Тонкие брови снова в моде: спорный тренд или утонченная классика

Обложку сентябрьского журнала Vogue в Великобритании украсила Рианна в черно-розовом платье с кружевами. Внимание читателей привлекли брови-ниточки голливудской знаменитости. Вслед за ней на первой обложке Love Magazine с тонкими бровями появилась певица Бет Дитто. Неужели спорный тренд 80-х снова возвращается в моду?Мода имеет цикличный характерВ 70-х годах прошлого столетия главный упор был на натуральность, но через десятилетие все изменилось. Теперь нормой считались очень широкие брови. Законодательницей этой моды была Мадонна. Сейчас девушки стараются не менять кардинально форму своих природных бровей, а лишь стараются подчеркивать ее.Фотограф британского Vogue Ник Найт, очевидно, добивался возмущения в сети, используя тонкие брови как провокацию. Все привыкли к естественности в модном мире, и такой неоднозначный тренд поверг людей в шок. Сразу вспомнили про Марлен Дитрих, которая в один прекрасный день просто сбрила свои брови и нарисовала тонкие дуги над глазами.А после и остальные знаменитости (певица Билли Холидэй, Твигги, Дрю Бэрримор, Джин Харлоу и др.) последовали ее примеру. По логике тренд, который вернулся через 30 лет, должен к 2020 году снова прийти в моду.Мнение стилиста Меган МарклШерил Райли, отвечающая за безупречный вид герцогини Сассекской, говорит, что такую красоту «носить невозможно». Стилист предположил, что обычные брови певицы были склеены гелем и скрыты тональными средствами. А уже поверх мейк-апа были нарисованы новые.При этом Шерил дает советы женщинам не бросаться в крайности, не сбривать и не эпилировать волоски, которые отращивали долгие годы. Возможно, новый тренд разбалансирует лицо, и в будущем новые волоски просто не вырастут.Мода изменчива, а последствия эпиляция – вечные. Лучше замаскировать существующую форму консилером или тоналкой и навести сверху тонкие, чтобы «примерить» на себя новый образ. А уже после этого менять внешность.

Источник: www.allwomens.ru/zen