей музыки, а именно портативную акустику.Так, обновления модельного ряда коснулись культовой линейки JBL Charge, в которой вышло уже четвертое поколение колонок.JBL Charge 4 сохранила узнаваемый дизайн, но при этом была сильно доработана с технической точки зрения. Время автономной работы увеличилось до 20 часов, а зарядка теперь производится через USB Type-C, что позволит повысить совместимость с современными устройствами и увеличить скорость зарядки колонки.В остальном лучшие характеристики остались при ней. Среди них: защита от воды по стандарту IP67, возможность подзарядки устройств от самой колонки и функция JBL Connected+, позволяющая объединить более 100 колонок в одну цепочку.Все это дает колонке полные шансы, чтобы стать настоящим хитом среди любителей музыки, но не только этой новинкой отметилась компания на выставке.Портативная колонка для самых маленьких меломанов Детей тоже ожидал сюрприз, и для них компания приготовила акустическую систему JBL JRPOP.Направленность именно на детскую аудиторию подчеркивает конструкция колонки, которая сделана максимально прочной, и в которой нет мелких деталей, способных нанести вред ребенку.Для того, чтобы маленькому слушателю было еще интереснее, колонка не просто играет музыку, но и переливается яркими светодиодами в процессе воспроизведения, а для детей с фантазией в комплект включили специальные стикеры, позволяющие сделать колонку такой, какой хочется.Из технических характеристик стоит отметить 5 часов автономной работы и защиту от воды по стандарту IPX7. Подключение производится через Bluetooth, а в качестве источника можно привязать сразу два устройства.Для любителей шумных вечеринокНе забыли в HARMAN и о любителях шумных вечеринок, представив специально для них две модели акустических систем высокой мощности — JBL PartyBox 200 и 300.Кроме высокой мощности для самой безбашенной дискотеки, акустика оснащена системой визуальных эффектов для усиления атмосферы праздника.Для воспроизведения можно выбрать не только беспроводную передачу через Bluetooth, но и чтение файлов с внешнего USB-носителя. Кроме этого, доступны также подключение микрофона и музыкального инструмента через отдельный вход.Если громкости колонки будет мало и душа будет требовать большего веселья, колонки можно будет объединить между собой через Bluetooth, или при помощи RCA-кабеля, а встроенного аккумулятора хватит для воспроизведения музыки в течение 18 часов. И это с включенной светомузыкой.Беспроводные наушникиКоснулись изменения и беспроводных наушников. В том числе, и полностью беспроводных.К последним относятся JBL Free, которые полностью лишены проводов и просто вставляются в уши. Встроенного в них аккумулятора хватит на 4 часа воспроизведения, а зарядный кейс обеспечит еще 20 часов. Попадать в наушниках под дождь можно, так как они защищены от воды по стандарту IPX5.Другой беспроводной моделью является JBL Endurance Peak, сочетающая все преимущества JBL Free со специальными технологиями для спортсменов. Наушники не просто не будут выпадать во время занятия спортом, но и благодаря специальной форме обеспечат максимальный комфорт.Управление осуществляется жестами на корпусе наушников, а для экономии энергии они автоматически отключаются, когда пользователь вытаскивает их из ушей. Заряжаются наушники так же от зарядного кейса, но суммарно могут проработать 28 часов. При этом, 10 минут хватит для того, чтобы наушники проработали целый час.Еще более спортивные наушникиРезультатом продолжения сотрудничества JBL со спортивным брендом Under Armour стали сразу две новинки, призванные настроить своего владельца на занятия спортом.Модели называются UA Sport Wireless React и UA Sport Wireless Pivot. Наушники внутриканальные, а различие между ними заключается в наличии у второй модели заушных ободков, которые должны обеспечить большую надежность фиксации.Хорошим звуком наушники во многом обязаны 5,8 мм динамику. Для безопасности предусмотрена система Bionic Hearing. Технология TalkThrough позволяет нажатием кнопки приглушить музыку и повысить громкость речи, чтобы дать возможность общаться с окружающими и не снимать при этом наушники.Обе модели защищены от воды по стандарту IPX7, а заряда хватит на 9 часов прослушивания музыки.Чистый звук в линейках AKGЗаряда встроенного аккумулятора новинки хватит на 23 часа прослушивания музыки. Это будет более чем достаточно для любой дороги.Второй новинкой в N-серии стала модель AKG N200, которая оснащена системой магнитов в чашках для более удобной переноски. Работает модель до 8 часов от одного заряда, а также поддерживает кодеки Apt-x и AAC.Y-серия пополнилась сразу двумя беспроводными моделями. Накладной AKG Y500 и внутриканальной AKG Y100. Старшая модель, при этом, обладает рекордной автономностью. От зарядки до зарядки она может воспроизводить музыку на протяжении 33 часов. Но и тут для экономии энергии предусмотрена система Auto Play/Pause — приостанавливает воспроизведение, когда наушники сняты.А вот и Google AssistantПомощники не просто стали все чаще появляться в нашей жизни, но и начали селиться в наших наушниках.Ранее уже была представлена система JBL Link View с LCD дисплеем и полными возможностями помощника. Можно было не просто попросить поставить музыку или отобразить слова песни, но и сделать видеозвонок.Теперь дело дошло до новой звуковой панели JBL Link Bar с опциональным сабвуфером. Она может сделать телевизор умнее благодаря Google Assistant, Android TV, Google Chromecast и поддержке 4К.Все это дает возможность голосового поиска видео и воспроизведения. А для тех, кто переживает о конфиденциальности, система оснащена технологией PrivacySwitch — для защиты сказанного от прослушивания.Добрался Google Assistant и до наушников. Так, обновления получили полноразмерные JBL Everest 710GA и внутриканальные JBL Everest 110GA. Несложно догадаться, что маркировка “GA” в названии как раз и обозначает присутствие в новинках Google Assistant, который вызывается нажатием одной кнопки и позволяет получать уведомления, а также управлять смартфоном, не доставая его из кармана.Портативная линейка Harman KardonВ премиум сегменте тоже не обошлось без новинок в виде двух моделей Harman Kardon.Портативная акустическая система Harman Kardon Esquire Mini 2 создана для тех, кто ценит не только качественный звук, но и предпочитает стильные аксессуары из качественных материалов. Эта модель, например, может похвастаться применением при производстве кожи и алюминия, а также сравнительно небольшим весом.Аккумулятора новинки хватает на 10 часов работы, а мощности будет достаточно, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм практически в любой обстановке. Для зарядки используется USB Type-C, а при необходимости колонка сама может раздавать заряд другим устройствам.Направленность на премиальный сегмент подчеркивает наличие сдвоенного микрофона, которые позволяют вести переговоры в режиме конференции.Второй новинкой в этой категории стала Harman Kardon Onyx Studio 5, получившая совершенно обновленный дизайн, который стал более утонченным и элегантным. Новинка выпущена в круглом корпусе с текстильным покрытием и алюминиевой ручкой. Она обеспечивает до 8 часов звучания и, при этом, способна объединяться в стереопару с другой такой же колонкой.Новинки для изысканных меломанов.Обновление линейки Citation принесло сразу восемь новинок в сегменте, которые оценят даже самые требовательные любители музыки.Среди них полочные компоненты One и 100 с сенсорным управлением, стереосистемы 300 и 500 с цветными дисплеями, сабвуфер Sub, акустическая панель Bar, напольная акустика Tower и акустические компоненты Surround. Все эти компоненты позволяют при желании сформировать любую акустическую схему для любого помещения.Под понятием “любая система” можно подразумевать как многоканальный домашний кинотеатр, так и полноценную мультирум систему для большой квартиры или дома.Все компоненты обтянуты влаго- и пожароустойчивыми материалами от ведущей европейской текстильной фабрики Kvadrat и выпускаются в двух цветах. А все устройства кроме Sub и Surround оснащены Google Assistant.Новое слово в домашнем премиумеКроме всего описанного выше, была представлена также линейка саундбаров Harman Kardon, которая должна стать настоящим открытием для ценителей объемного звука.Технология MultiBeam обеспечивает запатентованный метод направленного воспроизведения массивом динамиков, это позволяет добиться действительно реалистичного окружающего звучания. Для обеспечения такого эффекта используется также процессор цифровой обработки, который и формирует направленный звуковой поток.При формировании потока учитывается не только положение слушателей, но и предметы находящиеся в комнате, а также звуковые отражения от стен и мебели.Всего было представлено две модели — Harman Kardon Enchant 800 и Enchant 1300. Первая модель имеет восемь встроенных динамиков и мощность 180 Вт, а вторая уже целых 13 динамиков и 250 Вт мощности.Для тех, кто любит больше баса, предлагается опциональный беспроводной 10-дюймовый сабвуфер. Кроме этого, оба саундбара поддерживают технологию Google Cromecast, позволяющую стримить контент из более чем 300 приложений без использования смартфона.Не забыли и про автомобилистовJBL всегда был известен автомобилистам не только мощными акустическими системами с фирменным мясистым звучанием, но и хорошими усилителями. На проходящей выставке представили и их.Всего было представлено три компактных усилителя серии Stage, а именно, один двухканальный (JBL Stage A6002) и два четырехканальных (JBL Stage A6004 и JBL Stage А9004).Все усилители отличаются низким энергопотреблением, которое не мешает им достигать невероятной акустической производительности и высокой эффективности. Также усилители оснащены регулируемыми кроссоверами и басовыми эквалайзерами для точной настройки звука.О ценеЦена большинства новинок пока неизвестна и будет озвучена в ближайшее время, но и без этого понятно, что компания не сидела без дела последние месяцы, обеспечивая достойную смену предыдущим поколениям своей техники и запуская новые перспективные линейки, которые должны прийтись по вкусу любителям звука разных возрастов и достатка.

Источник: hi-news.ru